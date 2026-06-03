El siguiente paso de Sydney Sweeney tras ‘Euphoria’: protagonizará una oscura reinvención de un clásico del terror

Tras el final de Euphoria, Sweeney ya tiene asegurado su próximo gran proyecto cinematográfico (REUTERS/Mario Anzuoni)

Días después de que Euphoria cerrara su tercera y última temporada, Sydney Sweeney ya tiene su próximo proyecto. La actriz de 28 años protagonizará Hollow, la adaptación cinematográfica de la novela debut de Lindsey Anderson Beer, una reimaginación de The Legend of Sleepy Hollow contada desde la perspectiva de Katrina Van Tassel. La primicia fue comunicada por Deadline el 2 de junio.

Qué es ‘Hollow’ y en qué se diferencia del clásico

La historia original de Washington Irving, publicada en 1820, sitúa a Katrina Van Tassel como el interés romántico de Ichabod Crane, un supersticioso maestro de escuela, y de su rival Brom Bones. En ese relato, Katrina es esencialmente un premio dentro de una competencia masculina: una heredera cuya mano y fortuna disputan ambos hombres. El Jinete sin Cabeza, el misterio sobrenatural y la huida de Crane monopolizan la narración. Ella queda al margen.

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Hollow invierte ese esquema. Según los detalles publicados por Deadline, la novela reposiciona a Van Tassel como figura central de un misterio peligroso y un triángulo amoroso sobrenatural de naturaleza seductora. La historia mezcla elementos góticos con los del thriller erótico, y el punto de vista narrativo es el de ella desde el principio.

Sweeney tomará este protagónico femenino. Previamente, el personaje de Katrina fue encarnado por Christina Ricci en la adaptación de Tim Burton de 1999, que contó con Johnny Depp como Ichabod Crane.

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El personaje que interpretará Sweeney fue llevado al cine por Christina Ricci en la versión de 1999. (Wikicommons)

Aquella película fue la última gran versión cinematográfica del relato de Irving. Más recientemente, la cadena Fox produjo una serie televisiva basada en el mismo material, que se canceló en 2017 tras cuatro temporadas.

Cabe resaltar que la película ha entrado a desarrollo antes de que la novela de Lindsey Anderson Beer sea publicada. Putnam, sello de Penguin Random House, adquirió el libro de forma preventiva —antes de que llegara a subasta— y lo tiene previsto para el otoño de 2027.

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Lindsey Anderson Beer no solo ha escrito la novela, sino que también se encargará del guion y la dirección de la película. Ya tiene experiencia en adaptaciones del género de terror: en 2023 dirigió Pet Sematary: Bloodlines, su debut en la dirección de largometrajes. Anteriormente había escrito el guion de Sierra Burgess Is a Loser (2018), una actualización del Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand que Netflix estrenó con Shannon Purser en el papel principal.

Asimismo, Hollow será la primera película de Honey Trap, la productora que Sweeney acaba de poner en marcha. Se unirán a la producción LuckyChap Entertainment, la empresa de Margot Robbie, y Brew Lab, el sello de Anderson Beer. Según informó The Hollywood Reporter, el proyecto estaba previsto para presentarse a diversos estudios durante la semana del 2 de junio.

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Con apenas 28 años, Sydney Sweeney suma otro proyecto de alto perfil a una carrera que no ha dejado de crecer en Hollywood ( REUTERS/Brendan McDermid)

El momento de Sweeney

El anuncio llega en un momento de considerable impulso para la actriz. Su trabajo en Euphoria, donde dio vida a Cassie Howard durante las tres temporadas de la serie de HBO, la convirtió en una de las figuras más populares de su generación. En la última temporada, su personaje evolucionó hacia una creadora de contenido adulto, con escenas que generaron un amplio debate público.

El propio creador de Euphoria, Sam Levinson, declaró recientemente en el podcast del New York Times que fue la propia Sweeney quien insistió en que el personaje no esquivara la desnudez, argumentando que resultaría poco creíble para alguien que interpreta a una modelo de contenido para adultos. Levinson la describió como una actriz “completamente intrépida” y “maravillosamente profesional”.

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Fuera de Euphoria, Sweeney protagonizó el año pasado The Housemaid junto a Amanda Seyfried, un thriller de Lionsgate dirigido por Paul Feig y basado en la novela de Freida McFadden. La película superó los 400 millones de dólares de recaudación global. Una secuela, basada en The Housemaid’s Secret, está prevista para 2027.