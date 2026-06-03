Jennifer Garner revela cómo su separación de Ben Affleck impactó su carrera en Hollywood

Jennifer Garner habló del cambio en su vida profesional tras su divorcio de Ben Affleck. (Danny Moloshok / Reuters)

Jennifer Garner habló recientemente sobre el impacto que tuvo su separación de Ben Affleck en su vida familiar y en las decisiones que tomó posteriormente respecto a su carrera en Hollywood.

En una entrevista con InStyle, la actriz explicó cómo la maternidad y los cambios en su entorno personal influyeron en su actividad profesional durante varios años.

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“En primer lugar, cuando estás en un rol de interpretación, dejas de trabajar durante un año o año y medio mientras estás embarazada, teniendo un bebé y recuperándote”, explicó.

La intérprete añadió que, durante la infancia de sus hijos, redujo considerablemente su participación en proyectos cinematográficos.

Jennifer Garner decidió pausar su carrera tras su divorcio de Ben Affleck para cuidar de sus hijos. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Cuando mis hijos eran pequeños trabajé muy poco, y luego tuvimos una gran transformación en nuestra familia, así que prácticamente dejé de trabajar durante mucho tiempo”, señaló.

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Garner y Affleck se separaron en 2015, tras diez años de matrimonio, y finalizaron su divorcio tres años después. La expareja comparte tres hijos: Violet, Fin y Samuel. Desde entonces, han mantenido un acuerdo de crianza compartida, priorizando la organización familiar en la vida cotidiana de los menores.

En su conversación con InStyle, la actriz también explicó que, incluso después de retomar su actividad en la industria, mantiene criterios específicos al elegir proyectos.

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Aunque actualmente participa en nuevos trabajos, como la serie The Five Star Weekend de Peacock, Jennifer Garner indicó que evita compromisos que requieran trasladarse durante largos periodos fuera de Los Ángeles, donde reside su familia.

Jennifer Garner evita que sus hijos se trasladen grandes distancias cuando ella acepta un proyecto. (Grosby Group)

La actriz señaló que, aunque sus hijos ya son más independientes, continúa organizando su carrera en función de su entorno familiar. En ese sentido, afirmó que procura no trasladar a la familia durante meses por motivos laborales, lo que influye en la selección de producciones en las que participa.

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La famosa también se refirió a una etapa reciente en la que pudo volver a trabajar con mayor continuidad. Describió ese periodo como un tiempo en el que pudo dedicarse de manera más intensa a la actuación.

Sin embargo, añadió que el trabajo en la industria del entretenimiento puede implicar dinámicas que afectan la organización personal y familiar.

“Es un trabajo muy centrado en tu propio calendario. Todo se reduce a tu horario. No se trata de las actividades escolares de los niños. No se trata de llevarlos y recogerlos ni de llegar a casa para la cena”, explicó.

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Jennifer Garner admitió que es una tarea difícil balancear su vida personal con la profesional. (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de ello, Jennifer Garner señaló que procura no trasladar a sus hijos una percepción negativa de su carrera profesional.

Indicó que evita disculparse por su trabajo, aunque sí agradece la comprensión de su familia ante sus compromisos laborales. Según explicó, considera que el esfuerzo y los errores forman parte del desarrollo personal y profesional.

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Antes del final de su matrimonio, Garner ya había comenzado a reducir su carga de trabajo para dedicarse a la crianza.

En una entrevista previa con The Hollywood Reporter en 2021, recordó una etapa en la que su representante le planteó dos posibilidades respecto a su carrera: tomar un proyecto específico o considerar el retiro temporal de la actuación.

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Jennifer Garner llegó a considerar retirarse de la actuación. (REUTERS/Daniel Cole)

En ese momento, la actriz se encontraba en un periodo de alta demanda familiar, mientras Ben Affleck trabajaba en la película Argo.

La intérprete explicó que, en ese contexto, decidió aceptar el proyecto propuesto para mantenerse activa en la industria, aunque continuaba priorizando sus responsabilidades familiares.

Actualmente, Garner continúa desarrollando su carrera en la industria audiovisual, con una participación más selectiva en proyectos, mientras mantiene su residencia en Los Ángeles y su enfoque en la crianza compartida de sus tres hijos junto a Affleck.

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