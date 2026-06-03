Alerta en Florida por casos de bacteria “come carne” que puede causar la muerte

La bacteria 'come carne' representa un riesgo mayor para personas inmunodeprimidas y para pacientes con enfermedad hepática crónica.

Las autoridades sanitarias de Florida confirmaron cinco casos de Vibrio vulnificus en 2026, incluida una infección en el condado de Miami-Dade. La bacteria, conocida como “come carne”, puede causar infecciones graves, amputaciones y la muerte, de acuerdo con Departamento de Salud de Florida y CBS Miami.

Los casos confirmados se han reportado en los condados de Miami-Dade, Hillsboro, Lee, Palm Beach y St. Johns. Hasta ahora no se informaron muertes este año, después de que en 2025 sucedieran 33 casos y cinco fallecimientos asociados a esta infección en el estado.

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La infección puede avanzar con rapidez y causar choque séptico

El Departamento de Salud de Florida explica que la bacteria Vibrio vulnificus vive de manera natural en aguas marinas cálidas y salobres, es decir, aquellas con salinidad superior a la del agua dulce e inferior a la del agua de mar.

El contagio ocurre principalmente al ingerir mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras. También puede afectar a personas con heridas abiertas expuestas al agua de mar.

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En personas sanas, la bacteria suele provocar una enfermedad leve, pero representa un riesgo serio para quienes tienen el sistema inmunitario debilitado, en particular pacientes con enfermedad hepática crónica.

En consecuencia, la infección puede manifestarse con náuseas, vómitos, diarrea, calambres estomacales, fiebre y escalofríos. En el caso de que la bacteria invada el torrente sanguíneo, puede desencadenar fiebre, escalofríos, baja presión arterial, choque séptico y lesiones ampollosas en la piel.

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A su vez, la infección de heridas por Vibrio vulnificus puede manifestarse con fiebre, enrojecimiento, dolor localizado, hinchazón, sensación de calor en la zona afectada, cambios de color en la piel y descarga de fluidos.

La infección por Vibrio vulnificus puede causar náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y escalofríos, y si llega a la sangre puede derivar en choque séptico.

Diagnóstico y tratamiento de la infección

El diagnóstico de la infección por Vibrio vulnificus se realiza a través de cultivos de muestras de heces, sangre o heridas. Es importante informar al laboratorio si se sospecha de esta bacteria, ya que su detección requiere un medio de cultivo específico.

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Los profesionales de la salud deben considerar esta posibilidad en pacientes con síntomas gastrointestinales, fiebre o shock después de consumir mariscos crudos, en especial ostras, o cuando aparece una infección en una herida tras el contacto con agua marina.

El organismo agrega que muchas personas infectadas requieren cuidados intensivos o amputaciones y que alrededor de 1 de cada 5 pacientes muere, a veces dentro de uno o dos días desde el inicio de la enfermedad.

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Las infecciones de heridas por Vibrio vulnificus pueden provocar dolor, hinchazón, cambios de color en la piel y descarga de fluidos.

Recomendaciones para reducir el riesgo de exposición

El Departamento de Salud de Florida señaló que el estado es propenso a fenómenos meteorológicos intensos y que las aguas de inundación y las aguas estancadas pueden plantear riesgos de exposición a Vibrio vulnificus. Por eso recomendó tomar precauciones contra la infección y la enfermedad tras cualquier evento de este tipo.

Para reducir el riesgo, la entidad aconsejó no ingerir ostras crudas ni otros mariscos crudos y cocinar bien ostras, almejas y mejillones. Es prioridad evitar la contaminación cruzada entre mariscos crudos y alimentos cocidos, consumir los mariscos poco después de cocinarlos y refrigerar las sobras.

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En el caso de mariscos con concha, se deben hervir hasta que se abran y continuar la cocción durante 5 minutos más, o cocinarlos al vapor hasta que se abran y continuar durante nueve minutos adicionales. Las ostras sin concha se hierven al menos 3 minutos o se fríen en aceite durante un mínimo de 10 minutos a 190 °C (375 °F).

Para quienes tengan heridas abiertas o piel lesionada, la recomendación es no exponerse a agua salada o salobre ni a mariscos crudos extraídos de esas aguas. Además, sugirió usar ropa de protección, como guantes, al manipular mariscos crudos.

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Las personas inmunodeprimidas, incluidas aquellas con enfermedad hepática crónica, enfermedad renal o un sistema inmunitario debilitado, tienen que utilizar protección adecuada en los pies para evitar cortes causados por rocas y ostras en la playa.