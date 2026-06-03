Por la incertidumbre en Medio Oriente, subió el petróleo y Wall Street cerró en rojo tras diez jornadas de ganancias

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York en Nueva York, Estados Unidos, el 14 de enero de 2026. EFE/SARAH YENESEL

Los precios del petróleo repuntaron este miércoles y Wall Street cerró en rojo por primera vez en diez jornadas, en una sesión dominada por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán que amenaza con prolongar el conflicto en Oriente Medio y reaviva el temor a una inflación energética de alcance global.

El barril Brent del mar del Norte, referencia en Europa, subió un 1,89% hasta los USD 97,81, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), su equivalente estadounidense, avanzó un 2,41% para cerrar en USD 96,02. Ambas referencias acumulan presión desde el lunes, cuando las negociaciones de paz entre Washington y Teherán quedaron paralizadas tras ataques israelíes en el Líbano.

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Estados Unidos e Irán se acusaron mutuamente este miércoles de violar el alto al fuego vigente desde el 8 de abril, después de una nueva ronda de ataques aéreos en el Golfo. Proyectiles lanzados por Teherán alcanzaron el aeropuerto de Kuwait y causaron la muerte de una persona.

“Los operadores esperaban que las conversaciones de paz entre Washington y Teherán progresaran este fin de semana, pero no fue así”, señaló David Morrison, analista de Trade Nation. La analista Kathleen Brooks, de XTB, advirtió que “los inversores quizá se apresuraron demasiado a descontar el impacto del memorando de entendimiento” evocado por Washington el fin de semana, el cual proyectaba una extensión de 60 días del cese el fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz.

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El bloqueo del estrecho de Ormuz —prácticamente cerrado desde el 28 de febrero— concentra la mayor parte de la inquietud de los inversores. Por ese paso estratégico transita el 20% del flujo marítimo de crudo a nivel global, y su cierre sostenido ejerce una presión directa sobre los precios de la energía. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este miércoles en el pódcast Pod Force One del New York Post que, aunque no descarta mantener el bloqueo hasta septiembre, lo ve “poco probable” y se mostró optimista respecto a alcanzar un acuerdo con Irán antes de esa fecha.

Fotografía de archivo de trabajadores de la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL

Antonio di Giacomo, analista sénior de mercado de XS.com, advirtió en un comentario remitido a EFE que “el repunte de los precios del crudo no solo refleja los riesgos del conflicto en Oriente Medio, sino que también genera preocupaciones sobre el efecto que mayores costos energéticos podrían tener sobre la inflación global” en los próximos meses.

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El S&P 500 cayó 54,11 puntos, un 0,74%, hasta las 7.555,67 unidades, interrumpiendo una racha de nueve sesiones consecutivas al alza, una jornada antes de igualar su mayor serie positiva en tres décadas. El Dow Jones Industrial Average retrocedió 620,72 puntos, un 1,13%, a 50.687,07 unidades, y el Nasdaq Composite perdió 239,93 puntos, un 0,85%, para cerrar en 26.853,98 unidades.

Los sectores financiero y tecnológico lideraron las caídas. El índice Russell 2000, que agrupa a las empresas de menor capitalización, descendió un 1,3%, por encima del retroceso del mercado en general, dado que estas compañías dependen en mayor medida del crédito para crecer y son más vulnerables al encarecimiento de los préstamos. La subida del petróleo arrastró al alza los rendimientos del mercado de bonos: el bono del Tesoro estadounidense a diez años escaló al 4,49% desde el 4,46% registrado el martes, y desde el 3,97% previo al inicio del conflicto.

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Imagen de una planta petrolífera en Walsheim, cerca de Landau, Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Un sondeo del Instituto para la Gestión de Suministros (ISM) publicado este miércoles mostró que el crecimiento de los servicios en Estados Unidos superó las previsiones en mayo, aunque las empresas encuestadas reportaron el impacto de los aranceles y el encarecimiento del petróleo. “Esta es la definición de presión inflacionaria que empieza a afectarnos”, señaló una empresa del sector de alimentos y hospedaje citada en el informe.

El índice de semiconductores avanzó en la sesión, sostenido por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial (IA). Ross Mayfield, analista de estrategia de inversión de Baird en Louisville, Kentucky, explicó que “las firmas de IA operan en un mundo completamente aparte, ajenas en gran medida al riesgo macroeconómico y geopolítico”, por lo que “habrá demanda de estas empresas, especialmente en días en que todo lo demás parezca menos atractivo”. No obstante, la mayoría de las siete compañías de megacapitalización vinculadas a la IA registraron pérdidas en la jornada.

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Palo Alto Networks fue uno de los lastres del mercado al caer un 5,6%, a pesar de publicar resultados trimestrales por encima de las expectativas de los analistas. La acción llegó a la sesión con una ganancia acumulada en el año del 61,3%, más de cinco veces el avance del S&P 500. Marvell Technology sumó un 3,7% adicional tras su mejor jornada histórica —una subida del 32,5%— impulsada por los comentarios del presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien sugirió en una conferencia en Taiwán que Marvell podría ser “la próxima empresa de un billón de dólares”.

Medtronic avanzó un 5,7% tras publicar un beneficio trimestral superior a las previsiones y anunciar un incremento en el dividendo a sus accionistas. GameStop subió un 6% después de que la cadena de videojuegos reportara un crecimiento de sus ingresos trimestrales del 14% interanual y anunciara un programa de recompra de acciones de hasta USD 2.000 millones.

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(Con información de AFP, AP y Reuters)