El régimen de Irán atacó Kuwait y Bahréin con siete misiles balísticos tras los bombardeos de EEUU a estaciones de radar en Ormuz

Misiles lanzados desde Irán (REUTERS/Raneen Sawafta/Archivo)

La Guardia Revolucionaria de Irán declaró este sábado que atacó “bases enemigas” en el Golfo Pérsico, en respuesta a los bombardeos estadounidenses sobre emplazamientos de radar en territorio iraní. Kuwait y Bahréin encendieron sus alarmas por las nuevas hostilidades de la república islámica durante la madrugada e instaron a la población a resguardarse.

Según informó la emisora estatal IRIB, el cuerpo militar iraní precisó que “tras la invasión del ejército estadounidense, responsable de asesinatos de niños y actos terroristas, a las islas de Sirik y Qeshm, las bases enemigas en la región fueron atacadas con misiles aéreos”.

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Las Fuerzas Armadas de Kuwait interceptaron y derribaron una nueva oleada de misiles y drones de origen iraní lanzados contra su territorio, según informaron las autoridades castrenses mediante un comunicado oficial. El Estado Mayor del Ejército kuwaití explicó a la ciudadanía que las “fuertes explosiones” escuchadas en distintos sectores de la capital y alrededores se debieron a las maniobras de neutralización de los ataques.

“Las defensas aéreas de Kuwait han derribado esta mañana misiles y drones enemigos. El Estado Mayor del Ejército ha informado de que, si se oyen explosiones, se deben a que las defensas aéreas han interceptado los ataques enemigos. Se ruega a toda la población que respete las instrucciones de seguridad y protección emitidas por las autoridades competentes”, informaron las fuerzas armadas en su comunicado.

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EEUU destruyó cuatro drones iraníes que se dirigían al estrecho de Ormuz y bombardeó dos estaciones de radares de Irán (Europa Press)

Las autoridades instaron a la población a mantener la calma y a cumplir estrictamente con las directrices de seguridad emitidas, mientras persista el estado de alerta, según reiteró el Ejército kuwaití.

Además, la Guardia Revolucionaria había reivindicado el lanzamiento de “misiles y drones” contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, así como contra otras bases aéreas de Medio Oriente y un buque de bandera estadounidense.

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Por su parte, en un comunicado publicado en X, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que interceptó seis de los misiles balísticos lanzados por Irán y que el séptimo “no alcanzó su objetivo previsto”.

“Actualmente no hay informes de daños al personal estadounidense, y las afirmaciones iraníes de que se han dañado los cuarteles generales de la Quinta Flota de EEUU en Bahréin son falsas”, reza el comunicado.

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Estos incidentes se registraron pocos días después de que Kuwait acusó formalmente a Irán por la caída de proyectiles en uno de sus aeropuertos. En respuesta, Teherán negó su implicación y atribuyó el episodio a “fallos técnicos” en los misiles interceptores ‘Patriot’ provistos por Estados Unidos.

Las imágenes muestran el momento del impacto de un dron en el Aeropuerto Internacional de Kuwait. Un objeto volador es visible en el cielo antes de que una gran columna de humo oscuro se eleve sobre una estructura del aeropuerto. Las tomas posteriores revelan el interior de un edificio lleno de humo y escombros carbonizados en el suelo, indicando daños materiales tras el suceso. Este video es una cobertura de un evento.

En medio de los ataques cruzados, desde Washington se anunció que Estados Unidos autorizó la venta de sistemas de defensa antidrones a Kuwait por un valor cercano a los USD 2.000 millones. El comunicado del Departamento de Estado llegó el viernes y detalla que la adquisición incluye tecnología desarrollada por la empresa armamentística Anduril, fundada por un simpatizante del presidente Donald Trump.

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“Esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN, que ha sido una fuerza clave para la estabilidad política y el progreso económico en Medio Oriente”, señaló el comunicado oficial.

Kuwait enfrenta ataques reiterados con drones y misiles, varios de ellos atribuidos a Irán. A comienzos de la semana, un ataque con dron contra el aeropuerto internacional kuwaití causó la muerte de una persona. La operación de venta de defensa busca reforzar la capacidad del país para proteger su infraestructura crítica y responder a amenazas en el marco de la creciente tensión regional.

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