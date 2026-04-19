Estados Unidos

Décadas de espera en Michigan, una familia marcada por el dolor y el hallazgo inesperado que resolvió el asesinato de una adolescente en Flint

El uso de técnicas avanzadas de análisis de ADN facilitó la identificación del responsable del asesinato de una joven hace más de cuarenta años, aportando respuestas a la familia afectada y estableciendo un precedente en la investigación criminal estadounidense

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La tecnología de ADN permitió identificar a Roni Collins como el asesino de Sheri Jo Elliott, cerrando un caso archivado desde 1983 en Michigan (Michigan State Police)
La tecnología de ADN permitió identificar a Roni Collins como el asesino de Sheri Jo Elliott, cerrando un caso archivado desde 1983 en Michigan (Michigan State Police)

Un hombre identificado a través de tecnología de ADN tras décadas de incertidumbre resultó ser el responsable del asesinato de Sheri Jo Elliott, una adolescente de dieciséis años en Michigan, resolviendo así un caso archivado desde 1983 y subrayando el impacto de la genealogía genética en la resolución de crímenes que parecían imposibles de desenmarañar.

Según la policía estatal de Michigan citada por Fox News Digital, el autor del crimen, Roni Collins, vivió en libertad durante más de cuarenta años, hasta que pruebas genéticas recolectadas tras su suicidio permitieron vincularlo de manera concluyente con el homicidio.

La identificación de Roni Collins, de setenta y cinco años y residente de Grand Blanc, fue posible tras la reapertura del caso en 2023.

La policía estatal de Michigan, en colaboración con el Programa de Casos Archivados de la Universidad de Western Michigan, revisó y digitalizó materiales acumulados durante décadas.

La familia de Sheri Jo Elliott y las autoridades la buscaron durante varios días en noviembre de 1983. El cuerpo de la adolescente apareció cuatro días después, en una zanja del condado de Saginaw, con signos de agresión sexual y múltiples disparos, según la policía estatal.

La genealogía genética forense fue decisiva para la resolución del caso. Este tipo de tecnología permite identificar sospechosos a partir de cantidades mínimas de material biológico, un avance impensado en los años ochenta.

Oficina policial con archivadores, cajas de pruebas, documentos, fotos de una adolescente y una muestra de ADN brillante sobre el escritorio.
La genealogía genética forense facilitó la resolución de un crimen sin resolver al analizar cantidades mínimas de material biológico recolectadas hace más de 40 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tom Myers, exagente forense del FBI, explicó a Fox News Digital que actualmente es posible “obtener ADN a partir de tres a cinco células de piel, algo que ni siquiera es visible a simple vista”.

En contraste, en las décadas de 1980 y 1990, era necesario contar con manchas de sangre de tamaño considerable o con un folículo capilar completo para obtener resultados confiables.

Cómo la genealogía genética permitió resolver el caso

El proceso de genealogía genética consiste en analizar el ADN recuperado en la escena del crimen y trazar conexiones familiares a través de bases de datos públicas y privadas.

Myers detalló que en algunos casos se deben verificar “hasta un millar de posibles parientes” para identificar al responsable.

El método suele reducir el grupo de sospechosos a entre tres y cinco personas, aunque en ocasiones los datos genéticos conducen directamente a un individuo vinculado con antecedentes delictivos relevantes.

Agentes de policía con linternas inspeccionan una zanja al borde de una carretera rural oscura, con árboles sin hojas y vehículos policiales con luces encendidas al fondo.
El cuerpo de Sheri Jo Elliott fue hallado tras cuatro días de búsqueda en 1983, con signos de agresión sexual y disparos, según la policía estatal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La precisión de la metodología ha despertado un renovado interés en su uso para resolver casos archivados en Estados Unidos.

La policía estatal de Michigan informó que Collins falleció por suicidio en enero de este año, antes de que los agentes pudieran obtener una muestra voluntaria de ADN.

Los investigadores recogieron material genético durante la autopsia y confirmaron su correspondencia con las pruebas recolectadas en 1983.

Esta coincidencia resultó determinante para establecer la responsabilidad de Collins en la muerte de Sheri Jo Elliott, según detalló la policía en un comunicado oficial.

Impacto de la tecnología en la resolución de crímenes sin resolver

La genealogía genética se ha consolidado como una herramienta crucial para esclarecer delitos de largo plazo. El impacto de esta tecnología en la labor policial ha sido objeto de análisis dentro de las fuerzas del orden de Estados Unidos.

Myers afirmó que la genealogía investigativa actúa como un “disuasivo” para potenciales infractores, ya que la posibilidad de ser identificados décadas después puede modificar su conducta.

Para Fox News Digital, sostuvo: “La genealogía investigativa es más exhaustiva y, desde luego, más relevante. Si los investigadores están atentos, más vale tener miedo, porque lo conseguirán”.

La reapertura del caso de Sheri Jo Elliott implicó la reorganización y digitalización de archivos históricos, un proceso en el que colaboraron estudiantes de la Universidad de Western Michigan.

Este trabajo permitió acceder de forma eficiente a la documentación acumulada, que resultó esencial para la identificación final del autor del crimen.

El caso refuerza el papel de la genética forense como herramienta imprescindible para resolver asesinatos y otros delitos graves que, durante décadas, permanecieron impunes por limitaciones tecnológicas o falta de recursos.

Esquema digital de árbol genealógico con avatares de personas y ADN, superpuesto sobre documentos policiales antiguos, incluyendo huellas dactilares.
Desde 2018, la genealogía genética forense ayudó a esclarecer más de cien crímenes graves en Estados Unidos, según el Departamento de Justicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas y precedentes en la justicia penal de Estados Unidos

El avance en las técnicas de análisis genético ha permitido a las autoridades resolver numerosos casos archivados en Estados Unidos.

Según datos del Departamento de Justicia, desde 2018 se han esclarecido más de cien crímenes graves mediante el uso de genealogía genética forense.

La tecnología, que une recursos policiales, bases de datos públicas y herramientas bioinformáticas, se perfila como un recurso central para las investigaciones criminales en el siglo XXI.

El caso de Sheri Jo Elliott, resuelto tras más de cuatro décadas, ilustra cómo la combinación de avances científicos, colaboración interinstitucional y persistencia investigativa puede llevar al esclarecimiento de crímenes que parecían destinados a permanecer sin respuesta.

La identificación de Collins aporta un cierre para la familia de la víctima y marca un precedente en la aplicación de la genética forense en la justicia penal de Estados Unidos.

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