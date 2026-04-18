Estados Unidos

Florida prohíbe el uso de cupones SNAP para comprar ultraprocesados

El Departamento de Niños y Familias de Florida anunció que la restricción se aplicará automáticamente en cajas de comercios autorizados. Qué productos quedan fuera

Guardar
Carrito de compras lleno de dulces, chocolates, caramelos y botellas de bebidas azucaradas, con un pasillo de supermercado ligeramente desenfocado al fondo.
Florida prohíbe el uso de cupones SNAP para la compra de refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres ultraprocesados a partir del 20 de abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 20 de abril, Florida implementará una medida que prohibirá el uso de cupones SNAP para la compra de refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres ultraprocesados, lo que afectará a cerca de 2,9 millones de residentes. El Departamento de Niños y Familias de Florida, agencia estatal encargada de políticas sociales, comunicó que la restricción se aplicará automáticamente en las cajas registradoras de los comercios autorizados.

Según informó el periódico hispano de Florida Diario Las Américas, la medida busca mejorar la nutrición de los hogares de bajos ingresos y controlar el gasto público en productos considerados poco saludables.

El Departamento de Niños y Familias confirmó que, aunque la reforma modifica la lista de productos permitidos, los importes mensuales asignados a cada hogar no se alterarán y los beneficiarios seguirán realizando compras en los mismos establecimientos. Este cambio responde a la política estatal defendida por el gobernador Ron DeSantis, quien solicitó la autorización a la agencia federal Departamento de Agricultura de Estados Unidos en agosto.

Alimentos ultraprocesados, comida chatarra, procesados - VisualesIA
Más de 2,9 millones de beneficiarios de SNAP en Florida verán restringidos los productos elegibles pero mantendrán el monto mensual de asistencia alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la medida, Florida se suma a una veintena de estados que obtuvieron exenciones federales conocidas como SNAP Food Restriction Waivers.

Cuatro categorías de productos quedan fuera de los cupones SNAP en Florida

La reforma prohíbe el uso de cupones SNAP para adquirir los siguientes productos, según la normativa estatal:

  • Bebidas gaseosas endulzadas, ya sean regulares, dietéticas o con etiqueta “cero azúcar”, entre ellas Coca-Cola, Pepsi, Sprite y equivalentes de marca blanca.
  • Bebidas energéticas que contienen “con 65 miligramos o más de cafeína por cada ocho onzas” y se comercializan como estimulantes, incluyendo marcas como Monster, Red Bull y Celsius.
  • Dulces: productos elaborados con azúcar o edulcorantes, combinados con chocolate, frutas, frutos secos o caramelo y presentados en barras, gomitas o golosinas duras. Se excluyen también las mezclas de frutos secos que incluyan golosinas.
  • Postres ultraprocesados de larga duración: productos envasados, listos para consumir, que contienen ingredientes modificados químicamente y aditivos para mejorar sabor y durabilidad.

El sistema de punto de venta bloqueará estos artículos en el momento del pago. Los comercios autorizados distribuirán folletos para ayudar a identificar los productos no elegibles.

Excepciones permitidas y continuidad de beneficios

Quedan fuera de la prohibición las bebidas deportivas, como Gatorade o Powerade, las aguas con gas sin sabor o con sabor natural —LaCroix, Waterloo, Polar, Bubly—, y líquidos compuestos por más del 50% de zumo o con menos de cinco gramos de azúcar añadido por porción. El café y el té tampoco se consideran bebidas energéticas a efectos de esta medida.

Hombre en una mesa de cocina con alimentos ultraprocesados: papas fritas, cereales, refresco y un hot dog. Está comiendo y sostiene un control remoto.
El Departamento de Niños y Familias de Florida bloquea automáticamente productos no permitidos en las cajas de los comercios autorizados para garantizar el cumplimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los productos que mantienen su elegibilidad destacan “panificados recién horneados”, barras de granola, strudels para tostadora, galletas BelVita y productos Pop-Tarts, aun si contienen chocolate o edulcorantes.

Los 2,9 millones de beneficiarios podrán seguir utilizando sus tarjetas SNAP en los mismos comercios y no verán modificados los montos asignados, según lo indicado por la secretaria del Departamento de Niños y Familias de Florida, Taylor Hatch, en declaraciones recogidas por Diario Las Américas.

Florida lidera políticas restrictivas junto a otros veinte estados

Florida integra el grupo de 21 estados que han recibido de la agencia federal Departamento de Agricultura de Estados Unidos la autorización para implementar exenciones similares respecto a los productos que pueden comprarse con cupones SNAP.

Entre estos estados figuran Arkansas, Colorado, Hawái, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Misuri, Nebraska, Nevada, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.

Ultraprocesados, comida rápida, snacks, golosinas, exceso calórico, alimentos ultraprocesados - (Imagen ilustrativa Infobae)
Florida se suma a 21 estados con exenciones federales que limitan el uso de cupones SNAP en productos considerados poco saludables. (Imagen ilustrativa Infobae)

La medida se incorpora en iniciativas nacionales para orientar la asistencia alimentaria hacia pautas más saludables, en línea con la campaña “Make America Healthy Again” impulsada durante la presidencia de Donald Trump y liderada por el entonces secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, defendió la iniciativa al afirmar: “Desempeñamos un papel clave en el apoyo a los estadounidenses que atraviesan momentos difíciles, y ese compromiso no cambia”, según el comunicado citado por Diario Las Américas.

Controversia y críticas de organizaciones sociales y especialistas

La reforma generó resistencia entre organizaciones defensoras de hogares de bajos ingresos y especialistas en políticas alimentarias.

Hombre sentado en un sofá en casa comiendo pizza y tomando refresco con snacks sobre la mesa a la luz del día
Bebidas deportivas, aguas con gas sin azúcar y ciertos líquidos con un alto contenido de zumo están exentos de la prohibición en SNAP Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cindy Huddleston, representante del centro de análisis de políticas públicas Florida Policy Institute, advirtió en un seminario web: “Los estudios sugieren que los beneficiarios de SNAP gastan su asistencia alimentaria de la misma forma que cualquier otro consumidor en los supermercados, y resulta intrusivo meterse en el carro de la compra de alguien”.

Huddleston destacó la importancia del acceso flexible para hogares vulnerables y señaló: “En algún momento del mes, las personas terminan teniendo que concentrarse en alimentos que llenen a sus hijos y eviten que pasen hambre, porque eso es algo muy importante para la familia”.

Temas Relacionados

Estados UnidosFloridaCupones SNAPPolíticas AlimentariasProgramas AsistencialesEstados Unidos NoticiasUltraprocesados

Últimas Noticias

Arrestan a un hombre por fraude con sets de LEGO en California: reemplazaba piezas por fideos y reclamaba reembolsos

Detuvieron a un hombre de 28 años en Irvine por manipular cajas de juguetes y devolverlas a comercios de varios estados para obtener reembolsos ilegítimos

Arrestan a un hombre por fraude con sets de LEGO en California: reemplazaba piezas por fideos y reclamaba reembolsos

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 17 de abril de 2026

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de Mega Millions y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 17 de abril de 2026

El plan de la Casa Blanca para obtener energía nuclear en la futura base lunar

Las nuevas directrices buscan establecer una base permanente en la Luna, promover asociaciones público-privadas y asegurar que el sector nacional pueda fabricar y suministrar reactores nucleares para operaciones en el espacio

El plan de la Casa Blanca para obtener energía nuclear en la futura base lunar

Nuevo acuerdo salarial evita huelga de porteros y hoteleros en Nueva York: así quedaron actualizados los salarios en 2026

La negociación logró beneficios clave para empleados de edificios y asegura la continuidad de servicios esenciales en la ciudad

Nuevo acuerdo salarial evita huelga de porteros y hoteleros en Nueva York: así quedaron actualizados los salarios en 2026

Horas después de liberar el estrecho de Ormuz, Irán amenazó con cerrarlo si Estados Unidos no levanta el bloqueo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones con Teherán avanzan y que un entendimiento podría alcanzarse en los próximos días

Horas después de liberar el estrecho de Ormuz, Irán amenazó con cerrarlo si Estados Unidos no levanta el bloqueo

TECNO

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor

Así es el plan de Netflix para ayudar a jóvenes y profesionales del cine en Colombia

Meta ya tendría fecha para su primera oleada de despidos masivos: casi el 10% de su plantilla global

Más simple y durable: cómo funciona la batería basada en agua que podría desplazar al litio

Ahora Zoom verificará si eres humano o un impostor generado por IA

ENTRETENIMIENTO

Alec Baldwin se enfrentará a un proceso civil por su negligencia en el rodaje de ‘Rust’: “Ignoró de forma imprudente la probabilidad de provocar angustia emocional”

Alec Baldwin se enfrentará a un proceso civil por su negligencia en el rodaje de ‘Rust’: “Ignoró de forma imprudente la probabilidad de provocar angustia emocional”

El impactante garaje de Jason Statham: joyas mecánicas y velocidad extrema

Timothée Chalamet, entre el triunfo y el vértigo: la otra cara de ser la estrella de Dune

Entre caos, improvisación y locuras épicas, The Boys cerró su historia con un final inolvidable

Paul Stanley y su invitación a “Mundo Kiss”: “Vas a sumergirte en nuestro universo”

MUNDO

La Guardia Revolucionaria de Irán atacó a un petrolero en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán atacó a un petrolero en el estrecho de Ormuz

El ejército de Israel denunció que terroristas de Hezbollah violaron el alto al fuego en Líbano

El régimen de Irán afirmó haber cerrado nuevamente el estrecho de Ormuz

Donald Trump afirmó que el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes “se mantendrá” si no se llega a un acuerdo

León XIV continúa su gira por África: llegará a Angola con una agenda colmada de actividades religiosas