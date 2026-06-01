Mundo

Irán busca ganar tiempo a costa de la ofensiva de Hezbollah con drones que obligan a Israel a responder

El régimen de Teherán encontró en la escalada generada por el grupo libanés una nueva excusa para dilatar el acuerdo con Estados Unidos. Ahora exige que el cese del fuego sea total tanto en el golfo como en El Líbano

Guardar
Google icon
Irán busca ganar tiempo a costa de la ofensiva de Hezbollah con drones que obliga a Israel a responder. (EFE/ARCHIVO)
Irán busca ganar tiempo a costa de la ofensiva de Hezbollah con drones que obliga a Israel a responder. (EFE/ARCHIVO)

Irán intenta alcanzar un acuerdo nuclear provisional con Estados Unidos para obtener alivio económico y estabilizar su situación interna, sin ceder puntos clave en su programa atómico, según informaron fuentes y analistas citados por Reuters. Esta estrategia, habitual en la dirigencia iraní, apunta a resistir la presión externa y mantener las negociaciones nucleares abiertas, evitando compromisos irreversibles.

De acuerdo con tres fuentes iraníes cercanas a los centros de decisión, la República Islámica utiliza el método de absorber presiones y mantener su postura nuclear intacta mientras explora vías de negociación. Reuters detalló que en esta ocasión el interés responde a necesidades inmediatas: el deterioro económico y el incremento de riesgos internos han generado preocupación en el liderazgo, que busca evitar un agravamiento de la crisis social.

PUBLICIDAD

El país enfrenta años de sanciones internacionales, mala administración económica y el impacto de conflictos regionales, factores que han impulsado la inflación, debilitado el rial iraní y reducido el nivel de vida de la población. Fuentes consultadas por la agencia explicaron que Teherán ve en un acuerdo limitado la oportunidad de obtener entradas de capital a corto plazo, lo que permitiría sostener la economía y evitar nuevos brotes de disturbios. Un funcionario citado por Reuters consideró que este tipo de acuerdo podría restablecer condiciones previas a la última escalada sin forzar concesiones relevantes ante Washington.

Años de sanciones internacionales y mala administración han reducido el nivel de vida en Irán y generado alarma en el liderazgo. (REUTERS/ARCHIVO)
Años de sanciones internacionales y mala administración han reducido el nivel de vida en Irán y generado alarma en el liderazgo. (REUTERS/ARCHIVO)

El estrecho de Ormuz permanece como un punto central para la influencia regional de Irán. Voces del clero consultadas por la agencia consideran esta vía marítima menos como moneda de cambio y más como un activo estratégico permanente. Según Reuters, cualquier pacto que permita restablecer el transporte marítimo y conservar la influencia sobre la ruta sería visto como un éxito por la administración iraní.

PUBLICIDAD

El contexto regional agrega tensión a las negociaciones. La televisión estatal iraní advirtió que el alto el fuego con Estados Unidos corre riesgo si continúan los ataques israelíes contra el Líbano. Por su parte, Israel sostiene que sus operaciones buscan neutralizar ataques del grupo terrorista Hezbollah, señalado como responsable de lanzamientos de cohetes y drones desde el sur libanés. El grupo terrorista Hezbollah argumenta que sus acciones responden a la expansión de la zona de seguridad y a las incursiones militares israelíes.

Hubo ataques en el sur del territorio, controlado por el grupo terrorista

Reuters subrayó que el control sobre el estrecho de Ormuz otorga a Irán una herramienta de presión en las negociaciones, al tiempo que sostiene su posicionamiento en el escenario geopolítico. Una fuente iraní citada por la agencia señaló: “Con el inicio de la guerra, Trump le hizo a Irán el regalo del control sobre el estrecho”, frase que ilustra la visión interna sobre el desarrollo de los acontecimientos.

Temas Relacionados

IránEstados UnidosPrograma nuclearHezbollahÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La IA le permitió a un músico británico con Parkinson completar su álbum tras perder la destreza en la guitarra

Afectado por limitaciones físicas, un compositor de Londres empleó sistemas digitales para generar maquetas, coordinando la grabación de su nuevo trabajo con la ayuda de productores y expertos en música estadounidense

La IA le permitió a un músico británico con Parkinson completar su álbum tras perder la destreza en la guitarra

Un “Ted Lasso” de la vida real: encontró un club borrado por el tiempo y lo reconstruyó por completo

Matthew Evans, un estudiante estadounidense de 23 años, reactivó al East Sheen FC tras rastrear su pasado y reinscribirlo por unos pocos dólares. Reconstruyó su identidad y logró que volviera a competir gracias a acuerdos locales

Un “Ted Lasso” de la vida real: encontró un club borrado por el tiempo y lo reconstruyó por completo

Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio

El equipo negociador del régimen suspendió el intercambio de textos con los mediadores, en protesta por las acciones israelíes en Líbano y por las supuestas violaciones del alto el fuego del 8 de abril acordado entre Teherán y Washington

Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio

Fuerzas estadounidenses interceptaron dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra posiciones militares en Kuwait

El Comando Central del Pentágono aseguró que no hubo personal estadounidense herido durante el ataque del régimen, en medio de una nueva escalada de bombardeos entre ambas partes, mientras se atascan las negociaciones para una tregua estable

Fuerzas estadounidenses interceptaron dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra posiciones militares en Kuwait

Francia incautó un petrolero vinculado a Rusia y relacionado con un magnate iraní

La Armada francesa interceptó el domingo el Tagor a más de 740 kilómetros de la costa de Bretaña, luego de que su capitán ruso se negara a acatar órdenes. El barco, vinculado al hijo de un asesor de Khamenei y sujeto a sanciones de la UE y de EEUU, enarbolaba falsamente pabellón camerunés

Francia incautó un petrolero vinculado a Rusia y relacionado con un magnate iraní
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella: “Hablan de venganza cuando creen que pueden volver al poder”

Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella: “Hablan de venganza cuando creen que pueden volver al poder”

Camiones con frutas y verduras, la fachada recurrente del narcotráfico en rutas de Nayarit a Tijuana

Mañana 2 de junio ya no habrá paro de transportistas: gremio de Lima y Callao llega a un acuerdo con el Ejecutivo

Entre escombros y desplazados: así avanzan las obras en los alrededores del Estadio Ciudad de México a 10 días del Mundial 2026

Compensar al hijo que cuida a sus padres con un piso o dinero puede considerarse una donación encubierta y complicar la herencia

INFOBAE AMÉRICA

Endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos impacta el flujo de migrantes salvadoreños, según experto

Endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos impacta el flujo de migrantes salvadoreños, según experto

El Ministerio de Salud en Guatemala advierte sobre el aumento del uso de vapeadores y tabaco en adolescentes

Capturan en Honduras a un persona reclamado por la justicia salvadoreña

Empresa dominicana invertirá 1,752 millones en la modernización de redes eléctricas en once provincias

Momentos que marcaron los dos años de Bukele en su segundo mandato presidencial

ENTRETENIMIENTO

Tras dos hemorragias cerebrales y la ausencia de un Emmy: el nuevo horizonte personal y profesional de Emilia Clarke

Tras dos hemorragias cerebrales y la ausencia de un Emmy: el nuevo horizonte personal y profesional de Emilia Clarke

Jason Lewis, el actor de Sex and the City, dejó Hollywood, se instaló en Costa Rica y escribió nueve novelas de fantasía

El día que un concierto de los Rolling Stones en Escocia terminó en motín y caos

Alexa Demie desmintió rumores de retiro y defendió su bajo perfil tras el éxito de Euphoria: “Me gusta mi vida así y no la cambiaría”

Rosamund Pike detuvo una ovación en Londres para exigir respeto en el teatro