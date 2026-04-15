Qué ocurre si apruebas el examen de ciudadanía estadounidense, pero el caso queda en revisión

Aprobar el examen de ciudadanía estadounidense no garantiza la naturalización inmediata si el caso queda en revisión por USCIS (REUTERS/Brian Snyder).

Superar el examen de ciudadanía estadounidense constituye un paso esencial para quienes buscan naturalizarse en el país. No obstante, aprobar dicha evaluación no garantiza la concesión inmediata de la nacionalidad, especialmente si el expediente queda sujeto a revisión por parte de las autoridades migratorias.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informa que el proceso de naturalización puede prolongarse debido a factores administrativos o legales identificados tras la entrevista inicial. En esta instancia, los solicitantes deben responder preguntas sobre su solicitud, entregar documentación requerida y completar tanto el examen cívico como el de inglés. Al finalizar, el oficial migratorio tiene la facultad de aprobar, rechazar o dejar el caso en revisión.

Cuando un expediente es sometido a revisión, se activa un procedimiento específico que difiere del trámite habitual experimentado por la mayoría de los postulantes a la ciudadanía.

Motivos y procedimientos de la revisión tras la aprobación

Según detalla el USCIS, la revisión posterior a la entrevista puede originarse por diversas razones. Una de las situaciones más habituales surge cuando el oficial solicita documentos adicionales para completar la evaluación del expediente. Si el solicitante no presenta documentación clave, como certificados de matrimonio, registros de impuestos o comprobantes de manutención de hijos, el funcionario emite una Solicitud de Evidencia (Request for Evidence).

En este escenario, el solicitante dispone generalmente de 30 días para entregar la información requerida. La solicitud emitida por el organismo indicará la documentación específica, las formas de responder y el plazo para contestar.

USCIS puede solicitar documentos adicionales, como certificados de matrimonio o registros de impuestos, tras la entrevista de ciudadanía (REUTERS/Marco Bello).

Otra causa frecuente de revisión es la necesidad de verificar los antecedentes penales del solicitante. Incluso después de una aprobación inicial, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos puede identificar información nueva relacionada con el historial penal, tanto en territorio estadounidense como en el extranjero. Por este motivo, la autoridad revisa los antecedentes y comprueba que no existan delitos que impidan el proceso de naturalización.

Ciertos delitos, como el homicidio o los crímenes graves, constituyen impedimentos automáticos y permanentes para la obtención de la ciudadanía. Otras infracciones pueden implicar una prohibición temporal, según su naturaleza y gravedad.

En situaciones donde se producen cambios en la vida personal del solicitante, como divorcios, nacimientos de hijos, cambios de domicilio o empleo, o viajes prolongados al extranjero, el oficial migratorio puede solicitar una revisión adicional a cargo de un supervisor.

Esta medida puede extender la duración del proceso, dado que la agencia debe verificar la continuidad de la residencia y la presencia física en Estados Unidos, requisitos fundamentales para determinar la elegibilidad a la ciudadanía. En la mayoría de casos, se requieren 30 meses de residencia en el país antes de iniciar el trámite.

Una revisión administrativa se activa si surgen dudas legales, antecedentes penales o cambios personales tras aprobar el examen de ciudadanía (REUTERS/Tracy Barbutes).

Plazos, derechos del solicitante y consecuencias de la revisión

La normativa vigente dispone que la decisión sobre la solicitud de ciudadanía debe emitirse en un plazo máximo de 120 días después de la entrevista inicial. Si no existe una resolución dentro de ese período, el solicitante está habilitado para solicitar una revisión judicial ante un tribunal de distrito.

Mientras el expediente se encuentra en revisión, el solicitante no tiene acceso al juramento de lealtad, el paso final que confiere formalmente la ciudadanía estadounidense. En este lapso, el caso puede someterse a una etapa de “re-verificación”, en la que un oficial independiente examina la decisión inicial para garantizar la calidad del procedimiento y detectar posibles inconsistencias o alertas.

Si en el transcurso de la revisión aparecen elementos que descalifican al solicitante, como información fraudulenta, declaraciones falsas en la solicitud o antecedentes migratorios problemáticos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos puede reconsiderar el expediente y denegar la ciudadanía.

En casos sencillos, la revisión puede estar motivada por razones administrativas, como interrupciones en los sistemas informáticos o la necesidad de obtener la firma de un supervisor en etapa de formación. Una vez resueltas estas cuestiones, el procedimiento continúa y el solicitante es convocado para realizar el juramento de lealtad.

Durante la revisión del expediente, el solicitante no está habilitado para realizar el juramento de lealtad final (REUTERS/Tracy Barbutes).

Otros escenarios posibles: ausencias, abandono y denegaciones

Si el solicitante no responde a las solicitudes de evidencia dentro del plazo estipulado, el USCIS puede tomar una decisión basada únicamente en la información disponible, lo que habitualmente resulta en la denegación de la solicitud. Asimismo, si el aspirante no asiste a la reexaminación ni justifica su ausencia, la agencia puede considerar la solicitud como abandonada.

La normativa establece que quienes se encuentran en proceso de deportación no pueden acceder a la naturalización, salvo excepciones específicas para militares. Si se detecta una orden de remoción vigente, la solicitud es denegada de forma automática.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos también permite el retiro voluntario de la solicitud en cualquier etapa del trámite, aunque esta decisión implica la renuncia al derecho a una audiencia sobre la denegación. Si el retiro es aceptado, el interesado podrá volver a solicitar la ciudadanía en el futuro sin perjuicio, siempre que cumpla con los requisitos legales vigentes.