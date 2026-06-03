Donald Trump participará en la cumbre de líderes de la OTAN el 7 y 8 de julio en Turquía

Trump viajará a la cumbre tras mostrar su frustración por la falta de apoyo militar de sus aliados en la guerra de Irán (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará en la cumbre de líderes de la OTAN que se celebrará el 7 y 8 de julio en Ankara, Turquía. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la asistencia del mandatario estadounidense en una audiencia ante la Cámara de Representantes y afirmó que Washington seguirá como miembro del bloque.

“Estados Unidos sigue siendo un miembro de la OTAN y estaremos en Turquía para discutir todos los asuntos. El presidente mismo participará en la próxima reunión de jefes de Estado de la OTAN”, confirmó Rubio, durante una audiencia ante la Cámara de Representantes.

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El secretario de Estado sostuvo que Estados Unidos “se mantiene” en la OTAN y que la delegación estadounidense viajará a Turquía para abordar los asuntos pendientes entre los aliados, en un contexto de tensiones internas dentro de la Alianza Atlántica.

“Creo que la próxima reunión de la OTAN en Turquía en julio es probablemente la reunión más importante en la historia de la OTAN, porque hay algunas cosas que deben aclararse y solucionarse”, agregó Rubio.

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Marco Rubio anunció ante el Congreso que Trump asistirá a la cumbre de la OTAN (Reuters)

Trump cuestionó la negativa de algunos aliados a colaborar militarmente en operaciones conjuntas, en especial en el conflicto con el régimen de Irán. Según su planteo, varios países no autorizaron el uso de sus bases militares ni de su espacio aéreo para acciones estadounidenses en momentos de crisis. Otros gobiernos europeos, además, rechazaron involucrarse en operaciones militares lideradas por Estados Unidos e Israel contra Irán y argumentaron que existía riesgo de verse arrastrados a un conflicto de consecuencias imprevisibles y con escaso respaldo interno.

A pesar de las divergencias, Trump ratificó que asistirá personalmente a la reunión en Ankara. Rubio afirmó que el encuentro tendrá un peso particular para el bloque porque incluirá discusiones sobre el futuro de la OTAN, la seguridad colectiva y el reparto de responsabilidades militares.

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En el último año, Trump endureció su postura hacia la Alianza Atlántica: amenazó con retirar a Estados Unidos, calificó al bloque como “tigre de papel” y acusó a los socios europeos de depender en exceso de las garantías de seguridad de Washington. También ordenó una reducción y reconfiguración del despliegue de fuerzas estadounidenses en varios países europeos, como señal de disconformidad con el compromiso militar de la OTAN en escenarios de conflicto internacional.

Durante su comparecencia ante el Congreso, Rubio afirmó que la OTAN necesita cambios profundos y dijo que Trump “fijó claramente” esa postura. Recordó que, en la última cumbre del bloque celebrada en La Haya, los aliados aceptaron por presión de Estados Unidos aumentar el gasto militar hasta el 5% del Producto Interno Bruto en un plazo de diez años.

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció que la reunión en Ankara servirá para evaluar los avances de cada país en el cumplimiento del compromiso de gasto y para definir una hoja de ruta “realista” hacia ese objetivo. La agenda también incluirá el respaldo continuado a Ucrania, tras la agresión militar rusa.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, recibió una invitación para asistir a la cita, lo que apunta a reforzar el mensaje de apoyo del bloque a Kiev frente a Moscú.

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Volodímir Zelensky recibió una invitación para asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara (Europa Press)

La cumbre de Ankara reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 países miembros de la OTAN. Desde 2021, el bloque realiza una cumbre de líderes cada verano, aunque en los últimos meses surgieron debates internos sobre la conveniencia de mantener estas reuniones de manera anual, ante el riesgo de tensiones por posturas divergentes de Trump.

(Con información de EFE y Reuters)