Florida prohíbe el uso de cupones SNAP para comprar ultraprocesados

Florida prohíbe el uso de cupones SNAP para la compra de refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres ultraprocesados a partir del 20 de abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 20 de abril, Florida implementará una medida que prohibirá el uso de cupones SNAP para la compra de refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres ultraprocesados, lo que afectará a cerca de 2,9 millones de residentes. El Departamento de Niños y Familias de Florida, agencia estatal encargada de políticas sociales, comunicó que la restricción se aplicará automáticamente en las cajas registradoras de los comercios autorizados.

Según informó el periódico hispano de Florida Diario Las Américas, la medida busca mejorar la nutrición de los hogares de bajos ingresos y controlar el gasto público en productos considerados poco saludables.

El Departamento de Niños y Familias confirmó que, aunque la reforma modifica la lista de productos permitidos, los importes mensuales asignados a cada hogar no se alterarán y los beneficiarios seguirán realizando compras en los mismos establecimientos. Este cambio responde a la política estatal defendida por el gobernador Ron DeSantis, quien solicitó la autorización a la agencia federal Departamento de Agricultura de Estados Unidos en agosto.

Más de 2,9 millones de beneficiarios de SNAP en Florida verán restringidos los productos elegibles pero mantendrán el monto mensual de asistencia alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la medida, Florida se suma a una veintena de estados que obtuvieron exenciones federales conocidas como SNAP Food Restriction Waivers.

Cuatro categorías de productos quedan fuera de los cupones SNAP en Florida

La reforma prohíbe el uso de cupones SNAP para adquirir los siguientes productos, según la normativa estatal:

Bebidas gaseosas endulzadas , ya sean regulares, dietéticas o con etiqueta “cero azúcar”, entre ellas Coca-Cola, Pepsi, Sprite y equivalentes de marca blanca.

Bebidas energéticas que contienen “con 65 miligramos o más de cafeína por cada ocho onzas” y se comercializan como estimulantes, incluyendo marcas como Monster, Red Bull y Celsius.

Dulces : productos elaborados con azúcar o edulcorantes, combinados con chocolate, frutas, frutos secos o caramelo y presentados en barras, gomitas o golosinas duras. Se excluyen también las mezclas de frutos secos que incluyan golosinas.

Postres ultraprocesados de larga duración: productos envasados, listos para consumir, que contienen ingredientes modificados químicamente y aditivos para mejorar sabor y durabilidad.

El sistema de punto de venta bloqueará estos artículos en el momento del pago. Los comercios autorizados distribuirán folletos para ayudar a identificar los productos no elegibles.

Excepciones permitidas y continuidad de beneficios

Quedan fuera de la prohibición las bebidas deportivas, como Gatorade o Powerade, las aguas con gas sin sabor o con sabor natural —LaCroix, Waterloo, Polar, Bubly—, y líquidos compuestos por más del 50% de zumo o con menos de cinco gramos de azúcar añadido por porción. El café y el té tampoco se consideran bebidas energéticas a efectos de esta medida.

El Departamento de Niños y Familias de Florida bloquea automáticamente productos no permitidos en las cajas de los comercios autorizados para garantizar el cumplimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los productos que mantienen su elegibilidad destacan “panificados recién horneados”, barras de granola, strudels para tostadora, galletas BelVita y productos Pop-Tarts, aun si contienen chocolate o edulcorantes.

Los 2,9 millones de beneficiarios podrán seguir utilizando sus tarjetas SNAP en los mismos comercios y no verán modificados los montos asignados, según lo indicado por la secretaria del Departamento de Niños y Familias de Florida, Taylor Hatch, en declaraciones recogidas por Diario Las Américas.

Florida lidera políticas restrictivas junto a otros veinte estados

Florida integra el grupo de 21 estados que han recibido de la agencia federal Departamento de Agricultura de Estados Unidos la autorización para implementar exenciones similares respecto a los productos que pueden comprarse con cupones SNAP.

Entre estos estados figuran Arkansas, Colorado, Hawái, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Misuri, Nebraska, Nevada, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.

Florida se suma a 21 estados con exenciones federales que limitan el uso de cupones SNAP en productos considerados poco saludables. (Imagen ilustrativa Infobae)

La medida se incorpora en iniciativas nacionales para orientar la asistencia alimentaria hacia pautas más saludables, en línea con la campaña “Make America Healthy Again” impulsada durante la presidencia de Donald Trump y liderada por el entonces secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, defendió la iniciativa al afirmar: “Desempeñamos un papel clave en el apoyo a los estadounidenses que atraviesan momentos difíciles, y ese compromiso no cambia”, según el comunicado citado por Diario Las Américas.

Controversia y críticas de organizaciones sociales y especialistas

La reforma generó resistencia entre organizaciones defensoras de hogares de bajos ingresos y especialistas en políticas alimentarias.

Bebidas deportivas, aguas con gas sin azúcar y ciertos líquidos con un alto contenido de zumo están exentos de la prohibición en SNAP Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cindy Huddleston, representante del centro de análisis de políticas públicas Florida Policy Institute, advirtió en un seminario web: “Los estudios sugieren que los beneficiarios de SNAP gastan su asistencia alimentaria de la misma forma que cualquier otro consumidor en los supermercados, y resulta intrusivo meterse en el carro de la compra de alguien”.

Huddleston destacó la importancia del acceso flexible para hogares vulnerables y señaló: “En algún momento del mes, las personas terminan teniendo que concentrarse en alimentos que llenen a sus hijos y eviten que pasen hambre, porque eso es algo muy importante para la familia”.