Marco Rubio confirmó la participación activa de Mojtaba Khamenei en las negociaciones de Irán con Estados Unidos

Marco Rubio confirmó la participación activa de Mojtaba Khamenei en las negociaciones con Washington sobre Irán. (REUTERS/Kylie Cooper)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, quien no ha sido visto públicamente desde que asumió el cargo tras resultar herido en ataques estadounidenses e israelíes, se encuentra vivo y cada vez más activo en las negociaciones con Washington. Rubio realizó estas declaraciones ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en un contexto donde las conversaciones para poner fin a la guerra que desde hace tres meses sacude Oriente Medio y ha provocado una crisis energética global permanecen estancadas.

Rubio detalló que “hay indicios de que está participando cada vez más, en algún nivel”, aunque aclaró que “todas sus comunicaciones han sido por escrito y a través de intermediarios”. Mojtaba Khamenei, de 56 años, sucedió a su padre Ali Khamenei, quien murió durante la primera oleada de ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, hecho que desencadenó el conflicto actual.

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Condiciones para una posible negociación con Irán

Durante su intervención, Rubio expresó esperanza de alcanzar un acuerdo con Irán, pero condicionó cualquier levantamiento de sanciones a que Teherán acepte limitar severamente su programa nuclear. “Existe la posibilidad ante nosotros, que podría concretarse hoy, podría concretarse mañana, podría concretarse la próxima semana”, afirmó.

Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán y sucesor de Ali Khamenei, mantiene sus comunicaciones por escrito y a través de intermediarios por motivos de seguridad. (REUTERS/ARCHIVO)

El funcionario estadounidense subrayó que entre las condiciones fundamentales para avanzar en la negociación, Irán debe anunciar de forma clara la reapertura del estrecho de Ormuz, principal vía marítima para el petróleo y el gas del Golfo, y garantizar la seguridad de la navegación.

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Rubio condicionó el levantamiento de sanciones a que Irán anuncie la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y garantice la seguridad de la navegación marítima. (REUTERS/Evan Vucci)

“Deben anunciar ‘El estrecho está ahora abierto, no estamos cobrando ningún peaje’. Ayudaremos a retirar las minas que ellos colocaron allí y no dispararán contra los barcos”, señaló Rubio ante la comisión. Además, insistió en que Irán debe aceptar negociar “severas y prolongadas limitaciones y/o la cancelación de la actividad de enriquecimiento” de uranio.

Exigencias sobre el programa nuclear y el alivio de sanciones

Rubio enfatizó que Irán enfrenta sanciones por haber enriquecido uranio a niveles muy altos y por sus actividades nucleares. Recalcó que solo un compromiso firme de renunciar a estas prácticas podría llevar a un alivio de las sanciones internacionales. El senador demócrata Chris Murphy preguntó durante la sesión si Washington estaba dispuesto a ofrecer incentivos adicionales a Teherán, particularmente en relación con la reapertura del estrecho de Ormuz. Rubio respondió que “no, eso no se ha discutido. No se ha ofrecido”.

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Rubio aclaró ante el Senado que Washington no ha ofrecido incentivos adicionales a Irán para facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz. (REUTERS/Evan Vucci)

En las audiencias, Rubio también abordó las divisiones dentro de la cúpula iraní y explicó que la ausencia pública de Mojtaba Khamenei responde a razones de seguridad interna tras los recientes ataques. “Teniendo en cuenta lo que les ha sucedido a varios líderes de ese sistema, probablemente no se les recomiende internamente ser muy públicos”, argumentó.

Contexto político en Estados Unidos

Rubio compareció en el Capitolio en medio de crecientes interrogantes sobre la capacidad de la administración para avanzar en esfuerzos diplomáticos tras el estallido del conflicto. Paralelamente, los senadores republicanos se reunirán para discutir los próximos pasos después de que el Departamento de Justicia anunciara que acatará una orden judicial que suspende la implementación de un fondo de compensación de 1.776 millones de dólares destinado a aliados políticos del presidente Donald Trump.

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