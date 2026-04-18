Alimentos ultraprocesados relacionados con grasa en músculos y posible artritis de rodilla

VIERNES, 17 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Los alimentos ultraprocesados no solo contribuyen a la flacidez alrededor de la cintura, sino también a la grasa dentro de los músculos, según ha revelado un nuevo estudio.

Una dieta rica en alimentos ultraprocesados se asocia a mayores cantidades de grasa almacenada en los músculos del muslo, independientemente de la ingesta calórica o grasa de la persona, según informaron los investigadores el 14 de abril en la revista Radiology.

Las resonancias magnéticas mostraron estrías de grasa reemplazando fibras musculares, contribuyendo a la degeneración del músculo del muslo, según los investigadores.

Las personas con músculos grasos en los muslos podrían tener un mayor riesgo de desarrollar artritis de rodilla, según los investigadores.

"Esta investigación subraya el papel vital de la nutrición en la calidad muscular en el contexto de la osteoartritis de rodilla", afirmó la investigadora principal , la Dra. Zehra Akkaya, radióloga de la Universidad de California en San Francisco, en un comunicado de prensa.

"La osteoartritis es un problema de salud global cada vez más prevalente y costoso", afirmó. "Constituye uno de los mayores costes sanitarios no relacionados con el cáncer en Estados Unidos y en todo el mundo. Está muy vinculado a la obesidad y a un estilo de vida poco saludable."

Los alimentos ultraprocesados se elaboran principalmente a partir de sustancias extraídas de alimentos integrales, como grasas saturadas, almidones y azúcares añadidos. Contienen una gran variedad de aditivos para hacerlos más sabrosos, atractivos y estables en conservación.

Ejemplos incluyen productos de panadería envasados, cereales azucarados, refrescos, embutidos de charcutería, así como productos listos para comer o listos para calentar.

"En las últimas décadas, en paralelo al aumento de la prevalencia de la obesidad y la osteoartritis de rodilla, el uso de ingredientes naturales en nuestra dieta ha disminuido progresivamente y ha sido reemplazado por alimentos y bebidas industrialmente procesados, con sabores artificiales, coloreados y químicamente alterados, que se clasifican como alimentos ultraprocesados", dijo Akkaya.

Investigaciones previas han demostrado que los alimentos ultraprocesados están relacionados con un mayor riesgo general de exceso de peso.

Estos alimentos contribuyen con el 58% de la ingesta calórica de las personas y el 89% de los azúcares añadidos en su dieta, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de 615 participantes en un proyecto de investigación a largo plazo financiado federalmente sobre la artritis. Ninguno había sido afectado aún por la osteoartritis, que es causada por el desgaste normal del envejecimiento.

La edad media de los participantes era de 60 años, y tendían a tener sobrepeso, con un índice de masa corporal (IMC) de 27. (El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.) Aproximadamente el 41% de la comida que comieron el año anterior era ultraprocesada.

Las resonancias magnéticas revelaron que cuanto mayor era la ingesta de alimentos ultraprocesados por parte de una persona, más grasa almacenaba entre las fibras musculares de los músculos del muslo. Esta asociación se mantenía independientemente de la ingesta calórica total de cada persona.

Las exploraciones mostraron estrías de grasa que reemplazaban fibras musculares, causando degeneración del músculo del muslo.

"Abordar la obesidad es un objetivo principal y un tratamiento de primera línea para la osteoartritis de rodilla, pero los hallazgos de esta investigación enfatizan que la calidad de la dieta merece mayor atención, y que los regímenes de pérdida de peso deben tener en cuenta la calidad de la dieta más allá de la restricción calórica y el ejercicio", dijo Akkaya.

Señaló que el enfoque utilizado para evaluar la calidad muscular podría ser fácilmente adoptado por médicos y sistemas de salud.

"Utilizamos resonancia magnética ampliamente disponible y no mejorada, haciendo nuestro enfoque accesible y práctico para el uso clínico rutinario y estudios futuros", dijo Akkaya. "Estas resonancias no requieren tecnología avanzada ni costosa, lo que significa que pueden incorporarse fácilmente a las prácticas diagnósticas estándar."

Más información

La Fundación de Artritis explica cómo la grasa puede empeorar la artritis.

FUENTES: Sociedad Radiológica de Norteamérica, comunicado de prensa, 14 de abril de 2026; Radiología, 14 de abril de 2026