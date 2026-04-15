Con esta nueva actualización de Windows, ya no te verás obligado a actualizar tu PC cuando la apagues

Windows 11 ahora ofrece la opción de pausar las actualizaciones de manera indefinida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft introdujo una actualización en Windows 11 que permite a los usuarios apagar su computadora sin verse obligados a instalar actualizaciones pendientes, una medida que pone fin a más de una década de quejas sobre la gestión automática de Windows Update.

Desde 2015, la compañía restringió el control de los usuarios al punto de que, en presencia de una actualización, las opciones de apagado o reinicio quedaban supeditadas a la instalación del parche. Ahora, la nueva política busca devolver autonomía a quienes utilizan el sistema operativo, de acuerdo con la publicación del Programa Windows Insider.

La nueva función de Windows 11 permite pausar Windows Update de manera indefinida, otorgando a los usuarios mayor libertad para decidir cuándo instalar los parches. Hasta ahora, solo era posible retrasar las actualizaciones por periodos limitados, afectando la productividad y el control del equipo.

Microsoft respondió a las críticas y eliminó los reinicios forzosos tras cada actualización. (Europa Press)

Más control y menos interrupciones para el usuario

El cambio elimina una de las fuentes principales de frustración entre quienes utilizan Windows en entornos laborales o domésticos. Hasta ahora, era habitual que el sistema bloqueara las opciones convencionales de apagado o reinicio cuando había actualizaciones pendientes, obligando a instalar los parches antes de poder cerrar el equipo.

El nuevo esquema garantiza que las opciones de ‘Apagar’ y ‘Reiniciar’ se mantendrán disponibles, incluso en presencia de descargas pendientes. Quienes deseen actualizar lo podrán hacer en el momento más conveniente.

La actualización también limita el número de reinicios automáticos a solo uno al mes. Esto busca evitar que los dispositivos se reinicien inesperadamente durante una jornada laboral o mientras el usuario realiza tareas importantes. Además, la compañía aseguró que mejorará la calidad de las actualizaciones y ofrecerá información más clara sobre el progreso de la instalación, junto con métodos de recuperación confiables si algo sale mal en el proceso.

La compañía promete una experiencia más transparente y segura con mejoras en Windows Update. (Europa Press)

Un contexto de competencia creciente y nuevos desafíos

En paralelo, la empresa ha implementado otras mejoras en Windows 11, como el rediseño de la barra de tareas, la posibilidad de personalizar su ubicación, la optimización del consumo de recursos y un Explorador de archivos más eficiente.

Microsoft espera que estas medidas respondan al aumento de la competencia en el mercado de sistemas operativos, donde rivales como Apple, que ha lanzado el MacBook Neo y Linux, con sus distribuciones, buscan captar usuarios insatisfechos con las políticas de actualización de Windows. Por su parte, la aparición de dispositivos como Steam Machine, impulsados por Valve, diversificará el ecosistema de PC.

La presión por mejorar Windows 11 se intensificó tras el lanzamiento del botón Copilot, una función integrada en varias aplicaciones que muchos usuarios consideraron innecesaria o invasiva. A ello se suman historias frecuentes de fallos y pérdidas de información por actualizaciones inesperadas, un problema que Microsoft aspira a reducir con el nuevo modelo de gestión de parches.

Usuarios podrán elegir cuándo instalar nuevas funciones y correcciones en sus equipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos publicados por la propia compañía, millones de usuarios han manifestado su preferencia por un sistema de actualizaciones más flexible y transparente. “Queremos que los usuarios tengan el control sobre cuándo y cómo actualizar sus dispositivos”, afirmó un portavoz de Microsoft. La empresa adelantó que las mejoras de Windows Update forman parte de un plan integral para optimizar la experiencia de uso y recuperar la confianza de quienes han migrado a otras plataformas.

La actualización ya está disponible para los usuarios de Windows 11 y se espera que, en los próximos meses, se implementen otras novedades centradas en el rendimiento, la seguridad y la personalización del sistema operativo.