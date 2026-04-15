El Parlamento de Hungría se prepara para nombrar a Péter Magyar como primer ministro tras la caída de Viktor Orbán

El líder opositor logró una supermayoría parlamentaria que le permitirá modificar la Constitución húngara (EFE)

La nueva composición del Parlamento de Hungría se prepara para reunirse a comienzos de mayo con el objetivo de nombrar formalmente a Péter Magyar como primer ministro, tras la contundente victoria electoral que puso fin a los 16 años de gobierno de Viktor Orbán.

El líder de la formación Tisza, que obtuvo una mayoría de dos tercios en los comicios celebrados el pasado domingo, busca una transición inmediata en el poder y ha mantenido reuniones en Budapest con el presidente Tamás Sulyok para definir el calendario institucional.

La apertura de la nueva legislatura en Hungría está prevista entre el 4 y el 7 de mayo; el presidente confirmó que propondrá formalmente a Péter Magyar como primer ministro en la primera sesión parlamentaria, tras la victoria de Tisza con dos tercios de los escaños, lo que permitirá el inicio de un nuevo gobierno.

Tamás Sulyok, presidente de Hungría, será el encargado de nominar formalmente al nuevo jefe de gobierno (Reuters)

Durante el proceso de transición, Magyar ha solicitado a los funcionarios leales a Orbán que se abstengan de tomar decisiones que puedan complicar la gobernabilidad o condicionar la labor de la administración entrante.

El propio Magyar declaró ante la prensa que, en su opinión y en la de la ciudadanía, el actual presidente resulta “indigno de encarnar la unidad de la nación húngara” y “incapaz de garantizar el respeto por la ley”.

Si Sulyok no presenta su dimisión tras la asunción del nuevo gabinete, Magyar ha anunciado que impulsará una reforma legal para proceder a su destitución y la de otros altos cargos vinculados al sistema instaurado por Orbán, como el fiscal general y el presidente del Tribunal Constitucional.

El próximo jefe de gobierno húngaro prometió crear ministerios específicos para salud, educación y medio ambiente (Reuters)

En paralelo a los preparativos institucionales, Magyar ha enfatizado su voluntad de modificar de raíz la estructura del Estado y revertir muchas de las políticas implementadas durante los mandatos de Orbán y el partido Fidesz.

Entre sus prioridades figura la creación de ministerios específicos para salud, medio ambiente y educación, áreas que carecían de carteras autónomas bajo la administración anterior. También ha prometido reformas para combatir la corrupción y desbloquear fondos europeos que permanecen retenidos en Bruselas debido a objeciones sobre el estado de derecho en Hungría.

La nueva administración planea crear un ministerio exclusivo para la salud pública en Hungría (Reuters)

La cobertura mediática ha ocupado un lugar central en el discurso de Magyar. Tras años de restricciones y presencia dominante del oficialismo en los medios públicos, el líder opositor anunció que suspenderá la programación informativa de las cadenas estatales hasta que se restablezcan condiciones de independencia y pluralidad.

Su partido, Tisza, fue fundado hace poco más de dos años y logró captar apoyo de distintos sectores sociales (Reuters)

“La fábrica de mentiras terminará cuando se constituya el gobierno”, afirmó en una entrevista televisiva.

La jornada de la victoria electoral se vivió con celebraciones en las calles de Budapest. Jóvenes y simpatizantes de la oposición salieron a festejar el resultado, que abre una nueva etapa en la política húngara.

Jóvenes y simpatizantes celebraron la victoria opositora con manifestaciones en las calles de Budapest (Reuters)

El cambio de gobierno se produce en un contexto marcado por tensiones con la Unión Europea y el congelamiento de más de 17 mil millones de euros en fondos comunitarios, mientras el país espera la aprobación de créditos adicionales para defensa.

El nuevo gobierno busca restablecer lazos con la Unión Europea y recuperar acceso a financiamiento (Reuters)

Péter Magyar, de 45 años, fue durante años miembro del círculo cercano a Orbán, pero rompió vínculos en marzo de 2024 y logró capitalizar el descontento social por casos de corrupción y prácticas clientelares.

La rápida consolidación de su liderazgo quedó reflejada en su triunfo electoral con una supermayoría parlamentaria, lo que le permitirá modificar la Constitución y revertir leyes emblemáticas del anterior ejecutivo.

El Parlamento húngaro se prepara para una sesión inaugural en la primera semana de mayo (Reuters)

El primer ministro saliente, Viktor Orbán, aliado tradicional de figuras como Donald Trump y Vladimir Putin, ha evitado declaraciones públicas desde la derrota.

Donald Trump respaldó a Viktor Orbán durante la campaña electoral (Reuters)

En el plano internacional, Magyar ha extendido invitaciones a líderes extranjeros para asistir a los actos conmemorativos del 70 aniversario de la insurrección de 1956 contra el régimen prosoviético, que se celebrarán en octubre.

Las relaciones exteriores constituyen uno de los desafíos inmediatos para el próximo gobierno, especialmente ante la presión de la Unión Europea para que se restablezca el estado de derecho y se levanten los vetos impuestos por Orbán en asuntos clave como la ayuda financiera a Ucrania.

(Con información de AFP)