Florida promulga una ley que modifica requisitos para licencias de conducir: qué implica para los migrantes

La Florida SAVE Act, ley HB 991, exige que licencias de conducir e identificaciones estatales de Florida incluyan el estatus migratorio del titular a partir de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Florida SAVE Act, promulgada como la ley HB 991, redefine los parámetros para la identificación y derechos civiles de los residentes, en particular de los migrantes en Florida. El gobernador Ron DeSantis firmó la normativa con el objetivo de reforzar la integridad electoral.

Sin embargo, sus repercusiones abarcan mucho más que el proceso de votación, impactando directamente sobre quienes no poseen la ciudadanía estadounidense.

Las licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales se convertirán en un nuevo eje de visibilidad legal y administrativa, lo que introduce modificaciones sustanciales.

Las implicancias afectan la vida cotidiana de miles de personas y generan inquietud en organizaciones civiles y entidades estatales.

Cambios inmediatos para los migrantes en Florida

Desde el 1 de enero de 2027, las licencias de conducir y las tarjetas de identificación en Florida incluirán de manera explícita el estatus legal del titular. A partir de esa fecha, cualquier trámite de obtención, renovación o reposición de estos documentos reflejará si el portador es ciudadano estadounidense o si posee otro tipo de residencia legal.

La normativa liderada por Ron DeSantis pretende reforzar la integridad electoral y ampliar el control sobre la documentación presentada por migrantes en Florida. (Ron DeSantis)

Para las personas con licencias vigentes, el documento seguirá siendo válido hasta la fecha de expiración. No se exige un reemplazo inmediato, aunque cualquier actualización futura incorporará la nueva indicación sobre el estatus migratorio.

Según informó el diario local El Nuevo Herald, la transición se realizará de forma gradual y dependerá de los trámites individuales de cada persona.

¿Qué significa la nueva ley para los migrantes?

El rediseño de los documentos de identidad permite a autoridades y entidades determinar instantáneamente el estatus de ciudadanía de quienes presentan sus identificaciones, facilitando los controles y posibles revisiones migratorias.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firma la nueva legislación rodeado de funcionarios y partidarios que aplauden en una ceremonia oficial. (Ron DeSantis)

Además, la ley modifica el acceso a servicios y derechos: algunas entidades privadas y públicas podrían usar la información para condicionar la prestación de servicios, acceso a beneficios o empleo.

La Florida SAVE Act busca, en palabras de DeSantis, elevar los estándares de transparencia y seguridad tanto en el ámbito electoral como administrativo.

Modificaciones clave introducidas por la ley HB 991

La normativa introduce varios cambios relevantes para migrantes y el sistema electoral:

Identificación del estatus legal: Las licencias de conducir y tarjetas de identificación mostrarán si el titular es ciudadano, residente legal o posee otro estatus migratorio .

Las . Requisitos adicionales para el registro de votantes: Para inscribirse en el padrón, se deberá presentar documentación que acredite la ciudadanía estadounidense , como pasaporte, certificado de nacimiento o naturalización.

Para inscribirse en el padrón, se deberá presentar , como pasaporte, certificado de nacimiento o naturalización. Eliminación de identificaciones alternativas: Las identificaciones estudiantiles y de residencias para adultos mayores quedarán excluidas como prueba de identidad para votar.

Las identificaciones estudiantiles y de residencias para adultos mayores quedarán excluidas como prueba de identidad para votar. Fortalecimiento de la verificación de identidad: El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados coordinará acciones con agencias estatales y federales para mantener la exactitud de los registros y detectar fraudes.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados coordinará acciones con agencias estatales y federales para mantener la exactitud de los registros y detectar fraudes. Responsabilidad ampliada para candidatos: Todos los aspirantes a cargos públicos deberán declarar si poseen doble ciudadanía y, en el caso de candidatos al Congreso, informar sobre actividades bursátiles.

Declaraciones oficiales y justificación de la ley

El gobernador Ron DeSantis explicó ante el público y en redes sociales: “Firmé la Ley SAVE de Florida para reforzar nuestro compromiso con la integridad y la seguridad electoral”, expresó en su cuenta de X.

El gobernador Ron DeSantis defiende la Ley Florida SAVE, también conocida como HB 991. (Ron DeSantis)

DeSantis aseguró que esta medida previene influencias ilícitas y garantiza que solo ciudadanos estadounidenses puedan registrarse para votar y participar en la vida política.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, afirmó que la ley representa “un paso importante hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas en los registros públicos”.

Un folleto informativo detalla las reformas de la Ley SAVE de Florida, firmada por el Gobernador DeSantis, que refuerzan la precisión del padrón electoral, la aplicación de la ley y la verificación de votantes. (Ron DeSantis )

Su oficina, responsable de los trámites de licencias de conducir, ya está adaptando los procesos administrativos para facilitar la transición y asegurar que los migrantes comprendan las nuevas reglas.

Reacciones y controversias

Diversos grupos de derechos civiles han presentado demandas federales para intentar frenar la aplicación de la ley. Sostienen que los nuevos requisitos documentales podrían dejar fuera del sistema a ciudadanos legítimos, especialmente estudiantes, personas mayores y migrantes con dificultades de acceso a documentos originales.

Este argumento se apoya en reportes previos y acciones legales en otros estados, donde medidas similares han presentado problemas de exclusión y ninguna investigación ha probado la existencia de fraude sistemático previo.

Organizaciones civiles han presentado demandas federales en Florida argumentando que los nuevos requisitos documentales excluyen a estudiantes, adultos mayores y migrantes con acceso limitado a documentos originales. REUTERS/Jonathan Ernst

Estas organizaciones denuncian que la normativa impone una carga discriminatoria, dado que no existen pruebas de fraude o problemas graves con el actual proceso electoral, según datos presentados en cortes federales y auditorías estatales.

Solicitan a la justicia la suspensión inmediata y que se declare inconstitucional la medida, como informó la emisora pública de Florida WUSF.

Contexto nacional, antecedentes y recomendaciones para migrantes

La Florida SAVE Act forma parte de un conjunto de reformas recientes orientadas a reforzar controles electorales y migratorios.

Florida ya implementaba estrategias como el mantenimiento periódico del padrón y sanciones en casos de irregularidades, pero la nueva ley amplía las facultades de fiscalización y eleva las penas por delitos relacionados con elecciones.

Entre las acciones previas destacan:

Mantenimiento anual obligatorio de los registros de votantes

Creación de la Oficina de Delitos Electorales

Supervisión reforzada sobre organizaciones que registran electores

Penalizaciones más severas por fraude y manipulación de votos

Ante este escenario, migrantes y residentes pueden considerar:

Revisar la fecha de expiración de su licencia o identificación actual

Preparar los documentos de ciudadanía o residencia legal si planean renovar o solicitar una nueva identificación después de 2027

Consultar con las oficinas locales sobre los requisitos actualizados

Informarse sobre sus derechos y vías legales disponibles ante posibles dificultades

Las autoridades sostienen que la transición será paulatina y que los documentos vigentes mantendrán su validez al menos hasta la renovación, aunque los efectos de largo plazo sobre privacidad y acceso a servicios aún generan debate.