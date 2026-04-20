El atacante armado de Louisiana era el padre de 7 de los 8 niños que mató, según la Policía

El tiroteo de Shreveport dejó ocho menores muertos y dos mujeres gravemente heridas en el mayor caso de violencia intrafamiliar local (X @GeoTechWar)

La madrugada del domingo, la ciudad de Shreveport, en Luisiana, se vio sacudida por uno de los hechos de violencia más graves de su historia reciente: un hombre armado mató a ocho niños, siete de ellos sus propios hijos, e hirió a dos mujeres en un ataque que se extendió por varias residencias.

El episodio, que dejó además un adolescente herido mientras huía, marcó la mayor masacre en Estados Unidos desde enero de 2024 y generó una ola de conmoción nacional e internacional.

Descripción del tiroteo y víctimas del ataque

Las autoridades confirmaron que el ataque se produjo en la comunidad de Cedar Grove, al sur del centro de Shreveport, entre al menos tres viviendas. Las víctimas fatales fueron ocho menores de edad, identificados por la oficina del forense como Jayla Elkins (3 años), Shayla Elkins (5), Kayla Pugh (6), Layla Pugh (7), Markaydon Pugh (10), Sariahh Snow (11), Khedarrion Snow (6) y Braylon Snow (5). Los niños eran siete hermanos y un primo, según detalló la policía, y sus edades oscilaban entre los 3 y 11 once años.

Las víctimas del ataque incluyen siete hermanos y una prima, todos entre 3 y 11 años, según la oficina del forense (Instagram)

Durante el tiroteo, un adolescente de 13 años logró escapar de la vivienda lanzándose desde el techo y sufrió fracturas, aunque se espera su recuperación. Además, dos mujeres adultas resultaron gravemente heridas: la madre de los hijos del atacante y la madre de uno de los niños fallecidos. Ambas permanecen hospitalizadas con pronóstico reservado.

El ataque dejó un saldo total de 10 personas baleadas, de las cuales solo sobrevivieron las dos mujeres mencionadas. Según la policía, algunos de los niños intentaron huir por la puerta trasera durante el ataque, lo que refleja la desesperación vivida en los momentos previos a la tragedia.

La escena fue calificada por las autoridades como “extensa y sin precedentes” debido al elevado número de víctimas menores y la magnitud del dolor causado. El hecho representa la mayor matanza en más de dos años en Estados Unidos, superando la ocurrida en un suburbio de Chicago en enero de 2024.

El episodio provocó una persecución policial que culminó con la muerte del agresor en Bossier Parish, según informaron autoridades estatales (REUTERS)

Identidad del agresor y detalles del ataque

La policía identificó al atacante como Shamar Elkins, de 31 años, padre de siete de los niños fallecidos. Elkins actuó solo y fue responsable de todos los disparos en las distintas propiedades atacadas, según confirmaron las autoridades. La primera víctima fue su esposa, madre de sus hijos, quien recibió disparos en el primer domicilio.

Posteriormente, Elkins se desplazó a una segunda vivienda, donde mató a los ocho niños y atacó a otra mujer adulta. La relación directa del agresor con la mayoría de las víctimas —eran sus propios hijos y su entorno familiar cercano— explica la letalidad y el carácter doméstico de la masacre.

Elkin no tenía antecedentes penales extensos, aunque en 2019 fue arrestado y puesto en libertad condicional tras declararse culpable de uso ilegal de armas luego de un incidente en el que disparó contra un vehículo cerca de una escuela. Además, tuvo servicio militar en la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana hasta agosto de 2020, sin haber sido desplegado.

Shamar Elkins, autor del tiroteo masivo en Louisiana, fue miembro de la Guardia Nacional y tenía antecedentes por uso ilegal de armas (X/Quickie)

Respuesta policial y persecución al agresor

Tras el ataque, Elkins robó un automóvil y huyó del lugar, lo que desencadenó una persecución policial que se extendió hasta Bossier City. Durante el operativo, agentes estatales y locales lograron interceptarlo y, tras un enfrentamiento, Elkins murió por disparos de la policía.

La policía estatal de Luisiana informó que ningún agente resultó lesionado durante el procedimiento. El operativo incluyó la colaboración de distintas agencias y el uso de recursos para rastrear y neutralizar al sospechoso.

Impacto en la comunidad con reacciones oficiales

La masacre provocó una ola de consternación en Shreveport, una ciudad de unos 180 mil habitantes, y en todo el estado. El alcalde Tom Arceneaux describió el hecho como “probablemente la peor situación trágica que hayamos tenido como comunidad” y subrayó que el dolor generado “no pertenece solo a una familia, nos pertenece a todos”.

El jefe de la policía, Wayne Smith, expresó su conmoción y detalló: “No puedo imaginar cómo se produjo un evento de tal magnitud”. Las autoridades locales y estatales hicieron un llamado a la compasión, la paciencia y la colaboración ciudadana mientras se investigan los motivos y se asiste a los familiares de las víctimas.

Las autoridades locales y federales destacaron la necesidad urgente de abordar la violencia doméstica como fenómeno social estructural (Jill Pickett/AP)

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, manifestó su pesar y agradeció la labor de los servicios de emergencia. La fiscal general del estado, Liz Murrill, calificó la pérdida como “desgarradora” y ofreció apoyo a los afectados.

Por su parte, el Concejo Municipal de Shreveport y representantes estatales anunciaron la organización de vigilias y encuentros de apoyo psicológico y comunitario, enfatizando la necesidad de resiliencia y acompañamiento para superar el trauma.

Las escuelas y servicios sociales del área también pusieron en marcha equipos de asistencia y contención para atender a las familias y la comunidad educativa.

Las autoridades locales y federales destacaron la necesidad urgente de abordar la violencia doméstica como fenómeno social estructural (REUTERS/Kevin Bartram)

Contexto de violencia doméstica y antecedentes

Las autoridades señalaron que el origen de la masacre fue una “disputa doméstica”, situando la violencia intrafamiliar en el centro del caso. Según cifras locales, más del 30% de los homicidios en Shreveport tienen un componente doméstico, lo que evidencia un patrón preocupante en la región.

El caso reactivó el debate sobre prevención de la violencia doméstica, acceso a armas de fuego y la necesidad de reforzar los mecanismos de intervención y apoyo social.

Instituciones como la oficina del fiscal del distrito enfatizaron que “la violencia doméstica no es un asunto privado”, sino una problemática comunitaria que requiere atención y acción colectivas.