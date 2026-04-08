Estados Unidos

Los trabajadores estadounidenses aplazan la jubilación ante el aumento del costo de vida

El marcado escepticismo de la Generación Z respecto a su posible retiro temprano expone preocupaciones inéditas sobre la viabilidad del modelo de acumulación individual y la estabilidad del empleo en el actual contexto económico estadounidense

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El aumento del costo de vida y los gastos médicos obliga a los trabajadores estadounidenses a posponer su jubilación en promedio cuatro años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trabajadores estadounidenses esperan demorar su jubilación un promedio de cuatro años respecto a la edad que considerarían ideal, presionados por el aumento del costo de vida y los gastos médicos, según un estudio reciente realizado por la consultora económica Economist Enterprise y reportado por el medio estadounidense CBS News.

Este fenómeno impulsa a una parte significativa de la fuerza laboral a priorizar la estabilidad económica en el presente, incluso si ello implica aplazar proyectos a largo plazo.

La encuesta, que recogió las respuestas de 2.063 empleados estadounidenses de empresas medianas y grandes, revela que apenas uno de cada cinco trabajadores manifiesta deseos de prolongar su vida laboral por satisfacción personal.

Grupo diverso de jóvenes trabajando en una oficina luminosa con escritorios, ordenadores portátiles y pantallas. Algunos usan auriculares con micrófono.
Los trabajadores estadounidenses esperan demorar su jubilación un promedio de cuatro años respecto a la edad que considerarían ideal, presionados por el aumento del costo de vida y los gastos médicos, según un estudio reciente realizado por la consultora económica Economist Enterprise

Casi la mitad señala que el alza de los gastos corrientes es la causa principal para tener que extender sus carreras, detalló el medio estadounidense CBS News a partir del informe elaborado con el respaldo de la firma de inversión Nuveen.

Aproximadamente un tercio de quienes respondieron ha recurrido a su fondo de jubilación 401(k), ya sea a través de préstamos o retiros por problemas económicos.

Específicamente, el informe menciona que, en el último año —según datos de la gestora de fondos Vanguard— se produjo un récord de estadounidenses que accedieron anticipadamente a esos fondos para hacer frente a emergencias financieras.

Mujer joven con cabello corto mirando atentamente una laptop que muestra hojas de cálculo y gráficos, rodeada de documentos sobre un escritorio.
La Generación Z proyecta jubilarse 5,2 años más tarde de lo que considera ideal, mostrando un elevado nivel de pesimismo sobre su futuro laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas extracciones suelen acarrear sanciones y constituyen un factor determinante en la decisión de posponer la jubilación, explicó Matt Terry, gerente de proyecto en la consultora económica Economist Enterprise: “Las personas están dispuestas a sacrificar sus metas de largo plazo por necesidades inmediatas, y eso contribuye probablemente a que retrasen su retiro”, sostuvo el especialista al medio CBS News.

Los jóvenes enfrentan más pesimismo y menos opciones

El pesimismo respecto a las perspectivas de jubilación es especialmente marcado entre los trabajadores de la Generación Z —nacidos entre 1997 y 2012—, quienes anticipan que dejarán de trabajar 5,2 años después de la edad que consideran deseable.

En comparación, quienes pertenecen a la Generación X (46 a 61 años) proyectan un aplazamiento de 3,9 años, precisó el medio CBS News sobre la base del análisis de la consultora económica Economist Enterprise.

Terry afirmó que la magnitud del pesimismo entre los más jóvenes resulta llamativa; aunque pueden no tener aún claridad sobre sus trayectorias profesionales, el hecho de que ya muestren ese nivel de preocupación al inicio de sus carreras revela el complejo panorama económico actual.

Cinco personas jóvenes sentadas y una de pie alrededor de una mesa de madera, mirando computadoras portátiles y tabletas en una oficina con pared de ladrillo y ventanas grandes.
Seis de cada diez encuestados priorizan la seguridad a largo plazo en su empleo por encima de un mejor salario o mayores beneficios(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un escenario marcado por la inseguridad y la parálisis laboral

El cambio en la planificación de la jubilación contrasta con los datos históricos. Un análisis de 2024 del centro de estudios sobre retiro Transamerica Center for Retirement Studies, citado por el medio estadounidense CBS News, indicó que aunque la mayoría de los estadounidenses aspira a jubilarse a los 65 años, la edad real de retiro en Estados Unidos es 62 años como mediana, forzada muchas veces por circunstancias ajenas a la voluntad de los empleados, como problemas de salud o pérdida del empleo.

Este ajuste forzoso se agravó por la escasa preparación financiera de quienes se acercan al retiro, con ahorros medios de USD 50.000 para las personas de 55 años, según la consultora económica Economist Enterprise con datos de la aseguradora financiera Prudential Financial.

Un hombre mayor con suéter azul, sentado en una cocina, con la mano en la frente. Sobre la mesa hay una laptop, periódicos, una taza de café y una alcancía.
El promedio de ahorro para la jubilación entre estadounidenses de 55 años apenas alcanza los USD 50.000, según datos de Prudential Financial y Economist Enterprise. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas dificultades económicas han generado una dinámica en el mercado de trabajo estadounidense que el medio estadounidense CBS News denomina el gran quedarse: una tendencia en la que los empleados deciden aferrarse a sus posiciones actuales en vez de buscar nuevas oportunidades, motivados por el enlentecimiento de las contrataciones y el clima de incertidumbre.

En este contexto, seis de cada diez encuestados priorizan la seguridad a largo plazo en su empleo por encima de un mejor salario o mayores beneficios. Casi un tercio señala que en los últimos cinco años ha abandonado la búsqueda de nuevos trabajos ante el temor de perder esa estabilidad.

El impacto de este fenómeno se refleja en la tasa de renuncias voluntarias, que en febrero cayó al 1,9%, el nivel más bajo en más de un lustro. “Muchas personas han detenido su búsqueda de empleo. Esto señala una tendencia a la parálisis laboral o, al menos, a un mercado menos dinámico y con menor movilidad”, concluyó Terry en diálogo con el medio estadounidense CBS News.

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