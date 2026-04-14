Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional ordena el retorno de todos sus empleados pese al bloqueo presupuestario

La reincorporación incluye a la totalidad de la plantilla, entre ellos personal de manejo de emergencias y ciberseguridad, habilitados bajo criterios de excepción mientras persiste la falta de fondos plenos por decisiones del Congreso estadounidense

Guardar
El retorno masivo de empleados al DHS marca un giro en la gestión de los cierres federales y responde a la directiva del secretario Markwayne Mullin (REUTERS/Jonathan Ernst)
El retorno masivo de empleados al DHS marca un giro en la gestión de los cierres federales y responde a la directiva del secretario Markwayne Mullin (REUTERS/Jonathan Ernst)

Miles de empleados del Departamento de Seguridad Nacional recibieron la orden de regresar inmediatamente a sus funciones, aunque la agencia permanece técnicamente cerrada y sin fondos plenos por decisión del Congreso de Estados Unidos.

El retorno, confirmado el 10 de abril en una notificación interna revisada por el medio estadounidense CBS News, implica que toda la plantilla—includingo a trabajadores de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad—retoma las tareas y el pago regular, alterando el esquema tradicional de manejo de los cierres gubernamentales ante la inminente temporada de huracanes y las actuales emergencias por inundaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional redefine los criterios de operatividad en un contexto de incertidumbre presupuestaria (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)
El Departamento de Seguridad Nacional redefine los criterios de operatividad en un contexto de incertidumbre presupuestaria (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)

El DHS redefine las reglas del cierre gubernamental y revive su operatividad con fondos limitados

A diferencia de cierres federales previos, cuando solo el personal considerado esencial aseguraba la continuidad de servicios, el nuevo lineamiento permite que el DHS clasifique a todos los roles activos como parte de las funciones exceptuadas, bajo la justificación de que sus tareas contribuyen de forma directa al propósito de las partidas presupuestarias disponibles.

Esta nueva interpretación fue transmitida en un mensaje de la jefa de Capital Humano, La’ Toya Prieur, quien instruyó que el personal se reincorpore “en su siguiente jornada laboral programada”.

“Todos los empleados de FEMA se considerarán en condición de excepción y deberán presentarse en su puesto habitual”, se detalló en la comunicación interna dirigida al personal de la FEMA.

Primer plano de La’ Toya Prieur, una mujer sonriente con trenzas largas y un lado rapado, vestida con un traje oscuro, frente a banderas
La’ Toya Prieur, máxima responsable de Capital Humano, fue clave en la comunicación de la nueva directiva a todo el personal (@La’ Toya Prieur)

En el segmento final del memorando, el DHS aclaró que el pago de los salarios estará supeditado a los fondos limitados actualmente disponibles. Prieur advirtió que, de agotarse estos recursos, “recibirán una nueva notificación sobre su situación laboral”. El documento incorporó además una advertencia disciplinaria ante la ausencia injustificada: la falta de asistencia puede derivar en acciones administrativas.

El fondo para respuesta ante desastres, gestionado por el departamento, enfrenta una amenaza importante de agotamiento mientras persista la falta de aprobación presupuestaria.

Según CBS News, el proyecto de ley bloqueado en el Congreso de Estados Unidos permitiría más de USD 26.000 millones para reponer este fondo clave. La carencia de recursos prohíbe el pago de horas extra—esenciales en la respuesta a crisis—, lo que restringe el alcance operativo del personal incluso ahora que se reactivó la plantilla.

El Congreso estadounidense mantiene bloqueados los fondos, condicionando los pagos y la continuidad de los servicios esenciales (Win McNamee/Pool vía REUTERS)
El Congreso estadounidense mantiene bloqueados los fondos, condicionando los pagos y la continuidad de los servicios esenciales (Win McNamee/Pool vía REUTERS)

El pago retroactivo y la incertidumbre legislativa determinan el futuro de los trabajadores

Un momento clave para la plantilla ocurrió el viernes anterior, cuando más de 35.000 empleados del DHS recibieron sus primeros pagos tras varias semanas sin salario.

Como informó en su visita oficial a Chimney Rock, Carolina del Norte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional Markwayne Mullin indicó que la mayoría del personal vería reflejado el dinero de los períodos previos entre el viernes y el lunes siguientes. “La mayoría de todos estarán pagados para entonces”, afirmó Mullin a CBS News.

Esta regularización parcial responde a la instrucción directa del presidente, quien el 3 de abril emitió un memorando exigiendo el pago inmediato y la reincorporación de la fuerza laboral desde el inicio del cierre ocurrido el 14 de febrero. Los pagos futuros, advirtió Mullin, dependerán exclusivamente de la resolución que alcance el Congreso de Estados Unidos, ya que el mecanismo habilitado para cubrir la nómina es temporal.

“En adelante, tendremos que esperar al Congreso. Esto fue algo puntual”, explicó Mullin, resaltando el alto costo de cada período de nómina del DHS y confirmando que el personal fuera de los cuerpos de seguridad no recibirá nuevos pagos hasta que termine el bloqueo presupuestario en Capitolio.

Markwayne Mullin, al frente del DHS, advierte que las futuras nóminas dependen por completo de una decisión legislativa (EFE/SHAWN THEW)
Markwayne Mullin, al frente del DHS, advierte que las futuras nóminas dependen por completo de una decisión legislativa (EFE/SHAWN THEW)

En la actualidad, la estrategia legislativa para destrabar los fondos se encuentra bloqueada. Según CBS News, el Senado propuso una fórmula de financiamiento para el DHS que excluye explícitamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Inicialmente rechazada por los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, la propuesta ahora cuenta con apoyo parcial, aunque varios legisladores supeditan su aprobación a avances en el proyecto de reconciliación presupuestaria destinado específicamente a ICE y CBP. El presidente Donald Trump reiteró su expectativa de obtener ese proyecto de ley para el 1 de junio.

Donald Trump exige una solución presupuestaria antes de junio para asegurar la financiación de las agencias de seguridad fronteriza (REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump exige una solución presupuestaria antes de junio para asegurar la financiación de las agencias de seguridad fronteriza (REUTERS/Kevin Lamarque)

Riesgos legales, operatividad acotada y el desafío del tiempo

Restituir a los empleados suspendidos sin la autorización presupuestaria habitual expone a la administración Trump a cuestionamientos legales, en particular por el Antideficiency Act, que impide a las agencias federales comprometer gastos sin la aprobación previa del Congreso de Estados Unidos.

La decisión, anunciada por el propio presidente en correos electrónicos internos revisados por CBS News, se fundamenta en supuestas facultades de emergencia y la ampliación del concepto detrabajo exceptuado” a la totalidad de operaciones de seguridad nacional.

CBS News destaca que, para el personal y áreas operativas como la FEMA, la reincorporación masiva posibilita reactivar la planeación, capacitación y logística para la gestión de desastres, aunque las restricciones presupuestarias obligan a limitarse a funciones esenciales y excluyen el pago de horas extra, incluso cuando la demanda crece por la llegada de la temporada de huracanes y las recientes inundaciones en varias regiones del país.

El DHS subrayó que la disposición para pagar los salarios es solo temporal y dependerá de los fondos residuales disponibles. Los empleados recibieron la advertencia de que podrían ser nuevamente notificados si esos recursos se agotan, sumando incertidumbre al funcionamiento irregular de la agencia y la respuesta federal ante emergencias.

Temas Relacionados

Departamento De Seguridad NacionalCongreso De Estados UnidosFEMAEmpleadosEmergenciasCiberseguridadAdministración TrumpEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Irán le ofreció a EEUU suspender sus actividades nucleares durante cinco años, pero Trump quiere que sean dos décadas

Washington rechazó la propuesta del régimen de Teherán, pero pese al fracaso del diálogo en islamabad quedó una puerta abierta para continuar con negociaciones

Irán le ofreció a EEUU suspender sus actividades nucleares durante cinco años, pero Trump quiere que sean dos décadas

Comisión de Presupuesto de Florida debate fondos récord para la seguridad del Mundial 2026

Las asignaciones buscarán financiar horas extras de policías locales, tecnología para vigilancia aérea y equipos adicionales, mediante una subvención aprobada por FEMA y supervisada por el Departamento de Cumplimiento de la Ley estatal

Comisión de Presupuesto de Florida debate fondos récord para la seguridad del Mundial 2026

Ordenan restituir la bandera del Orgullo en el Monumento Stonewall

Un juez federal obligó al gobierno de Donald Trump a reponer la bandera LGBTQ+ en el histórico sitio de Nueva York, tras su retiro en febrero y la reacción de organizaciones y funcionarios

Ordenan restituir la bandera del Orgullo en el Monumento Stonewall

La policía de Miami busca al autor de un tiroteo en el que un joven de 23 años murió y otras dos personas resultaron heridas

Un ataque armado cobró una vida y dejó a dos individuos hospitalizados, motivando una amplia investigación a cargo de las autoridades, que examinan grabaciones y recaban testimonios de testigos presentes en la escena

La policía de Miami busca al autor de un tiroteo en el que un joven de 23 años murió y otras dos personas resultaron heridas

Sismo de 5.7 en Nevada: epicentro cerca de Silver Springs y más de 40 réplicas

El temblor activó alertas en varias ciudades y movilizó equipos de emergencia, mientras continúan las inspecciones preventivas en infraestructuras clave tras la intensa actividad sísmica en la región

Sismo de 5.7 en Nevada: epicentro cerca de Silver Springs y más de 40 réplicas

TECNO

Amazon estará en tu próximo viaje en avión: así quiere competir con Starlink con internet de alta velocidad

Amazon estará en tu próximo viaje en avión: así quiere competir con Starlink con internet de alta velocidad

Cuál es el precio de bitcoin, dogecoin y otras criptomonedas este día

Free Fire: canjea estos códigos del 14 de abril y recibe premios inmediatos

¿Qué IA te conviene? Claves para escoger la mejor según tu objetivo

Game Pass bajo la lupa: Xbox promete mejoras tras admitir su precio elevado

ENTRETENIMIENTO

El regreso de una saga icónica llega en exclusiva a Netflix

El regreso de una saga icónica llega en exclusiva a Netflix

Robert Pattinson habla por primera vez de uno de sus momentos más incómodos (y recordados) de ‘Crepúsculo’: “Es mi peor foto”

A casi 15 años de su confesión, el personaje favorito de Stan Lee en DC llegaría al cine

Billy Idol revela cómo dejó atrás los excesos del punk y encontró en su familia y sus nietos una nueva inspiración

Sorpresa en la segunda temporada de ‘Mr. & Mrs. Smith’: Sophie Thatcher será sustituida por esta nueva actriz

MUNDO

El Kremlin intensifica la presión sobre los estudiantes universitarios para el reclutamiento militar

El Kremlin intensifica la presión sobre los estudiantes universitarios para el reclutamiento militar

Irán le ofreció a EEUU suspender sus actividades nucleares durante cinco años, pero Trump quiere que sean dos décadas

El hallazgo del “abuelo de los simios” actuales reconfigura el mapa evolutivo

El papa León XIV seguirá los pasos de San Agustín en el segundo día de su visita a Argelia

Las exportaciones de China se desaceleran en marzo por la creciente incertidumbre internacional