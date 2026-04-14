Arrestaron a 100 manifestantes en Nueva York por protestar contra la venta de armas a Israel

Los manifestantes exigieron el cese inmediato del suministro de armamento y excavadoras a Israel, reclamando mayor responsabilidad política en la crisis de Gaza. (Jewish Voice For Peace)

La detención de cerca de 100 manifestantes en Nueva York durante una protesta contra la venta de armas a Israel y el apoyo militar de Estados Unidos generó repercusión tanto en medios locales como internacionales. Entre los arrestados figura Chelsea Manning, exanalista de inteligencia del ejército estadounidense y figura pública conocida por filtrar documentos clasificados a WikiLeaks, según informó el diario israelí The Jerusalem Post.

La movilización, convocada por Jewish Voice for Peace, se realizó frente a las oficinas de los senadores Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand. Los asistentes exigieron el cese inmediato del suministro de armamento a Israel y reclamaron una postura más crítica por parte de sus representantes políticos ante el conflicto en Medio Oriente.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmó la realización de “múltiples arrestos”, aunque no entregó cifras oficiales. La agencia de noticias Reuters estima que la cantidad de detenidos ronda las 100 personas.

Jewish Voice for Peace organizó la movilización, que reunió a 200 personas y bloqueó una de las principales avenidas de Manhattan por casi una hora. (Jewish Voice For Peace)

La concentración reunió a unas 200 personas, de acuerdo con la información difundida por los organizadores y replicada por The Straits Times. Los manifestantes bloquearon el tránsito en una de las principales avenidas de Manhattan durante casi una hora.

Entre carteles y cánticos, los presentes reclamaron que el Congreso detenga toda transferencia de armas y excavadoras a Israel, medidas que consideran necesarias para frenar la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza y otros territorios.

Chelsea Manning, exanalista del ejército de EE.UU., figura entre los arrestados durante la manifestación frente a las oficinas de los senadores Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand. (Jewish Voice For Peace)

La participación de Chelsea Manning fue uno de los hechos destacados por los medios estadounidenses. Tras su detención, la organización Jewish Voice for Peace difundió un comunicado en el que la activista instó a los senadores a “seguir la voluntad de los neoyorquinos y votar para bloquear la venta de armas y excavadoras a Israel”. Su presencia amplificó la atención mediática al reclamo.

Reclamos y consignas de los manifestantes

Durante la protesta, los asistentes corearon frases como “basta de bombas”, “basta de matanzas” y “libertad para Palestina”. También se escucharon consignas en apoyo a la población civil de Gaza, Irán y Líbano, en rechazo a las operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos e Israel.

Manifestantes expresan su apoyo a Palestina y exigen "Priorizar las personas, no el conflicto". (Jewish Voice For Peace)

Las imágenes difundidas por el portal financiero Street Insider muestran a la multitud con pancartas y banderas, exigiendo un alto a la violencia y el respeto a los derechos humanos en la región.

El epicentro de la movilización fue el edificio donde despachan el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la senadora Kirsten Gillibrand. Los manifestantes los señalaron como responsables de votar contra las propuestas legislativas que buscan frenar la transferencia de armamento a Israel.

Manifestantes sostienen pancartas de 'Fondos para la gente, no para las bombas' y 'No a la guerra, Palestina libre' mientras agentes de policía realizan detenciones durante una protesta callejera. (Jewish Voice For Peace)

De acuerdo con Reuters, los organizadores responsabilizaron a los senadores de ignorar la voluntad de sus representados en Nueva York, donde hay un fuerte rechazo a la escalada militar en Medio Oriente.

Contexto nacional e internacional

La protesta en Nueva York forma parte de una serie de manifestaciones que han tenido lugar en diferentes ciudades estadounidenses durante 2024. La ciudad se ha convertido en un punto de referencia para las movilizaciones pro-palestinas, especialmente tras el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023.

Los organizadores denuncian que el respaldo militar y financiero de Estados Unidos a Israel contribuye a prolongar el conflicto y agravar la crisis humanitaria en la región, como detalló el diario israelí The Jerusalem Post.

Los manifestantes exigieron el cese inmediato del suministro de armamento y excavadoras a Israel, reclamando mayor responsabilidad política en la crisis de Gaza. (Jewish Voice For Peace)

En el trasfondo de estas marchas está la reciente escalada bélica entre Israel e Irán, que incluyó ataques directos y respuestas militares a finales de febrero.

Respuesta de las autoridades

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmó la detención de decenas de personas, aunque evitó precisar el número exacto. Los agentes intervinieron cuando los manifestantes bloquearon la circulación vehicular y se negaron a dispersarse tras varias advertencias.

Las imágenes y videos difundidos muestran la presencia de un dispositivo policial y la detención de los principales organizadores y activistas del evento.

Según el portal financiero Street Insider, la policía justificó la actuación señalando que los manifestantes obstaculizaron el normal funcionamiento de la ciudad y pusieron en riesgo la seguridad pública. Los activistas, por su parte, denunciaron el uso excesivo de la fuerza y reclamaron el respeto al derecho a la protesta pacífica.