Irán busca ganar tiempo a costa de la ofensiva de Hezbollah con drones que obligan a Israel a responder

Irán busca ganar tiempo a costa de la ofensiva de Hezbollah con drones que obliga a Israel a responder. (EFE/ARCHIVO)

Irán intenta alcanzar un acuerdo nuclear provisional con Estados Unidos para obtener alivio económico y estabilizar su situación interna, sin ceder puntos clave en su programa atómico, según informaron fuentes y analistas citados por Reuters. Esta estrategia, habitual en la dirigencia iraní, apunta a resistir la presión externa y mantener las negociaciones nucleares abiertas, evitando compromisos irreversibles.

De acuerdo con tres fuentes iraníes cercanas a los centros de decisión, la República Islámica utiliza el método de absorber presiones y mantener su postura nuclear intacta mientras explora vías de negociación. Reuters detalló que en esta ocasión el interés responde a necesidades inmediatas: el deterioro económico y el incremento de riesgos internos han generado preocupación en el liderazgo, que busca evitar un agravamiento de la crisis social.

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El país enfrenta años de sanciones internacionales, mala administración económica y el impacto de conflictos regionales, factores que han impulsado la inflación, debilitado el rial iraní y reducido el nivel de vida de la población. Fuentes consultadas por la agencia explicaron que Teherán ve en un acuerdo limitado la oportunidad de obtener entradas de capital a corto plazo, lo que permitiría sostener la economía y evitar nuevos brotes de disturbios. Un funcionario citado por Reuters consideró que este tipo de acuerdo podría restablecer condiciones previas a la última escalada sin forzar concesiones relevantes ante Washington.

Años de sanciones internacionales y mala administración han reducido el nivel de vida en Irán y generado alarma en el liderazgo. (REUTERS/ARCHIVO)

El estrecho de Ormuz permanece como un punto central para la influencia regional de Irán. Voces del clero consultadas por la agencia consideran esta vía marítima menos como moneda de cambio y más como un activo estratégico permanente. Según Reuters, cualquier pacto que permita restablecer el transporte marítimo y conservar la influencia sobre la ruta sería visto como un éxito por la administración iraní.

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El contexto regional agrega tensión a las negociaciones. La televisión estatal iraní advirtió que el alto el fuego con Estados Unidos corre riesgo si continúan los ataques israelíes contra el Líbano. Por su parte, Israel sostiene que sus operaciones buscan neutralizar ataques del grupo terrorista Hezbollah, señalado como responsable de lanzamientos de cohetes y drones desde el sur libanés. El grupo terrorista Hezbollah argumenta que sus acciones responden a la expansión de la zona de seguridad y a las incursiones militares israelíes.

Hubo ataques en el sur del territorio, controlado por el grupo terrorista

Reuters subrayó que el control sobre el estrecho de Ormuz otorga a Irán una herramienta de presión en las negociaciones, al tiempo que sostiene su posicionamiento en el escenario geopolítico. Una fuente iraní citada por la agencia señaló: “Con el inicio de la guerra, Trump le hizo a Irán el regalo del control sobre el estrecho”, frase que ilustra la visión interna sobre el desarrollo de los acontecimientos.

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