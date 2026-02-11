Congresistas de Florida exigen a EEUU revocar licencias de empresas con negocios con Cuba

Miami (EE.UU.), 11 feb (EFE).- Congresistas cubanoestadounidenses de Florida exigieron este miércoles en una carta a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) de Estados Unidos que revoque las licencias de las empresas con negocios con Cuba, mientras elevan la presión para un "cambio de régimen" en la isla.

María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz Balart, representantes republicanos de Miami, denunciaron que la OFAC del Departamento del Tesoro y el Buró de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio "continúan autorizando transacciones que benefician al régimen cubano".

"El presidente Donald J. Trump y el secretario (de Estado) Marco Rubio han sido claros en su acción decisiva contra la dictadura en Cuba. Esperamos que sus agencias fuertemente apliquen las sanciones de EE.UU. contra la dictadura de Cuba", establece la misiva enviada a la OFAC y el BIS.

Los legisladores de origen cubano, los más críticos en Washington del gobierno de la isla, sostuvieron que las licencias otorgadas a compañías de Estados Unidos con negocios con Cuba "socavan" las sanciones de la Casa Blanca y "violan" la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba de 1996.

Por ello, demandaron al Departamento del Tesoro y del Comercio realizar una revisión exhaustiva de las licencias activas que involucren al Gobierno de Cuba, revocar los permisos de compañías que "indirecta o directamente beneficien entidades controladas por el régimen" y elevar el escrutinio de futuros permisos.

La petición refleja la creciente presión sobre la isla de estos tres congresistas cubanoestadonidenses de Miami tras la intervención estadounidense en Caracas que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero.

Giménez exigió la semana pasada en cartas a Delta, American Airlines y otras aerolíneas que suspendan todos sus vuelos a Cuba, y en enero anunció que pediría al presidente Trump prohibir todos los viajes y el envío de remesas a la isla.

Los congresistas han celebrado la "emergencia nacional" que Trump declaró la última semana de enero "la amenaza" que representa Cuba, al imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla, a la que Washington también considera un "Estado que patrocina el terrorismo".

"Sin excepciones. Sin vacíos. Que se cumpla la ley y se corte cada dólar que mantiene a la dictadura en el poder", remarcó Salazar este miércoles. EFE