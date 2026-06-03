Estados Unidos

Donald Trump reiteró que el acuerdo con Irán podría cerrarse pronto: “Están cerca de firmar”

El presidente de Estados Unidos aseguró que las negociaciones avanzan favorablemente pese a los recientes incidentes militares en el Golfo Pérsico y sostuvo que el alto el fuego sigue vigente

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca tras firmar una orden ejecutiva, en Washington (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca tras firmar una orden ejecutiva, en Washington (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que las conversaciones con Irán atraviesan una etapa decisiva y señaló que un acuerdo destinado a poner fin al conflicto en Medio Oriente podría concretarse en los próximos días.

Durante una actividad en el Despacho Oval, Trump transmitió su optimismo sobre el estado de las negociaciones y aseguró que existe la posibilidad de que ambas partes alcancen un entendimiento durante el fin de semana.

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Si sucede —y puede que no suceda, quién sabe—, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana”, declaró el mandatario al referirse a las conversaciones que Washington mantiene con Teherán para consolidar un acuerdo de paz tras meses de enfrentamientos y tensión regional.

El presidente insistió además en que los contactos diplomáticos avanzan de manera positiva.

“Las negociaciones han ido muy bien, realmente muy bien”, afirmó. Al mismo tiempo añadió que los iraníes “están cerca de firmar los papeles”.

Consultado sobre los misiles lanzados por Irán contra objetivos en países vecinos y la posterior respuesta militar estadounidense, el mandatario restó gravedad a la situación.

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Donald Trump se pronuncia sobre las negociaciones con Irán durante una intervención en el Despacho Oval de la Casa Blanca (REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump se pronuncia sobre las negociaciones con Irán durante una intervención en el Despacho Oval de la Casa Blanca (REUTERS/Kevin Lamarque)

“Hubo algunos incidentes. No fue gran cosa, pero lo tuvimos bajo control; lo atajamos muy rápidamente, tal y como hace el mejor ejército del mundo”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron después de que el Mando Central de Estados Unidos informara que interceptó drones y misiles iraníes dirigidos hacia objetivos regionales y realizara ataques contra instalaciones militares iraníes en la isla de Qeshm.

Trump incluso sugirió que las acciones iraníes podrían haber sido una respuesta a operaciones estadounidenses previas.

“Algunas personas podrían argumentar que fueron provocados levemente”, comentó. “Nosotros habíamos tomado una medida contundente por otro motivo, así que en cierto modo estaban respondiendo en reciprocidad”.

La referencia pareció apuntar a las recientes operaciones estadounidenses contra embarcaciones que intentaban dirigirse a puertos iraníes bajo el bloqueo marítimo impuesto por Washington.

El programa nuclear iraní

Aunque Trump evitó ofrecer detalles sobre el contenido de las conversaciones, reconoció que uno de los temas centrales continúa siendo el futuro del programa nuclear iraní.

Donald Trump volvió a señalar que uno de los puntos centrales de la negociación es el futuro de las reservas iraníes de uranio enriquecido
Donald Trump volvió a señalar que uno de los puntos centrales de la negociación es el futuro de las reservas iraníes de uranio enriquecido

La semana pasada había señalado que evaluaba una propuesta presentada por Teherán para avanzar hacia un acuerdo definitivo. Sin embargo, posteriormente decidió devolver el borrador con modificaciones, especialmente vinculadas a las capacidades nucleares de la República Islámica.

Este miércoles reiteró que uno de sus objetivos es garantizar el control del uranio enriquecido iraní.

“Lo quiero”, respondió cuando fue consultado sobre ese material. “Lo vamos a conseguir en algún momento no muy lejano”, agregó.

Trump afirmó que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares, aunque reconoció que todavía existen interrogantes sobre la implementación futura de cualquier compromiso.

“Irán ha aceptado no desarrollar armas nucleares”, aseguró, aunque matizó que el país podría eventualmente “cambiar de opinión”.

Otro de los puntos abordados por Trump fue la relación entre las negociaciones con Irán y la situación en Líbano.

Mientras Teherán insiste en vincular ambos expedientes, el presidente estadounidense afirmó que preferiría tratarlos por separado.

“Me gustaría separarlo porque son cuestiones distintas”, explicó ante los periodistas.

La postura contrasta con la posición iraní, cuyos funcionarios han sostenido que la estabilidad regional forma parte integral de cualquier entendimiento más amplio con Washington.

Misiles iraníes durante unas maniobras militares realizadas por la Guardia Revolucionaria, en una imagen de archivo
Misiles iraníes durante unas maniobras militares realizadas por la Guardia Revolucionaria, en una imagen de archivo

El vínculo con Netanyahu

En medio de las conversaciones diplomáticas, Trump también se refirió a su relación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, luego de versiones sobre desacuerdos recientes entre ambos gobiernos.

Bibi Netanyahu ha sido para mí un gran socio”, afirmó.

El mandatario reconoció que existen diferencias ocasionales respecto del ritmo y alcance de algunas operaciones militares, pero destacó la cooperación mantenida durante la guerra contra Irán.

“Hemos sido muy efectivos en lo que hicimos”, sostuvo. “Nos necesitaban. No podrían haberlo hecho sin nosotros”.

(Con información de EFE, Reuters y AFP)

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