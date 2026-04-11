Miami Beach inauguró un paseo del Orgullo con más de 3.600 piezas del histórico cruce arcoíris

El nuevo paseo peatonal arcoíris de Miami Beach fue inaugurado en Lummus Park el 10 de abril de 2026, reafirmando el apoyo institucional a la comunidad LGBTQIA+. (Opy Morales)

La ciudad de Miami Beach inauguró el 10 de abril de 2026 un nuevo paseo peatonal con los colores del arcoíris en Lummus Park, dirigido a la comunidad LGBTQIA+ y visitantes, días antes del desfile anual de Miami Beach Pride. Tras la remoción del cruce original por orden estatal en la Calle 12 y Ocean Drive, la medida afecta a residentes y visitantes y responde a los desafíos en la preservación de símbolos de diversidad en los espacios públicos del sur de Florida. El proyecto se presentó en un contexto donde la visibilidad y la reivindicación de derechos adquieren relevancia para esta población en la región.

Según informó The Miami Herald, el principal diario de Miami, y confirmaron comunicados oficiales de la Ciudad de Miami Beach, el nuevo paseo fue construido con más de 3.600 adoquines rescatados del cruce original. La reinauguración contó con la presencia de funcionarios municipales, representantes de organizaciones comunitarias y patrocinadores legislativos, quienes destacaron la importancia de conservar este símbolo local tras la intervención del Florida Department of Transportation (FDOT), el departamento estatal de transporte.

La remoción del cruce peatonal arcoíris en 2025 obedeció a una directriz estatal que exigió eliminar arte vial con mensajes sociales o políticos en varias ciudades de Florida. La administración local defendió el valor histórico y conmemorativo de la instalación, que desde 2009 identificó un sector para la comunidad LGBTQIA+ de Miami Beach. Según registros oficiales y declaraciones institucionales, la nueva ubicación en Lummus Park busca evitar futuras disputas con el gobierno estatal y asegurar la permanencia del homenaje.

¿Dónde se encuentra el nuevo paseo peatonal arcoíris de Miami Beach?

El paseo peatonal arcoíris está ubicado en el corazón de Lummus Park, exactamente entre la Calle 12 y Ocean Drive, en Miami Beach, Florida. Quienes deseen visitarlo pueden acceder por la entrada del parque frente a la intersección de 12th Street y Ocean Drive, una de las zonas más transitadas de South Beach. El sitio se encuentra junto a la conocida “playa gay” de la Calle 12 y a pocos metros del bar The Palace, reconocido por su relevancia dentro de la cultura LGBTQIA+ local.

El acceso al paseo es público y permanece abierto las 24h, permitiendo que residentes y turistas aprecien el diseño multicolor, el banco arcoíris y una placa conmemorativa que describe su historia y significado para la ciudad. La Ciudad de Miami Beach recomienda llegar al parque a pie, en bicicleta o utilizando transporte público, ya que el estacionamiento en la zona costera es limitado.

La exhibición, compuesta por más de 3.600 adoquines recuperados del cruce original, simboliza la lucha por los derechos y la memoria histórica en Miami Beach. (Opy Morales)

¿Cuál es la historia y el significado del cruce peatonal arcoíris en Miami Beach?

El cruce peatonal original se instaló en 2009 en la intersección de la Calle 12 y Ocean Drive, en una sección de South Beach reconocida por su presencia de la comunidad LGBTQIA+ desde la década de 1980. Allí también se encontraba The Palace, un bar famoso por sus espectáculos de drag queens y su papel en la vida cultural local.

En 2018, la ciudad renovó el cruce con adoquines de terrazo en tonos pastel, inspirados en la paleta Art Deco creada por Leonard Horowitz (1946-1989), cofundador de la Miami Design Preservation League y activista abiertamente gay. Los adoquines presentan un patrón multidireccional y un agregado que brilla en la oscuridad, generando un suave resplandor nocturno y simbolizando la energía de Ocean Drive durante todo el día.

El cruce fue concebido como homenaje a los derechos fundamentales ganados por los residentes LGBTQIA+ frente a la discriminación, incluyendo hitos como la superación de las prohibiciones de matrimonio y adopción, la exclusión militar, el estigma del VIH/SIDA y la discriminación laboral. De acuerdo con registros judiciales y municipales, los abogados de Miami Beach participaron en el único juicio de igualdad matrimonial en Florida, que concluyó con la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición estatal del matrimonio igualitario.

¿Por qué se removió el cruce original y cómo fue su reinstalación?

En 2025, el Estado de Florida instruyó a los municipios a eliminar arte vial con contenido considerado social, político o ideológico, alegando que “el arte en cruces peatonales representa un riesgo para conductores y peatones”, según el FDOT, el departamento estatal de transporte. Esta directriz afectó a ciudades como Miami Beach, Fort Lauderdale y Key West. La eliminación del cruce original generó reacciones institucionales y llevó a la administración local a rescatar los adoquines y buscar una alternativa para su preservación.

En 2026, la ciudad reinstaló los adoquines originales en Lummus Park como una exhibición permanente, priorizando la conservación de la memoria histórica y el rechazo al borrado de símbolos de inclusión. La instalación fue aprobada de manera unánime por el alcalde Steven Meiner y la Comisión de Miami Beach, con el apoyo del Comité Asesor LGBTQIA+ municipal y los patrocinadores legislativos Tanya K. Bhatt, Joseph Magazine y Alex J. Fernandez.

La remoción estatal del cruce peatonal arcoíris en 2025 motivó la búsqueda de un espacio permanente fuera de la vía pública para proteger el símbolo de diversidad. (Opy Morales)

¿Cómo es el nuevo paseo y qué elementos lo distinguen?

El paseo peatonal en Lummus Park está compuesto por 3.606 adoquines de colores, recuperados del cruce original, dispuestos en un diseño en “U” que recorre parte del parque a pocos metros del punto original en Ocean Drive. El diseño estuvo a cargo de SavinoMiller Design Studio, prestigioso estudio de arquitectura local responsable también de la versión de 2018.

El paseo incluye una placa explicativa y un banco pintado con los colores del arcoíris, además de una leyenda institucional que afirma: “Esta exhibición afirma que el progreso se logra a través de la persistencia y nunca debe darse por sentado. Se erige como un recordatorio de que todas las comunidades —incluyendo a individuos LGBTQIA+, inmigrantes, hispanos, judíos, mujeres, residentes negros y otras comunidades que han enfrentado discriminación— deben permanecer vigilantes, comprometidas y unidas en la búsqueda de la igualdad”, según la placa oficial instalada en el sitio.

El banco arcoíris y la placa histórica complementan el paseo, que fue inaugurado durante la semana de Miami Beach Pride.

¿Qué reacciones institucionales generó la reinstalación del cruce?

La inauguración del nuevo paseo reunió a funcionarios municipales y representantes de organizaciones de derechos civiles. Como expresó la comisionada Tanya K. Bhatt: “Es tan importante y gratificante poder superar las disputas para construir algo duradero, que reconozca la lucha y celebre el amor que representa esta nueva instalación”.

El comisionado Alex J. Fernandez enfatizó el respaldo de sus colegas y reiteró el compromiso institucional con la igualdad y la memoria histórica. El alcalde Steven Meiner, junto con los comisionados Monica Matteo-Salinas, Laura Domínguez y David Suárez, participó en la aprobación unánime del proyecto.

El Comité Asesor LGBTQIA+ municipal de Miami Beach respaldó la iniciativa, destacando el valor histórico y social de la instalación para la ciudad y sus habitantes.

El paseo arcoíris se encuentra frente a la intersección de la Calle 12 y Ocean Drive, en una de las zonas más emblemáticas de South Beach y la cultura LGBTQIA+ local. (Opy Morales)

¿Qué cambia con la nueva ubicación y cuáles son sus implicancias legales?

La reubicación del cruce peatonal arcoíris en Lummus Park, fuera de la vía pública, responde a la necesidad de cumplir con la normativa estatal y evitar nuevas intervenciones del FDOT. El nuevo emplazamiento permite conservar la obra original, mantener su función conmemorativa y asegurar el acceso de residentes y turistas al sitio de memoria.

El Departamento de Comunicaciones de la Ciudad de Miami Beach confirmó que la instalación será protegida y mantenida como parte del patrimonio municipal. El cambio de ubicación facilita la integración del paseo en el calendario de eventos de Miami Beach Pride y otros actos culturales.

¿Cómo impacta la reinstalación del paseo peatonal arcoíris a residentes y visitantes?

La creación de la exhibición en Lummus Park refuerza el acceso a espacios de memoria y reconocimiento público, sumándose a iniciativas municipales orientadas a la inclusión de comunidades históricamente marginadas. La instalación se incorpora a la agenda de celebraciones del orgullo y permanece como punto de referencia para residentes, turistas y organizaciones.

De acuerdo con el comunicado oficial de la ciudad, la medida asegura que el mensaje de diversidad e igualdad continúe siendo visible y accesible, a pesar de los cambios regulatorios impuestos por el estado.