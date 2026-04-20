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El régimen de Irán demora su decisión de asistir al diálogo con Estados Unidos en Islamabad por el bloqueo a sus puertos

Teherán cuestionó las intenciones de Washington tras recientes operativos contra sus embarcaciones y el cierre de sus terminales También objeta retrasos en la implementación del alto el fuego en Líbano

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El régimen de Irán acusó a Estados Unidos de “no ser serio” en su disposición al diálogo (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
El régimen de Irán acusó a Estados Unidos de “no ser serio” en su disposición al diálogo (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El régimen de Irán acusó este lunes a Estados Unidos de “no ser serio” en su disposición al diálogo, citando “violaciones” al alto el fuego vigente desde el 8 de abril. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que, mientras Washington habla de diplomacia, realiza acciones que no reflejan seriedad en el proceso diplomático. Mencionó un ataque estadounidense a un buque de carga iraní la madrugada del lunes, el bloqueo naval sobre puertos iraníes y demoras en la aplicación del alto el fuego en Líbano como “claras violaciones” del acuerdo.

Baqaei dijo que Teherán no tiene “planes para una nueva ronda de negociaciones y no se ha tomado una decisión en este sentido”. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que ordenó a su equipo negociador viajar a Islamabad para un nuevo encuentro, pero Irán no ha confirmado su participación. Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, tras los ataques que provocaron la muerte del líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, ambas partes celebraron una ronda de contactos indirectos que no logró un acuerdo para el fin de la guerra.

La tensión aumenta en el estrecho de Ormuz ante el inminente vencimiento del alto el fuego y la incertidumbre sobre la participación de Irán en una nueva ronda de diálogo. (REUTERS/ARCHIVO)
La tensión aumenta en el estrecho de Ormuz ante el inminente vencimiento del alto el fuego y la incertidumbre sobre la participación de Irán en una nueva ronda de diálogo. (REUTERS/ARCHIVO)

Baqaei sostuvo que el equipo negociador iraní “debe seguir los procesos diplomáticos con vigilancia y absoluta precisión, dado que Estados Unidos sigue insistiendo en posiciones poco realistas”. Según la agencia iraní de noticias Mehr, el vocero recordó que Washington ha traicionado a la diplomacia y violado el Derecho Internacional en dos ocasiones durante las negociaciones, en referencia a las ofensivas estadounidenses de junio de 2025 y febrero de 2026.

Como puntos de fricción, Baqaei mencionó el uranio altamente enriquecido iraní y la situación del estrecho de Ormuz, que permanece mayormente cerrado desde el inicio del conflicto. Dijo que “respecto al traslado de uranio enriquecido, ni en este periodo de negociaciones ni antes se ha discutido transferirlo a Estados Unidos” y que esa opción “nunca fue planteada”.

El portavoz agregó que “el bloqueo en el estrecho de Ormuz y el ataque y abordaje de un buque iraní el domingo constituye un acto de agresión”. Declaró que tras anunciar la reapertura del estrecho después del alto el fuego, Washington notificó que mantendría el bloqueo naval. También señaló que los ataques israelíes contra Líbano durante el alto el fuego son un ejemplo de incumplimiento de compromisos. Sostuvo que “Estados Unidos es claramente culpable de violar el alto el fuego” y que Irán toma decisiones en función de sus intereses.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, liderará la delegación de la Casa Blanca en Pakistán, acompañado por Steve Witkoff y Jared Kushner. (REUTERS/ARCHIVO)
JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, liderará la delegación de la Casa Blanca en Pakistán, acompañado por Steve Witkoff y Jared Kushner. (REUTERS/ARCHIVO)

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tiene previsto llegar este lunes a Pakistán junto a una delegación de alto nivel de la Casa Blanca para una nueva ronda de conversaciones con Irán, en medio de las dudas sobre la participación de Teherán, la creciente tensión en el estrecho de Ormuz y la cercanía del vencimiento del alto el fuego entre ambos países, fijado para el miércoles.

La Casa Blanca confirmó el domingo que Vance encabezará la delegación estadounidense, acompañado por el enviado especial para Oriente Medio, SteveWitkoff, y el asesor Jared Kushner. La confirmación corrigió la versión difundida horas antes por el presidente Donald Trump, quien había descartado la participación de su vicepresidente por “motivos de seguridad”, aunque elogió su papel en las conversaciones: “JD es genial”, declaró a ABC News.

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