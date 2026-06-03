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Un adolescente noruego viajó a Reino Unido para asesinar por encargo de una red criminal vinculada al régimen de Irán

El proceso judicial continuará durante varias semanas mientras la identidad de la persona a la que iba dirigido el atentado no se ha dado a conocer

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Los investigadores recuperaron mensajes que revelan la coordinación del atentado y la suma ofrecida (Reuters)
Los investigadores recuperaron mensajes que revelan la coordinación del atentado y la suma ofrecida (Reuters)

La justicia de Reino Unido investiga a Johannes Natland, un noruego de 19 años que viajó al país para cometer un asesinato por encargo, según la fiscalía, en una operación atribuida a una red criminal sueca vinculada al régimen iraní. Fue arrestado en un hotel de Huddersfield. La policía halló una pistola semiautomática, un revólver, 12 balas reales y dinero en efectivo.

Los investigadores reconstruyeron el operativo a partir de mensajes recuperados. Un usuario identificado como “Agent 47” coordinó el plan y ofreció 25.000 euros por el asesinato. Otro adolescente noruego, apodado “Generalen”, actuó como intermediario y conversó con Natland, quien contó a su entorno personal que estaba “en una misión loca”. El objetivo del ataque fue un individuo cuya identidad permanece desconocida para las autoridades.

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La fiscalía indicó que, días antes del arresto, Natland supo que uno de sus reclutadores fue detenido por conspiración para cometer asesinato. Pese a esa advertencia, avanzó con el viaje y no modificó sus planes. Al llegar al Reino Unido, agentes de la Border Force lo interrogaron por llevar 40 libras en efectivo, no tener alojamiento ni pasaje de regreso, y por afirmar que iba a visitar a amigos con los que jugaba videojuegos en línea. Aunque inicialmente le negaron la entrada, las autoridades le permitieron permanecer de manera temporal hasta el siguiente vuelo a Noruega, una decisión que los fiscales calificaron de “sorprendente”.

Durante su estancia, Natland siguió instrucciones por mensajería encriptada. Se alojó en un hotel de Huddersfield y, con mapas y videos enviados a su teléfono, localizó el escondite donde estaban las armas y la munición. Después compró guantes de goma y recibió la ubicación de un automóvil robado que, según la fiscalía, iba a ser utilizado en el asesinato planeado para el día siguiente.

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En uno de los intercambios, un amigo le preguntó si había probado las armas. Natland respondió que no y que las probaría “con el individuo” al que debía asesinar. Los fiscales sostuvieron ante el jurado que el acusado aceptó el encargo y que su intención era concretar el asesinato pactado.

Natland fue arrestado de madrugada cuando agentes especializados irrumpieron en su habitación del hotel. Al abrir la puerta, simuló disparar a los policías con las manos.

La policía británica detuvo a un adolescente noruego con armas y munición en un hotel de Huddersfield (Reuters)
La policía británica detuvo a un adolescente noruego con armas y munición en un hotel de Huddersfield (Reuters)

El tribunal exhibió imágenes que mostraron al acusado manipulando las armas sobre la cama del hotel. La acusación también describió el método de Foxtrot: recluta a jóvenes para actuar como sicarios sin revelarles la identidad de sus objetivos y opera a través de aplicaciones de mensajería cifrada para coordinar crímenes violentos en varios países europeos.

Natland admitió la posesión de armas y municiones, pero negó el cargo de conspiración para cometer asesinato. El proceso continuó en un tribunal de Londres, donde los fiscales afirmaron que solo la intervención policial impidió el crimen. El juicio se extenderá durante varias semanas y sigue sin identificarse públicamente al presunto objetivo del atentado.

(Con información de BBC y Sky News)

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