Estados Unidos

Aparecen asesinados la esposa y el hijo de un excomisionado de Chicago dentro de su casa

La tragedia genera consternación en la comunidad local, mientras las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y buscan pistas que permitan identificar a los responsables del violento episodio ocurrido en el domicilio familiar

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La policía de Chicago investiga el doble homicidio de Barbara Deer y su hijo Kaleb en North Lawndale (Chicago Sun Times)
La policía de Chicago investiga el doble homicidio de Barbara Deer y su hijo Kaleb en North Lawndale (Chicago Sun Times)

Una tragedia sacudió el oeste de Chicago tras el hallazgo, el martes por la tarde, de Barbara Deer y su hijo Kaleb Deer muertos por disparos dentro de su vivienda, ubicada en el barrio de North Lawndale.

La policía confirmó que ambas víctimas, familiares directos del fallecido comisionado del condado de Cook Dennis Deer, presentaban heridas de bala y que la investigación está en curso bajo la figura de doble homicidio, según informó Fox News.

La comunidad permanece a la espera de respuestas sobre el motivo y los posibles responsables del crimen, en medio de una creciente preocupación por la seguridad en la zona.

La intervención policial se inició poco antes de las 18:00, tras un aviso que alertó a los vecinos y movilizó a las autoridades.

El reverendo Chris Griffin relató al canal WGN-TV que un conocido le pidió que revisara la situación en la casa de Barbara Deer, ya que el perro de la familia, que nunca permanecía solo afuera, llevaba más de una hora ladrando.

El entorno político y social de Chicago expresa conmoción por la muerte de los familiares del ex comisionado Dennis Deer (Chicago Sun Times)
El entorno político y social de Chicago expresa conmoción por la muerte de los familiares del ex comisionado Dennis Deer (Chicago Sun Times)

No sabíamos qué pasaba. Cuando llegamos, la casa estaba cerrada y el perro afuera, lo cual no era habitual. Eso fue una alerta”, explicó Griffin, en declaraciones recuperadas por Fox News.

Al ingresar, los efectivos hallaron a Barbara Deer, de 51 años, con múltiples impactos de bala en el tórax, y a su hijo Kaleb, de 23, con un disparo en la cabeza, según datos de FOX 32 Chicago.

La vivienda no mostró signos de robo ni de violencia asociada a un asalto, lo que añade complejidad al móvil del doble asesinato.

Dentro del domicilio fue hallada el arma utilizada, pero la policía de Chicago no ha divulgado detalles sobre la propiedad, el calibre o las características balísticas del arma, un elemento clave para las diligencias forenses.

El descubrimiento de los cuerpos de Barbara y Kaleb Deer en su propio hogar, ambos con heridas de bala y sin indicios de robo, ha incrementado la conmoción y la incertidumbre entre los residentes de North Lawndale y en el entorno político del condado de Cook.

La presencia del arma en la escena refuerza la importancia de los análisis forenses para esclarecer el origen y posible vínculo entre las víctimas y el autor o autores del crimen.

El entorno político y social de Chicago expresa conmoción por la muerte de los familiares del ex comisionado Dennis Deer (Fox News)
El entorno político y social de Chicago expresa conmoción por la muerte de los familiares del ex comisionado Dennis Deer (Fox News)

Una familia con fuerte compromiso social en North Lawndale

Barbara Deer era reconocida en North Lawndale por su prolongada labor social. Participaba en comités comunitarios y actividades de voluntariado, lo que le valió un lugar de referencia en la zona, según reportó WGN-TV.

Su esposo, Dennis Deer, falleció en 2024 tras una doble cirugía de trasplante de pulmón. La pareja, que se conoció en la secundaria, compartió más de tres décadas de historia común en la ciudad y sostuvo un compromiso activo con la comunidad local.

Las muertes de Barbara y Kaleb han generado una profunda conmoción tanto en el entorno inmediato como en el ámbito político y social de Chicago, dada la relevancia de la familia Deer en la vida pública del condado de Cook.

Diversos representantes comunitarios han expresado su pesar y han destacado el legado de trabajo social y compromiso ciudadano de la familia.

Investigación activa y ausencia de detenidos

Hasta el momento, la policía de Chicago mantiene una investigación activa, sin individuos bajo custodia ni información pública sobre sospechosos.

Fox News confirmó en su última actualización que las autoridades no han difundido hipótesis oficiales sobre posibles móviles.

El arma hallada en el domicilio sigue siendo objeto de análisis, sin que se haya aclarado si pertenece a las víctimas, a un posible responsable o es ajena a la familia.

El martes concluyó sin avances públicos en la pesquisa, y la comunidad de North Lawndale permanece atenta al desarrollo del caso, reclamando respuestas y mayores medidas de seguridad.

La incertidumbre y el dolor se suman al impacto social de la tragedia, que afecta a un barrio históricamente marcado por el trabajo comunitario y la participación ciudadana de la familia Deer.

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