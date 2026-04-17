El director ejecutivo de Anthropic visitará la Casa Blanca en medio de temores de piratería informática por su nuevo modelo de IA

Anthropic ha desarrollado un potente sistema de IA de última generación conocido como Mythos (Dado Ruvic/Reuters)

Según una persona informada sobre el plan, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se reunirá el viernes con la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, mientras el gobierno federal se apresura a comprender las implicaciones para la seguridad nacional de un nuevo y potente modelo de inteligencia artificial que la compañía afirma haber desarrollado.

La reunión refleja la extraña alianza entre Anthropic y la administración Trump. La Casa Blanca ha intentado vetar a la empresa e impedirle hacer negocios con el gobierno tras una disputa que se descontroló este año por el uso de su modelo de IA por parte del Pentágono. Al mismo tiempo, el gobierno se ha visto obligado a dialogar con la empresa sobre los riesgos que plantea su sistema de próxima generación, conocido como Mythos.

Anthropic afirma que el nuevo modelo cuenta con potentes capacidades para detectar vulnerabilidades de seguridad en el código informático. Esto podría ayudar a los programadores a corregir vulnerabilidades latentes, pero también podría potenciar los ataques de los hackers contra empresas y agencias gubernamentales estadounidenses.

La compañía ha declarado que ha informado a las agencias gubernamentales de ciberseguridad sobre el nuevo modelo. Funcionarios de la Casa Blanca y del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) han estado estudiando sus implicaciones, según un correo electrónico interno obtenido por The Washington Post y una persona informada sobre las conversaciones. Según el correo electrónico, los funcionarios están explorando la posibilidad de brindar acceso a una versión del modelo a más agencias.

Anthropic alerta que su modelo de IA Mythos puede detectar fallos de seguridad no identificados en el código informático

Hay algunas personas que están especialmente preocupadas, entre ellas Wiles, el vicepresidente JD Vance y el secretario del Tesoro Scott Bessent, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato para caracterizar las conversaciones privadas. “Y con razón”.

Un portavoz de Anthropic declinó hacer comentarios sobre la reunión prevista, de la que informó inicialmente Axios.

La administración Trump ha intentado acelerar el desarrollo de la IA, eliminando regulaciones que podrían frenar el sector y posicionando a Estados Unidos para ganar lo que considera una carrera contra China por el dominio de esta tecnología. Sin embargo, el creciente poder de la nueva generación de sistemas implica que las autoridades ahora deben afrontar algunos de los inconvenientes que esta tecnología podría acarrear.

El presidente Donald Trump se mostró optimista sobre las perspectivas de esta tecnología, pero esta semana se le preguntó si algunas formas de IA deberían tener un “interruptor de apagado”.

“Debería haberla”, dijo Trump a Fox Business.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que la administración está colaborando con los principales laboratorios de IA “para garantizar que sus modelos ayuden a corregir vulnerabilidades críticas del software”.

Anthropic anunció el nuevo modelo la semana pasada y declaró que no lo publicaría. En su lugar, la compañía formó una coalición con importantes empresas tecnológicas y otras grandes compañías para evaluar los riesgos que plantea e intentar solucionar cualquier vulnerabilidad. A esta iniciativa la denominó Proyecto Glasswing. El laboratorio de IA afirmó que Mythos ya había descubierto miles de vulnerabilidades que afectan a todos los principales sistemas operativos y navegadores web. OpenAI, otro de los laboratorios líderes, está finalizando un potente sistema de próxima generación con nombre en clave Spud.

“Dado el ritmo de progreso de la IA, no pasará mucho tiempo antes de que estas capacidades proliferen, posiblemente más allá de los actores comprometidos con su despliegue seguro“, declaró Anthropic en su comunicado. “Las consecuencias —para las economías, la seguridad pública y la seguridad nacional— podrían ser graves“.

Las agencias federales se apresuraron a responder. Días después del anuncio, Bessent y el presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, recibieron en Washington a los directores ejecutivos de los principales bancos para instarlos a tomarse los riesgos en serio. Bessent afirmó que observa un rápido crecimiento en el poder de los sistemas de IA y que algunas instituciones financieras cuentan con mejores medidas de ciberseguridad que otras.

“Tengo la certeza de que ahora todos están comprometidos y remando en la misma dirección para fortalecer la resiliencia”, dijo Bessent en una entrevista con CNBC el miércoles.

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, se reunirá con la jefa de gabinete de la Casa Blanca para abordar preocupaciones sobre inteligencia artificial (REUTERS/Denis Balibouse)

Hasta esta primavera, Anthropic mantenía una estrecha relación con el gobierno federal, siendo la primera de las principales empresas de IA autorizada a trabajar en los sistemas clasificados donde las agencias almacenan sus secretos. Pero a medida que el Departamento de Defensa presionaba para obtener un mayor control sobre cómo se podía utilizar el modelo Claude de Anthropic —buscando la libertad de usarlo para cualquier propósito legal—, Amodei se opuso, afirmando que no aceptaría que la herramienta se utilizara para alimentar armas totalmente autónomas ni para llevar a cabo vigilancia masiva interna.

Amodei se reunió personalmente con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para intentar llegar a un acuerdo, pero las negociaciones fracasaron a finales de febrero. Trump arremetió contra los líderes de Anthropic, calificándolos de “locos de izquierda”.

Un tribunal de San Francisco dictaminó que la inclusión en la lista negra era probablemente ilegal, pero un panel independiente de jueces federales en Washington emitió un fallo preliminar que permitía que se mantuviera vigente.

Claude está profundamente involucrado en los sistemas militares. La misma noche en que la administración Trump anunció que rompería relaciones con Anthropic, su sistema se utilizó para apoyar la campaña de bombardeos en Irán.

Y como muestra de que la empresa estaba intentando reparar su relación con la Casa Blanca, las declaraciones presentadas esta semana mostraron que había gastado 130.000 dólares en marzo para contratar al lobista Brian Ballard, que tiene estrechos vínculos con el equipo del presidente.

(c) 2026 , The Washington Post