Estados Unidos

La mayoría de las green cards en EE. UU. se otorgan a inmigrantes que ya residen en el país, según un análisis

Un informe del Pew Research Center señaló que las nuevas directrices migratorias impulsadas por la administración Trump podrían modificar esta tendencia y repercutir en refugiados, solicitantes de asilo, trabajadores extranjeros y familiares inmediatos de estadounidenses

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El ajuste de estatus permite que inmigrantes con presencia legal y temporal en Estados Unidos obtengan la residencia permanente sin salir del territorio (REUTERS/Kent J Edwards).
El ajuste de estatus permite que inmigrantes con presencia legal y temporal en Estados Unidos obtengan la residencia permanente sin salir del territorio (REUTERS/Kent J Edwards).

Según un estudio reciente del Pew Research Center, cerca de la mitad o más de las tarjetas de residencia permanente (green cards) se otorgaron a personas que ya estaban en Estados Unidos y completaron el proceso de “ajuste de estatus” que permite a inmigrantes que ya viven en el país de forma legal y temporal se conviertan en residentes permanentes sin salir del territorio estadounidense.

En 2024, Estados Unidos concedió alrededor de 1,36 millones de tarjetas de residencia permanente. El 58% ya residía en el territorio, frente al 42% otorgado a inmigrantes recién arribados.

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Las nuevas directrices impulsadas por la administración de Donald Trump podrían afectar estas cifras. La administración publicó una guía que otorgó discrecionalidad a los oficiales migratorios para exigir a solicitantes de green card que abandonen el territorio estadounidense y gestionen el trámite en sus países de origen.

Qué grupos de inmigrantes resultarían más afectados

El análisis del Pew Research Center reveló que algunos grupos de inmigrantes dependen casi totalmente del ajuste de estatus dentro de Estados Unidos para obtener la residencia permanente:

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  • Refugiados y solicitantes de asilo: Más del 99% accede a la green card por esta vía.
  • Empleo: El 69% de los beneficiarios de green card por motivos laborales en 2024 lo hizo dentro de Estados Unidos. Muchos llegan con visas temporales como la H-1B y luego solicitan la residencia.
  • Familia inmediata: El 60% de cónyuges, hijos menores de 21 años y padres de ciudadanos estadounidenses obtuvieron la green card dentro del país.

En contraste, la mayoría de los inmigrantes patrocinados por familiares que no son parientes inmediatos (por ejemplo, hijos adultos o hermanos de ciudadanos estadounidenses) realizaron el trámite desde sus países de origen. En los últimos veinte años, los inmigrantes patrocinados por familiares fueron recién llegados.

El programa de lotería de visas de diversidad mostró una proporción aún mayor: el 97% de los beneficiarios en 2024 gestionó el trámite en consulados estadounidenses fuera del país. Desde diciembre de 2025, el Departamento de Estado pausó la admisión de nuevos beneficiarios bajo este programa.

Por otro lado, el Pew Research Center detalló que millones de personas residen legalmente en Estados Unidos con visas temporales, entre ellas estudiantes internacionales o trabajadores especializados. Estas categorías no se verán directamente afectadas por la nueva guía de la administración federal.

Muchos inmigrantes con visas temporales como la H-1B solicitan la green card por empleo después de ingresar a Estados Unidos.
Muchos inmigrantes con visas temporales como la H-1B solicitan la green card por empleo después de ingresar a Estados Unidos.

Países con mayor número de beneficiarios por ajuste de estatus

De acuerdo con el reporte, Cuba fue el país con más inmigrantes que obtuvieron la green card por ajuste de estatus en 2024. El 87% (nueve de cada diez) de los cubanos que accedieron a la residencia permanente lo hizo dentro de Estados Unidos, un fenómeno vinculado a políticas específicas y al flujo reciente de migrantes cubanos.

México también figuró entre los principales países en esta categoría: el 65% de los inmigrantes mexicanos que recibieron la green card en 2024 gestionó el trámite en suelo estadounidense. Desde 2006, la proporción se mantuvo igual o superior al 50%. En muchos casos, los solicitantes mexicanos aplicaron a través de la categoría de familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses.

A su vez, China e India registraron altas cifras de ajuste de estatus, impulsadas por el volumen de solicitudes basadas en el empleo. En 2024, el 66% y el 61%, respectivamente, obtuvieron la residencia permanente mediante este mecanismo.

Cuba encabezó los países con más green cards por ajuste de estatus en 2024 con el 87% de sus beneficiarios que completó el trámite dentro de Estados Unidos (AP Foto/Wilfredo Lee).
Cuba encabezó los países con más green cards por ajuste de estatus en 2024 con el 87% de sus beneficiarios que completó el trámite dentro de Estados Unidos (AP Foto/Wilfredo Lee).

Visas temporales y preferencias de la opinión pública

En cuanto a las prioridades de la sociedad estadounidense, una encuesta de agosto de 2024 del Pew Research Center señaló que casi la mitad de los estadounidenses opina que la inmigración legal a Estados Unidos debería mantenerse en los niveles actuales.

El 42% de los ciudadanos consideró que los trabajadores altamente calificados, como científicos, médicos, enfermeros y programadores informáticos, deberían tener máxima prioridad en el acceso legal a la inmigración.

En menor medida, el 25% priorizó a quienes cubren la escasez de mano de obra, como trabajadores agrícolas o de cuidado infantil; el 19%, a familiares directos de ciudadanos estadounidenses; y solo el 5%, a inmigrantes de países con baja representación en el país.

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