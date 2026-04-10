Congelamiento de alquileres en Nueva York: cuándo se define si habrá aumentos o se mantendrán los precios

Más de un millón de inquilinos en Nueva York podrían verse directamente afectados por la decisión de la Junta de Regulación de Alquileres. (Google Maps )

La decisión sobre una posible congelación de los alquileres regulados en Nueva York se definirá en una votación de la Junta de Regulación de Alquileres (RGB) prevista para junio. El resultado impactará a más de un millón de inquilinos y, en caso de aprobarse, entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2026.

La discusión cobró fuerza tras la reorganización de la RGB y la publicación de los datos económicos actualizados. El último informe de la Junta mostró que los ingresos netos de los propietarios de apartamentos con renta estabilizada registraron un aumento del 5,3% en dólares, aunque los dueños argumentan que los gastos operativos también tuvieron un incremento relevante.

Inquilinos denuncian que el aumento de alquileres supera la evolución de los salarios, incrementando la presión sobre la economía familiar. (Google Maps )

La expectativa por la resolución de la RGB se intensificó tras la designación de seis nuevos miembros por parte del alcalde Zohran Mamdani, quien durante su campaña prometió congelar los alquileres. Esta votación será considerada la primera gran prueba de esa promesa y ha generado un debate entre inquilinos, propietarios y autoridades municipales.

Según el medio especializado en bienes raíces Bisnow y el sitio de análisis urbano Brick Underground, el cambio de mayoría en la Junta introduce un escenario inédito en los últimos años y eleva las probabilidades de un congelamiento real.

Qué está en juego: cifras y contexto

La ciudad de Nueva York cuenta con aproximadamente un millón de apartamentos bajo el régimen de renta estabilizada. Cada año, la RGB decide los ajustes o congelamientos que afectan a los contratos de uno y dos años.

En 2025, la Junta aprobó un aumento del 3% para contratos de un año y del 4,5% para los de dos años, cifras que algunos grupos de inquilinos consideraron excesivas frente al estancamiento de salarios y el alza del costo de vida.

El último reporte revela que los ingresos netos de propietarios de apartamentos con renta estabilizada aumentaron un 5,3% en dólares estadounidenses. (Google Maps )

En 2026, el informe financiero centralizó la discusión:

“Ingresos netos de propietarios: aumento del 5,3%” en USD. Los propietarios sostienen que los gastos operativos, también en dólares estadounidenses, subieron en igual o mayor proporción. “Más de un millón de hogares afectados directamente” por la decisión.

El proceso de decisión

La Junta de Regulación de Alquileres está compuesta por nueve miembros. Seis de ellos fueron designados o ratificados este año por el alcalde Mamdani, lo que, según Brick Underground, abre el camino para cumplir su promesa de campaña.

La Junta basa su decisión en informes económicos, proyecciones de mercado y audiencias públicas donde participan inquilinos, propietarios y expertos legales.

Los pasos clave del proceso son:

Publicación del estudio anual de ingresos y gastos.

Audiencias públicas para recibir testimonios de todas las partes.

Votación oficial, prevista para junio.

Aplicación de la nueva política a partir del 1 de octubre de 2026.

Argumentos a favor y en contra del congelamiento

Inquilinos y representantes sostienen que los aumentos recientes han superado la capacidad de pago de muchas familias. Diversos testimonios recogidos por el canal hispano Telemundo47 y el portal local Gothamist exponen la preocupación por la brecha entre el alza de los alquileres y los salarios estancados.

Linda Flores, residente del East Village, afirmó: “Siguen subiendo el alquiler cada año. La gente no recibe aumentos de sueldo.”

La Junta de Regulación de Alquileres de Nueva York evalúa congelar los alquileres regulados tras nuevo informe económico para 2026. (Google Maps )

Por su parte, organizaciones de propietarios como la Asociación de Pequeños Propietarios de Nueva York advierten que los gastos de mantenimiento y operación se han disparado, lo que pone en riesgo la viabilidad de sus edificios.

Ann Korchak, presidenta de la asociación, declaró en diálogo con Telemundo47: “El mandato de la RGB es claro. Debe rechazar la presión política de una congelación de alquileres y usar su propio análisis basado en datos”.

El papel del alcalde Mamdani y la nueva mayoría en la RGB

El arribo de Zohran Mamdani a la alcaldía y sus designaciones en la RGB modificó el equilibrio de poder en la Junta. De acuerdo con Bisnow, por primera vez en años existe mayoría a favor de medidas centradas en la defensa del inquilino, incluido el congelamiento de los alquileres.

El Ayuntamiento de Nueva York confirmó en febrero de 2026 la incorporación de seis integrantes alineados con la promesa electoral de Mamdani.

Brick Underground señala que defensores del inquilino consideran “muy probable” que la nueva composición facilite el congelamiento este verano. El proceso contempla la recepción de testimonios públicos y un análisis detallado de los informes económicos previos a la votación final.

Qué puede pasar a partir de la votación

En junio de 2026, la RGB decidirá si:

Congela los alquileres de todos los contratos regulados.

Aprueba un aumento moderado, como en años anteriores.

Introduce algún tipo de ajuste segmentado por tipo de propiedad o perfil de inquilino.

Cualquiera de estas alternativas repercutirá directamente en la economía de la ciudad. Un congelamiento beneficiaría a los inquilinos más vulnerables, pero podría generar tensiones con los propietarios, especialmente pequeños dueños que dependen de los ingresos para mantener sus edificios en condiciones seguras y legales.

Acceso y requisitos para el congelamiento de alquileres

El Ayuntamiento de Nueva York mantiene programas dirigidos a congelar el alquiler de personas mayores y de personas con discapacidad, siempre que cumplan ciertos requisitos de edad y nivel de ingresos. Para el resto de los inquilinos, será la RGB la que determine si habrá congelamiento general a partir de octubre.

Las condiciones actuales para ingresar a estos programas incluyen:

Edad mínima de 62 años o discapacidad certificada.

Ingresos familiares brutos por debajo de los límites establecidos anualmente.

Residencia en un apartamento regulado y contrato a nombre del solicitante.