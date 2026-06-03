Ron DeSantis plantea más carga tributaria para segundas residencias en Florida

Ron DeSantis defendió en Florida una reforma del impuesto a la propiedad para reducir la carga sobre residentes permanentes y trasladarla hacia segundas viviendas, grandes propietarios e inversores (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El gobernador Ron DeSantis defendió en Florida una reforma del impuesto a la propiedad con el objetivo de reducir la carga sobre residentes permanentes y trasladar parte de la presión fiscal hacia segundas viviendas, grandes propietarios e inversores con mayores recursos.

El plan se instaló cuando su mandato entra en su etapa final y se vinculó con un debate sobre el financiamiento de los servicios locales que dependen de ese tributo.

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DeSantis presentó la iniciativa con un argumento que apuntó a segmentar la carga tributaria según el tipo de propietario. “Hay que gravar a los ricos.

Si un multimillonario brasileño compra, hay que gravarlo. Perfecto, me parece bien. Me preocupo por los floridanos”, dijo la semana pasada, según el texto base.

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El gobernador también pidió que el tema avance por vía electoral con una enmienda constitucional vinculada a la exención “homestead” (vivienda principal).

Según POLITICO, medio estadounidense especializado en política, DeSantis buscó instalar la reforma como una política de alivio para hogares que enfrentan mayores costos para sostener su vivienda.

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El alcance de la reforma y la exención “homestead” (vivienda principal)

La reforma del impuesto a la propiedad en Florida propone ampliar la exención homestead y elevar el tramo del valor tasado que queda fuera del cálculo del tributo sobre la vivienda principal (EFE/Cristóbal Herrera)

El eje del cambio es ampliar la exención aplicada a propiedades con beneficio “homestead” (vivienda principal), hoy fijada en USD 50.000, y aumentar el tramo del valor tasado que queda fuera del cálculo del impuesto. De acuerdo con la discusión pública reflejada en el texto base, el objetivo es que una parte mayor de los propietarios residentes pague menos por su vivienda principal.

En el trámite legislativo, la propuesta avanzó con etapas y límites. Tampa Bay Times, diario de Florida, informó que el paquete debatido por los legisladores contempló elevar la exención y, al mismo tiempo, excluir del beneficio el componente del impuesto que financia a los distritos escolares.

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El planteo del gobernador incluyó una redistribución de la recaudación entre categorías de contribuyentes. En esa línea, DeSantis sostuvo que el estado y los gobiernos locales deberían obtener más ingresos de turistas, residentes de otros estados con casas de vacaciones y propietarios de inmuebles de lujo, en lugar de concentrar la carga sobre residencias principales.

En su explicación, mencionó el mercado inmobiliario de lujo del sur de Florida y afirmó que “algunas de las personas más ricas de la historia de la humanidad” están comprando casas en Miami y otras zonas costeras, según el texto base.

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El gobernador planteó que esa riqueza debería contribuir a bajar la presión fiscal sobre residentes permanentes. “¿Por qué querríamos que llegara toda esta riqueza para luego dejar fuera a la clase media con precios prohibitivos?”, dijo, según el texto base.

También dijo: “Yo aprovecharía esa riqueza para aliviar la carga de la clase media y que así puedan permitirse vivir en el condado de Miami-Dade como antes, cuando era más económico”, según el texto base.

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La reacción demócrata y la comparación con Zohran Mamdani

La oposición demócrata cuestionó el encuadre utilizado por el gobernador. El senador demócrata Carlos Guillermo Smith comparó la frase “hay que gravar a los ricos” con consignas asociadas al alcalde de la ciudad de Nueva York Zohran Mamdani. “Suena muy a Mamdani”, dijo Smith, según el texto base.

El texto base añade que DeSantis no planteó el mismo tipo de subas impositivas a los ultrarricos que promovieron figuras como Mamdani. También indica que, bajo el esquema de desgravación, el beneficio puede alcanzar a propietarios de viviendas con altos ingresos y que el gobernador ha presentado a Florida como un destino para multimillonarios descontentos con estados como California y Nueva York.

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La enmienda de Angie Nixon y el rechazo republicano

La demócrata Angie Nixon impulsó una enmienda para gravar a multimillonarios y a personas con más de USD 500 millones en activos tras las declaraciones de Ron DeSantis (EP)

La representante demócrata Angie Nixon retomó la frase del gobernador para impulsar una enmienda que gravaría a multimillonarios y a personas con más de USD 500 millones en activos, según el texto base. “Ron DeSantis lo afirmó a principios de esta semana: necesitamos gravar a los ricos”, dijo Nixon ante legisladores, según el texto base.

“Si de verdad les importan los floridanos trabajadores de a pie de nuestro estado, estarán de acuerdo conmigo y, sin duda, gravarían con impuestos a estos multimillonarios”, añadió, según el texto base.

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Los republicanos rechazaron esa enmienda. El texto base señala que la conducción del Partido Republicano se enfocó en presentar la reforma como un beneficio para propietarios de clase media y evitó respaldar un esquema asociado a un impuesto directo a multimillonarios.

En la Cámara de Representantes de Florida, el impulsor del proyecto sobre impuesto a la propiedad, el representante Toby Overdorf, dijo a la prensa que no apoya un impuesto a los multimillonarios “de ninguna manera” y agregó: “De hecho, hemos visto una enorme cantidad de rechazo hacia esa medida”, según el texto base.

El debate por el financiamiento de servicios locales

El impuesto a la propiedad es una fuente central de ingresos para los gobiernos locales y financia servicios públicos. Por eso, el debate legislativo incluyó el impacto sobre partidas y funciones que dependen de esa recaudación, además del efecto sobre contribuyentes con vivienda principal y sobre propietarios de segundas residencias o inmuebles de inversión.