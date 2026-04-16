Cierran una histórica panadería de Miami Beach tras grave inspección sanitaria

La inspección estatal de Florida destruyó 250 libras de productos de Moises Bakery por graves infracciones sanitarias relacionadas con plagas y falta de higiene. (Google Maps)

La panadería Moises Bakery, reconocida por sus más de tres décadas en Miami Beach, recibió una grave inspección por parte del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, la agencia responsable de seguridad alimentaria estatal. El operativo derivó en la destrucción de 113 kg de alimentos —el equivalente a decenas de bandejas de productos horneados—, junto con órdenes de cese de uso sobre áreas, equipos y utensilios.

La inspección recayó sobre la sucursal 7310 Collins Ave., según reportó el diario local Miami Herald. La misma se realizó el 13 de abril, con consecuencias inmediatas: los funcionarios Pedro Llanos y Kaitlyn Loeb identificaron graves infracciones de higiene, presencia de roedores, cucarachas y suciedad en zonas de elaboración y venta. Prohibieron el procesamiento y expendio de alimentos, sellaron áreas en contacto con plagas y ordenaron destruir cookies, danish, rugelach, biscotti y otras especialidades por insalubridad.

La próxima inspección estatal está programada como fecha límite para el 27 de abril. Si se detectan señales de infestación, la panadería recibirá una prohibición total de manipular, recibir y vender alimentos hasta erradicar el problema, según el acta oficial obtenida por Miami Herald.

El operativo desmanteló equipos y eliminó productos contaminados

Los inspectores hallaron “excremento de roedor en el mostrador detrás del microondas y junto al grifo de lavado de manos” y cucarachas vivas y muertas en distintas áreas operativas. Una cucaracha apareció en una gaveta de utensilios limpios y otra entre los equipos principales; por ello dictaron la orden de cese de uso para todos los implementos de cocina.

La rebanadora de embutidos, utilizada a las 7:00, no fue limpiada hasta las 11:45. La acumulación de cajas, utensilios y productos en estantes, vitrinas y gabinetes facilitó la proliferación de plagas. La destrucción de 113,40 kg de productos atestiguó la magnitud de las infracciones.

La destrucción de galletas, dulces, biscotti y panes en Moises Bakery fue consecuencia directa de un operativo que halló alimentos contaminados e instalaciones insalubres. (Google Maps)

El exceso de suciedad fue determinante: se documentó suciedad y residuos “en jambas de puertas, bases de vitrinas, dentro de gabinetes y cajones, suelos y techos”. En la zona de procesamiento se observó polvo en superficies horizontales y verticales.

Fallas de temperatura y amenaza de cierre total

El operativo extendió el cese de uso a los equipos principales. El acta advirtió: “Si se detecta nueva evidencia de infestación en la próxima inspección, se emitirá una orden de cese de uso sobre todas las áreas de recepción y el establecimiento quedará inhabilitado para recibir cualquier producto alimenticio”. Además, si persiste el problema, ninguna máquina procesadora podrá utilizarse y se dará por perdida toda la mercadería.

Los inspectores midieron temperaturas incorrectas en alimentos calientes —croissants de huevo y queso, empanadas venezolanas y chilenas, tequeños, pastelitos, croquetas y empanadas argentinas—, ninguna de las cuales superó los 57-60 °C exigidos, con máximos de 49 °C. Según los protocolos estatales, esto obligó al descarte inmediato de todos los alimentos definidos como potencialmente peligrosos.

Deficiencias en el manejo de temperaturas obligaron a decomisar pasteles y empanadas, al no alcanzarse los estándares exigidos para alimentos calientes y refrigerados. (Google Maps)

En la cadena de frío, tortas de merengue, pie de natilla, cheesecake de chocolate, creme brûlée, cuatro leches, brazo gitano, profiterol y mousse de parchita superaron el límite de 5 °C al alcanzar hasta 14 °C, motivo por el cual también fueron decomisados.

Deficiencias de higiene y carencias en infraestructura

Los inspectores constataron deficiencias básicas de higiene en el personal, según el diario local Miami Herald. Un empleado manipuló dinero y sirvió alimentos sin lavarse las manos ni cambiarse los guantes; el lavamanos permaneció bloqueado por un balde, lo que impedía su uso.

Encontraron trapos húmedos sobre mesas de trabajo sin solución desinfectante, utensilios sumergidos en agua a 23 °C —muy por debajo del mínimo de 57 °C para desinfección— y empleados sin cobertura adecuada de cabello en áreas a la vista del público.

La estructura de Moises Bakery mostró deterioro, con estantes y vitrinas sucios, desagües insuficientes y trapos húmedos sin desinfectante en las áreas de trabajo. (Google Maps)

En infraestructura, los estantes, gabinetes y vitrinas estaban cubiertos de residuos y polvo, mientras que los desagües resultaron insuficientes para la cantidad de utensilios acumulados. Una tubería del condensador descargaba hacia una tina grande, situación que comprometió el ambiente del local.

Impacto sobre la estructura y relevancia pública de Moises Bakery

La sanción impactó a Moises Bakery cuando contaba con 34 años de trayectoria y clientela consolidada en Miami Beach, también por su presencia en medios internacionales. El registro estatal identificó a Philip Coleman como vicepresidente y tesorero y a Joaquin Bras como presidente y secretario, según el diario local Miami Herald.

El local inspeccionado de Moises Bakery, ubicado en 7310 Collins Ave. de Miami Beach, enfrenta restricciones por deficiencias en limpieza y manipulación de alimentos. (Google Maps)

La normativa distingue que una inspección estatal fallida del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor no implica cierre forzoso, como ocurre con el Departamento de Regulación Comercial y Profesional; sin embargo, la acumulación de órdenes de cese de uso y venta puede vaciar la operación si no se corrigen las faltas detectadas.

Tras el operativo, la panadería quedó restringida hasta cumplir plenamente con exigencias de erradicación de plagas, control de temperaturas, limpieza y buenas prácticas. El cumplimiento será evaluado en la próxima inspección, instancia en que la permanencia de Moises Bakery como referente de la pastelería latina en el sur de Florida dependerá de superar la auditoría sanitaria.