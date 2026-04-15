Estos son los 14 juegos que Disney ha eliminado en Steam y otras tiendas

Disney retiró juegos como Bolt, Enredados y Chicken Little de las principales plataformas digitales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aficionados a los videojuegos retro y los seguidores de Disney se han encontrado con una noticia inesperada: la compañía ha eliminado de las principales plataformas digitales, como Steam y GOG, un total de 14 títulos de su catálogo, según informó IGN.

La decisión se produjo sin previo aviso ni explicación oficial por parte del gigante del entretenimiento, lo que ha generado inquietud y descontento entre la comunidad de jugadores. Se trata, además, de la segunda vez en lo que va del año que Disney retira una cantidad significativa de juegos de sus tiendas digitales.

Los 14 juegos eliminados

La lista de títulos retirados abarca, principalmente, adaptaciones de películas populares de Disney, junto con algunos clásicos de culto. Los juegos que ya no están disponibles para su compra en Steam y GOG son los siguientes:

Disney Bolt

Disney’s Chicken Little

Disney G-Force

Disney•Pixar Brave: The Video Game

Disney Pirates of the Caribbean: At Worlds End

Disney Princess: My Fairytale Adventure

Disney’s Treasure Planet: Battle of Procyon

Disney Tangled

Disney Universe

Disney High School Musical 3: Senior Year Dance

Outlaws + A Handful of Missions (clásico de 1997)

Planet of the Apes: Last Frontier

Star Wars Rebellion

Star Wars Dark Forces (clásico de 1995)

Clásicos de Star Wars, como Rebellion, también fueron eliminados de Steam y GOG. (Steam)

Entre los títulos retirados se encuentran propuestas para distintos públicos, desde aventuras inspiradas en películas animadas hasta juegos de acción y estrategia. Las ausencias más notorias afectan a tres clásicos de Star Wars: Dark Forces, Outlaws y Star Wars Rebellion, que ocupan un lugar especial en la historia de LucasArts y el universo de los videojuegos.

Impacto de la eliminación en los clásicos de Star Wars

La retirada de estos tres juegos de Star Wars ha causado particular malestar entre los fans, indica el portal 3D Juegos. En el caso de Star Wars: Dark Forces y Outlaws + A Handful of Missions, recientemente recibieron remasterizaciones a cargo de Nightdive Studios, que actualizaron gráficos y controles para adaptarlos a los estándares actuales.

Sin embargo, la desaparición de las versiones originales resulta llamativa, ya que la tendencia en la industria apunta a mantener disponibles tanto las ediciones clásicas como las remasterizadas, como ha hecho Capcom con Resident Evil 2 y 3.

Star Wars Dark Forces fue otro de los juegos eliminados. (Steam)

Star Wars Rebellion destaca como una de las pérdidas más sensibles. Este título de estrategia, lanzado en 1998, fue pionero en trasladar el universo de Star Wars al género, combinando gestión en 2D con batallas espaciales en 3D e incorporando un numeroso elenco de personajes jugables, incluidos muchos del antiguo universo expandido. Su estatus de juego de culto y su valor histórico hacen que su ausencia se sienta especialmente entre los coleccionistas y entusiastas de la saga.

¿Regresarán estos juegos a las tiendas digitales?

Por el momento, la posibilidad de que estos títulos regresen a Steam, GOG o plataformas similares es incierta. En casos anteriores, Disney ha retirado juegos sin dar motivos claros, y la explicación suele estar relacionada con la expiración de licencias más que con la existencia de versiones alternativas. Hace apenas tres meses, la compañía eliminó otra tanda de 14 juegos clásicos, ninguno de los cuales ha sido reinstaurado en las tiendas digitales.

Por su parte el medio especializado PC Gamer sugiere la posibilidad de que Disney podría estar planeando relanzar parte de su catálogo en la Epic Games Store, ante rumores de un posible interés por parte de Disney en adquirir la empresa. Además, se menciona que Epic Games estaría desarrollando un extraction shooter protagonizado por personajes de Disney, lo que podría abrir la puerta a nuevas estrategias de distribución y exclusividades.

Se especula que Disney podría relanzar parte de su catálogo en la Epic Games Store.(Europa Press)

Por ahora, quienes ya posean estos juegos podrán seguir descargándolos y jugándolos, pero quienes no lo hayan hecho pierden la oportunidad de acceder a una parte importante del legado interactivo de Disney. El futuro de estos títulos permanece incierto, y los seguidores de los clásicos deberán estar atentos a los próximos movimientos de la compañía.