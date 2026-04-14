Irán le ofreció a EEUU suspender sus actividades nucleares durante cinco años, pero Trump quiere que sean dos décadas

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a la derecha, habla durante una conferencia de prensa tras reunirse con representantes de Pakistán e Irán mientras Jared Kushner, a la izquierda, y Steve Witkoff, enviado especial para misiones de paz, escuchan, el domingo 12 de abril de 2026 en Islamabad, Pakistñan. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Pool)

Estados Unidos e Irán negociaron sin éxito durante el fin de semana un acuerdo para suspender las actividades nucleares iraníes, en un contexto de creciente tensión por la inminente interrupción del comercio marítimo en el golfo Pérsico y la entrada en vigor de un bloqueo militar estadounidense.

La presidencia de Donald Trump rechazó la propuesta de Teherán de un cese de hasta cinco años en el enriquecimiento de uranio y mantuvo su exigencia de una moratoria de 20 años, lo que prolongó el desacuerdo un día antes de que comenzara el cierre de los puertos iraníes, según reportó The New York Times.

La posición tomada por Washington se produjo inmediatamente después de que el vicepresidente JD Vance liderara el diálogo fallido en Pakistán, donde no se alcanzó ningún consenso sobre la duración adecuada de la suspensión nuclear.

Según declaraciones de dos altos funcionarios iraníes y un funcionario estadounidense citados por The New York Times, Irán respondió sugiriendo una pausa máxima de cinco años, mientras Estados Unidos insistió en que el periodo debía cuadruplicarse. Pese al estancamiento, ambas partes reconocieron que las discusiones podrían reanudarse e incluso consideraron una segunda ronda de conversaciones directas.

El lunes, con el bloqueo estadounidense ya en marcha, la amenaza de represalias se intensificó. El vocero de la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que su país desplegaría “nuevos métodos de guerra” si se ponían en riesgo los puertos nacionales.

De forma simultánea, el portavoz militar Ebrahim Zolfaghari advirtió: “Ningún puerto en el golfo Pérsico y el mar de Omán estará a salvo” si la infraestructura iraní es atacada.

La estrategia de Washington apunta a impedir que la economía iraní se beneficie de sus exportaciones de petróleo y elevar la presión diplomática tras más de un mes de enfrentamientos armados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla ante la Oficina Oval de la Casa Blanca el lunes 13 de abril de 2026 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

El Pentágono confirmó que bloqueará todos los buques que entren o salgan de puertos iraníes, aunque permitirá el paso de embarcaciones que naveguen hacia otros destinos a través del estrecho de Ormuz, arteria por la que transita aproximadamente el 20% del petróleo comercializado por mar en el mundo.

La volatilidad de la crisis ha impactado directamente en los mercados. Desde el inicio del conflicto en febrero, el precio del petróleo se ha incrementado en más del 50%. El lunes, el barril Brent llegó a cotizarse en USD 102, estabilizándose luego en torno a USD 99.

Antes de la imposición del bloqueo estadounidense, fue Irán quien tomó la iniciativa de restringir el tráfico marítimo: sus fuerzas impidieron la navegación de buques occidentales a través del estrecho de Hormuz, profundizando la crisis energética internacional.

El conflicto entre Irán, Israel, Hezbollah y otros actores regionales ha recrudecido la violencia y extendido la inestabilidad a Líbano y las naciones del golfo. Datos de la Human Rights Activists News Agency indican que al menos 1.701 civiles, entre los que se encuentran 254 niños, han muerto en Irán hasta el miércoles.

En Líbano, el ministerio de salud informó el lunes que 2.089 personas murieron por los enfrentamientos recientes entre Israel y Hezbollah, de los cuales 357 fallecieron en una ola de ataques israelíes registrada el miércoles anterior. Según las autoridades, al menos 32 muertes en países del golfo son resultado de ataques atribuidos al régimen iraní.

En territorio israelí, las cifras reportadas señalan 22 civiles muertos hasta el domingo, junto con 12 soldados caídos en combates en territorio libanés. El saldo mortal estadounidense asciende a 13 militares.

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Las hostilidades han generado un clima de desaliento en la sociedad israelí ante la percepción de escasos logros tras 40 días de guerra con Irán y un prolongado enfrentamiento con Hezbollah. Este sentimiento se ha profundizado ante la falta de resultados tangibles respecto a las promesas previas del gobierno.

Israel y Líbano han avanzado en un raro acercamiento diplomático: representantes de ambos países prevén reunirse el martes en Washington para dialogar sobre el conflicto y buscar canales de negociación directa, mientras persisten los focos de violencia en la región.

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La insistencia iraní en que toda negociación de cese al fuego incluya el frente libanés ha tensado aún más los contactos en curso. Los ataques israelíes en la localidad libanesa de Bint Jbeil —raíd y cerco han sido un punto central en las exigencias de Teherán, que demanda que cualquier resolución incluya a su aliado Hezbollah.

Pese a la declaración de bloqueo por parte del presidente Trump y el llamado para que otras potencias se sumen a la medida, varios líderes europeos rechazaron el lunes participar en la operación. Al menos un buque cisterna vinculado a Irán desafió las restricciones impuestas al tránsito marítimo.

Funcionarios de ambos gobiernos indicaron que, aunque las negociaciones directas no lograron producir un acuerdo, continúa en evaluación una nueva ronda de diálogo entre Washington y Teherán para intentar reducir la peligrosidad de la escalada regional.