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Estados Unidos exige el control del uranio iraní como condición para cualquier acuerdo de paz

Rubio admitió ante el Congreso que Irán aún no ha dado su aval definitivo al borrador de acuerdo, mientras los ataques iraníes contra el aeropuerto de Kuwait tensionan el frágil alto el fuego

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Foto archivo. Varios diputados iraníes inspeccionan elementos de la central nuclear de la ciudad de Isfahan (Irán), utilizada como Isntalación de Conversión de Uranio EFE/Archivo/-
Foto archivo. Varios diputados iraníes inspeccionan elementos de la central nuclear de la ciudad de Isfahan (Irán), utilizada como Isntalación de Conversión de Uranio EFE/Archivo/-

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció este miércoles ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que las negociaciones con Irán no han producido un acuerdo definitivo, y señaló que el principal obstáculo sigue siendo el destino de las reservas de uranio iraní enriquecido a niveles cercanos a los requeridos para fabricar armas nucleares. La declaración se produjo en un momento de escalada: ese mismo día, fuerzas iraníes atacaron el Aeropuerto Internacional de Kuwait con misiles y drones, causando la muerte de un civil y 63 heridos.

Rubio describió el estado de las conversaciones como un proceso en avance pero sin conclusión. “Creo que en algunos de los documentos intercambiados esto ya está claramente abordado, pero todavía no tenemos la aprobación definitiva de su sistema”, declaró. La formulación reveló las dificultades para obtener compromisos vinculantes de un régimen cuya cadena de mando quedó gravemente perturbada tras los ataques de febrero.

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La exigencia nuclear de Washington es precisa: Irán debe entregar, destruir o diluir sus reservas de uranio enriquecido al 60%, un nivel próximo al 90% necesario para construir un arma atómica. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Irán acumuló antes de la guerra unos 440 kilogramos de ese material, suficientes para fabricar hasta diez ojivas si se enriquecieran hasta grado armamentístico. Buena parte permanece en instalaciones subterráneas que los bombardeos dañaron pero no destruyeron. El director general del organismo, Rafael Grossi, advirtió que su extracción requerirá una operación de gran complejidad técnica.

Teherán respondió con condiciones propias. Según fuentes cercanas a las negociaciones citadas por la agencia Iran International, el régimen iraní exige el desbloqueo de al menos 12.000 millones de dólares en activos congelados en Qatar como precondición para avanzar en cualquier memorando de entendimiento. Fuentes iraníes afirman además que el borrador de acuerdo no contempla la destrucción ni el traslado del material nuclear, lo que contradice las declaraciones públicas de la administración Trump.

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FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos, el 3 de junio de 2026 REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos, el 3 de junio de 2026 REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

La desconfianza mutua quedó de manifiesto en los hechos del miércoles. Las Fuerzas Armadas de Kuwait informaron que interceptaron trece misiles balísticos y diecisiete drones iraníes, aunque varios lograron impactar en la Terminal 1 del aeropuerto, que suspendió operaciones. La cancillería kuwaití calificó el ataque de “agresión criminal”. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) respondió atacando una instalación iraní en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

Rubio insistió en que la Operación Furia Épica —la campaña militar conjunta lanzada con Israel el 28 de febrero— ha concluido con una victoria estadounidense. Enumeró los objetivos que Washington considera alcanzados: la destrucción de la base industrial de defensa iraní, la reducción de lanzadores de misiles, la merma del arsenal de drones y el aniquilamiento de la armada convencional. Los ataques del miércoles contra Kuwait y Baréin cuestionan ese relato.

La guerra comenzó el 28 de febrero con ataques conjuntos sobre instalaciones nucleares, militares y de liderazgo iraní, incluyendo el asesinato del líder supremo Ali Khamenei, y se extendió a toda la región. Irán respondió bloqueando el estrecho de Ormuz, por el que transita alrededor del 25% del petróleo comercializado por vía marítima, lo que desencadenó una crisis energética internacional. El 8 de abril, Pakistán medió un alto el fuego que se mantiene de forma precaria; Washington impuso luego un bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Las negociaciones prosiguen bajo mediación catarí y paquistaní, con el estrecho cerrado al tráfico comercial. Mientras Teherán exige garantías financieras antes de ceder en lo nuclear, Washington condiciona cualquier alivio económico a compromisos previos sobre el uranio. El ataque del miércoles contra el aeropuerto de Kuwait refuerza la percepción de que Irán no ha renunciado a su capacidad de presión regional mientras las negociaciones se prolongan sin acuerdo a la vista.

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