Robots en la vida diaria: la apuesta de Chery para acompañar a policías en la movilidad y tránsito escolar

Según datos de la compañía, los robots AiMOGA ya se encuentran operando en más de 30 países. (Chery)

La industria tecnológica se encuentra en plena transformación con la llegada de la inteligencia artificial a entornos físicos y la aplicación real de la robótica en diversos sectores. Chery ha decidido posicionarse en esta nueva etapa mediante el lanzamiento global de una renovada línea de productos AiMOGA Robotics, con el objetivo de ampliar su presencia en mercados internacionales.

Chery impulsa la robótica con el lanzamiento internacional de AiMOGA Robotics

La estrategia de la empresa da un paso relevante con el anuncio de una nueva matriz de productos dentro de su línea AiMOGA Robotics. Este portafolio incluirá diferentes formatos y soluciones que buscan cubrir múltiples necesidades en escenarios reales, tanto en el ámbito industrial como en servicios urbanos y públicos.

La presentación global de estos nuevos desarrollos se realizará a través de tres eventos principales, situando a la compañía en el centro de la conversación sobre el futuro de la robótica.

La empresa indica que los robots AiMOGA operan en más de 100 entornos, principalmente en servicios públicos. (Chery)

El calendario de lanzamientos contempla una exhibición conjunta en Auto China 2026 y la Cumbre Internacional de Negocios de Chery, además de un evento global exclusivo donde se mostrarán los avances de la línea AiMOGA.

Allí, la marca dará a conocer robots con nuevas formas y funciones, evidenciando la evolución y expansión de sus capacidades tecnológicas, y su avance hacia la industrialización en distintos contextos.

Aplicaciones reales y expansión internacional de AiMOGA Robotics

El crecimiento de Chery en robótica se apoya en la implementación efectiva de sus soluciones en escenarios concretos. Según datos de la compañía, los robots AiMOGA ya se encuentran operando en más de 30 países y en más de 100 ambientes distintos, con un marcado énfasis en la mejora de servicios públicos.

La empresa viene apostando fuertemente por el desarrollo de inteligencia incorporada. (Chery)

Entre las funciones que desempeñan estos robots destacan el control de tráfico, la asistencia en servicios gubernamentales, la orientación en áreas urbanas y el patrullaje en entornos escolares. Estos casos ilustran cómo la robótica está dejando atrás su fase experimental para convertirse en una herramienta clave en la gestión y optimización de tareas cotidianas en espacios públicos y privados.

Sinergia entre robótica y sector automotor

Uno de los pilares del enfoque de la compañía es la integración entre robots y el ecosistema automotriz. La compañía ha trabajado en crear conexiones entre estas plataformas, desarrollando experiencias conjuntas bajo el concepto “automóvil + robot”.

Esta sinergia será uno de los puntos centrales en la próxima edición de Auto China 2026, donde se exhibirán soluciones que permiten la interacción entre vehículos y robots en espacios comerciales y puntos de atención al cliente.

La compañía ha trabajado en crear conexiones entre robots y el ecosistema automotriz, desarrollando experiencias conjuntas bajo el concepto “automóvil + robot”. (Chery)

La presentación de estos avances busca demostrar el potencial de la robótica para transformar la experiencia de usuario en el sector automotor, desde la exhibición de autos hasta la atención personalizada en salas de ventas, abriendo nuevas posibilidades para la interacción hombre-máquina.

El lanzamiento de la nueva matriz de AiMOGA Robotics forma parte de una estrategia tecnológica más amplia por parte de Chery. La empresa viene apostando fuertemente por el desarrollo de inteligencia incorporada, con iniciativas diseñadas para trasladar estas capacidades a diferentes contextos y necesidades del mercado global.

La robótica, en este marco, se considera una extensión natural del proceso de innovación de la compañía. El objetivo es integrar soluciones avanzadas que combinen inteligencia artificial y robótica, logrando aplicaciones prácticas en escenarios reales y expandiendo el alcance de la marca en el ámbito internacional.

La incorporación de robots en servicios públicos y su integración con sistemas automotrices abre la puerta a soluciones más ágiles, precisas y accesibles en la vida diaria, mejorando la eficiencia y contribuyendo a entornos urbanos más organizados y seguros.