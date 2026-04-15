La gobernadora Kathy Hochul impulsa en Nueva York un impuesto progresivo a segundas residencias de lujo valuadas en más de USD 5 millones

El impuesto progresivo a segundas residencias de lujo en Nueva York busca recaudar USD 500 millones anuales para reducir el déficit estatal (Reuters)

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, respaldó por primera vez la creación de un impuesto progresivo anual sobre segundas residencias valuadas en más de USD 5 millones en la ciudad de Nueva York.

La iniciativa busca recaudar unos USD 500 millones anuales para reducir el déficit presupuestario del estado, que asciende a USD 2.200 millones, y fortalecer la financiación de programas sociales.

El plan, divulgado tras semanas de negociaciones legislativas en Albany, representa un cambio importante en la postura de Hochul, quien busca la reelección en noviembre.

Según informó la cadena estadounidense ABC News, la medida cuenta con el apoyo del asambleísta Zohran Mamdani y legisladores de su partido.

El impuesto pied-à-terre apunta a unas 13.000 segundas residencias en Nueva York. Muchas de ellas pertenecen a inversores extranjeros o grandes fortunas globales, que suelen usar estos inmuebles solo unos días al año. Funcionarios estatales indicaron que el esquema tendrá tasas progresivas, estableciendo umbrales más altos para propiedades de USD 15 millones y USD 25 millones.

Las demoras en la aprobación presupuestaria ponen presión sobre la ciudad. El presupuesto debía aprobarse el 1 de abril y la incertidumbre afecta la calificación crediticia local. Actualmente, más de 150.000 personas esperan acceder a un apartamento de vivienda pública, según la Autoridad de Vivienda Pública de Nueva York (NYCHA), la agencia pública de vivienda.

Hochul argumentó que los residentes permanentes no deben cargar con toda la presión fiscal. “Si usted puede permitirse una segunda vivienda de USD 5 millones que permanece vacía la mayor parte del año, también puede permitirse contribuir, al igual que cualquier otro neoyorquino”, afirmó la gobernadora en un comunicado recogido por ABC News.

La mandataria defendió que la medida grava a quienes pagan menos impuestos que los habitantes permanentes. De aprobarse, el impuesto pied-à-terre trasladaría parte de la carga fiscal de la clase media y las pequeñas empresas hacia los propietarios de viviendas de lujo y grandes fortunas, tanto locales como extranjeras.

El asambleísta Mamdani, impulsor de la iniciativa, había advertido sobre la crisis fiscal de la ciudad. “Eso implica también aumentar los impuestos a los neoyorquinos más ricos y a esas corporaciones rentables, y significa recalibrar la relación con el estado”, declaró en enero.

El Partido de las Familias Trabajadoras celebró el respaldo de Hochul, aunque pidió más acciones. Mamdani agradeció el apoyo: “Estamos un paso más cerca de equilibrar nuestro presupuesto mediante la imposición de tributos a los ultrarricos y a las élites globales. Junto con la gobernadora, nuestra administración lucha a diario para garantizar que abordemos este déficit fiscal de manera justa, logrando que los adinerados aporten lo que les corresponde y que nuestro presupuesto refleje nuestro compromiso con los neoyorquinos de clase trabajadora”.

Rechazo del sector inmobiliario y preocupaciones económicas

La Junta Inmobiliaria de Nueva York advierte que el nuevo impuesto podría afectar el valor de las propiedades y provocar pérdidas de empleo en el sector (Reuters)

La Junta Inmobiliaria de Nueva York (Real Estate Board of New York) expresó su rechazo al impuesto. Jim Whelan, presidente de la organización, advirtió que “no generará la cantidad de ingresos prevista, sino que eliminará miles de empleos en el sector de la construcción, reducirá el valor de las propiedades y aumentará los costos para los neoyorquinos”.

La reacción del sector refleja la inquietud por una posible caída en la inversión y en el valor de los inmuebles de lujo. Esta situación podría tener efectos secundarios sobre el empleo y la economía local.

Crisis habitacional y alternativas propuestas

La crisis habitacional persiste, mientras la ciudad impulsa la reconversión de 16.300 oficinas en apartamentos para ampliar la oferta residencial (Google Maps )

La escasez de viviendas asequibles sigue siendo un eje de preocupación. El ayuntamiento impulsa la conversión de más de 16.300 apartamentos mediante la adaptación de oficinas a residencias. Este proceso responde a cambios demográficos y a la búsqueda de soluciones para la crisis habitacional.

Sin embargo, especialistas citados por ABC News advierten que estos nuevos inmuebles no califican como viviendas asequibles. La medida, aunque impacta en el mercado, no satisface la demanda de los sectores más vulnerables de la ciudad.

En agosto de 2025, el Concejo Municipal de Nueva York aprobó un plan de rezonificación para construir unas 9.500 nuevas viviendas en Midtown Manhattan. La zona, tradicionalmente regulada con restricciones urbanísticas, podría ver así un aumento en la oferta residencial. Se trata de una decisión que, según fuentes oficiales, será efectiva el próximo año.

No obstante, persiste el debate sobre si las nuevas viviendas serán realmente accesibles. La discusión sobre la planificación urbana y la protección de la clase media continúa en el centro de la agenda pública.

Perspectivas y próximos pasos legislativos

El impuesto pionero a las segundas residencias de lujo en Nueva York será seguido de cerca por otras grandes ciudades ante los retos de desigualdad y déficit habitacional (Reuters)

La introducción del impuesto progresivo a segundas residencias de lujo busca cerrar el déficit presupuestario estatal y mejorar el acceso a la vivienda pública. Según estimaciones oficiales, la recaudación podría alcanzar USD 500 millones anuales, fondos que se destinarían a programas sociales y a aliviar la presión fiscal sobre los residentes permanentes.

Con el respaldo de la gobernadora Hochul y el impulso legislativo, la medida se perfila como un punto de inflexión en la política fiscal de Nueva York. El resultado será observado de cerca por otras grandes ciudades de Estados Unidos, donde la desigualdad patrimonial y la crisis habitacional también son temas urgentes.

El nuevo esquema fiscal sobre las segundas residencias representa un experimento inédito en Nueva York, con impacto directo en el equilibrio financiero estatal y en el acceso a la vivienda de miles de neoyorquinos. El debate sobre su eficacia y consecuencias económicas seguirá marcando la agenda política en los próximos meses.