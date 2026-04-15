Estados Unidos

Washington D. C. elimina restricciones nocturnas, adolescentes celebran en las calles y el temor al caos crece

Con la llegada del receso escolar, la capital estadounidense se enfrenta al reto de equilibrar el derecho a la diversión con la necesidad de preservar el orden, mientras se multiplican los operativos policiales

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La expiración del toque de queda juvenil en Washington, D.C. genera preocupación por posibles disturbios durante las vacaciones de primavera (Fox News)
La expiración del toque de queda juvenil en Washington, D.C. genera preocupación por posibles disturbios durante las vacaciones de primavera (Fox News)

La expiración de la curfew juvenil en Washington, D.C. este miércoles reactivó la preocupación de autoridades y residentes por la posibilidad de nuevos disturbios protagonizados por adolescentes durante las vacaciones de primavera.

El fin de la Juvenile Curfew Second Temporary Amendment Act of 2025, que facultaba a la policía para establecer zonas de toque de queda exclusivas para menores de 18 años entre las 20:00 y las 6:00, coincide con el inicio del receso escolar y sigue a una serie de concentraciones masivas y desórdenes nocturnos que han alterado la vida cotidiana en varios barrios de la ciudad, según reportó Fox News Digital.

La reciente concentración no autorizada en el área de Navy Yard puso en evidencia los temores de la comunidad: seis menores fueron reportados por violar el toque de queda el domingo, y al menos cuatro adolescentes resultaron arrestados el sábado en la estación de metro Waterfront, aunque fuera del perímetro legal de restricción.

El episodio más reciente, ocurrido el sábado 4 de abril, mostró a una multitud de jóvenes peleando en la vía pública, imágenes que circularon ampliamente en redes sociales.

El activista Elissa De Souza advirtió en X: “Lo que debía ser una gran noche en Navy Yard se transformó en algo que vemos cada vez más seguido. No es un caso aislado: es un patrón que se repite, y cada vez más tarde en la noche. Residentes y visitantes deberían poder disfrutar de un día hermoso, apoyar a nuevos comercios y cenar en paz sin preocuparse por la seguridad o las interrupciones”.

Autoridades y residentes temen nuevos desórdenes tras las concentraciones masivas y peleas entre adolescentes en barrios clave de Washington, D.C (Captura redes sociales)
Autoridades y residentes temen nuevos desórdenes tras las concentraciones masivas y peleas entre adolescentes en barrios clave de Washington, D.C (Captura redes sociales)

La expiración del toque de queda coincide con un contexto de creciente inquietud social. Las autoridades locales consideran la medida como una herramienta útil para prevenir desórdenes y proteger a la comunidad durante periodos de alta concurrencia juvenil, como las vacaciones.

Sin embargo, organizaciones como Pan-African Community Action (PACA) denunciaron a Fox News Digital que estas restricciones impactan de forma desproporcionada en la juventud negra de los Wards 7 y 8, sin dar respuesta a los problemas estructurales de fondo: “Apuntan a los jóvenes negros de clase trabajadora (…) mientras las condiciones que dañan a las comunidades siguen intactas”.

El futuro del toque de queda juvenil: debate en el consejo municipal

El próximo 21 de abril, el consejo municipal de Washington, D.C. decidirá si extiende el toque de queda juvenil más allá de la primavera, con el objetivo de proteger la ciudad durante los meses de mayor movimiento.

Así lo confirmó la concejala Brooke Pinto, quien detalló en un comunicado citado por Fox News Digital que la propuesta permitiría al jefe del Departamento de Policía Metropolitana declarar zonas temporales de toque de queda ante la detección de posibles “teen takeovers” o actividades de riesgo.

Mi proyecto de emergencia habría mantenido el toque de queda hasta el 25 de septiembre (…) El poder de activar zonas restringidas es crítico cuando las fuerzas de seguridad detectan planes peligrosos”, aseveró.

El consejo municipal de Washington, D.C. evaluará el 21 de abril la posible extensión del toque de queda juvenil ante el aumento del movimiento en primavera (Captura redes sociales)
El consejo municipal de Washington, D.C. evaluará el 21 de abril la posible extensión del toque de queda juvenil ante el aumento del movimiento en primavera (Captura redes sociales)

La alcaldesa Muriel Bowser manifestó su apoyo a la ley, señalando en declaraciones recogidas por el medio que “no es el único recurso, pero ha demostrado ser efectivo”.

Aclaró además que, de forma paralela, seguirá vigente un toque de queda general para toda la ciudad entre las 23:00 y las 6:00, según el Departamento de Policía Metropolitana.

Durante el debate, la fiscal del Distrito de Columbia Jeanine Pirro sostuvo ante Fox News que el aplazamiento de la decisión legislativa permite que “el toque de queda discrecional expire mientras las escuelas están en receso, pese a la alta actividad delictiva y la falta de leyes eficaces para controlar la delincuencia juvenil”.

El desarrollo de la situación y la respuesta que adopte el gobierno municipal en los próximos días serán determinantes, en un contexto donde la ciudad enfrenta el desafío de equilibrar el mantenimiento del orden público, la libertad juvenil y el impacto social de las medidas de control.

El ambiente festivo propio de la temporada se ve empañado por la inquietud de numerosos sectores, que reclaman acciones preventivas para evitar escenarios caóticos en las principales avenidas y plazas (Captura redes sociales)
El ambiente festivo propio de la temporada se ve empañado por la inquietud de numerosos sectores, que reclaman acciones preventivas para evitar escenarios caóticos en las principales avenidas y plazas (Captura redes sociales)

La expiración del toque de queda juvenil reabre el debate sobre la mejor estrategia para garantizar la seguridad sin vulnerar derechos fundamentales ni perpetuar desigualdades.

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