Un estudio vincula los medicamentos para adelgazar y diabetes con efectos secundarios poco reportados

FILE PHOTO: Boxes of Ozempic and Mounjaro, semaglutide and tirzepatide injection drugs used for treating type 2 diabetes and made by Novo Nordisk and Lilly, is seen at a Rock Canyon Pharmacy in Provo, Utah, U.S. March 29, 2023. REUTERS/George Frey/File Photo

Un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Pensilvania, una de las instituciones líderes en investigación biomédica, reveló que los medicamentos más utilizados para la pérdida de peso y la diabetes, como semaglutida (Ozempic, Wegovy) y tirzepatida (Mounjaro, Zepbound), podrían relacionarse con efectos secundarios previamente subestimados, incluidos síntomas psiquiátricos y alteraciones menstruales.

El análisis masivo de publicaciones efectuadas durante más de cinco años en la red social Reddit, provenientes de 67.000 usuarios, permitió identificar patrones de reacciones adversas que no figuran en los ensayos clínicos tradicionales; esto pone en duda la exhaustividad de los métodos actuales para la detección de riesgos.

Así lo informó el portal de noticias estadounidense Fox News Digital tras la publicación del estudio en la revista científica Nature Health.

Entre los hallazgos, los autores reportaron que cerca de 13% de quienes compartieron su experiencia en Reddit mencionaron síntomas psiquiátricos, tales como ansiedad, depresión e insomnio, mientras que un 4% indicó haber presentado irregularidades menstruales al tomar agonistas del receptor GLP-1.

Según Neil Sehgal, investigador principal y PhD en la Universidad de Pensilvania, además de los efectos digestivos ya conocidos —náuseas, vómitos y estreñimiento— el estudio identificó que el segundo síntoma más reportado por quienes publican online fue la fatiga, una variable que ha recibido menor atención en investigaciones previas.

Los efectos secundarios menos conocidos y su impacto en la comunidad de pacientes

A diferencia de los efectos gastrointestinales ampliamente documentados en los ensayos clínicos, la investigación resaltó la aparición de síntomas poco reportados hasta la fecha. Sehgal puntualizó que "cerca del 4% de los usuarios con efectos adversos mencionaron alteraciones en la menstruación. Otros participantes describieron síntomas térmicos atípicos, como escalofríos o sofocos".

Al analizar la base de datos, se detectó que la fatiga surgió como el segundo síntoma más habitual, pese a que su frecuencia suele estar subestimada en los ensayos clínicos. Paralelamente, más del 5% de los testimonios referidos incluyeron dolor abdominal, acidez, cefalea y mareos asociados a estos tratamientos.

La doctora Sue Decotiis, especialista en control del peso en Nueva York y ajena al estudio, explicó a Fox News Digital que muchos de los síntomas comunicados, como confusión y fatiga, tienen su probable origen en deshidratación e hipoglucemia.

Decotiis opina que el monitoreo médico es imprescindible en quienes consumen agonistas GLP-1. “Los pacientes deberían ser supervisados mediante un protocolo estructurado que asegure nutrición e hidratación adecuadas, bajo la guía de un especialista en metabolismo y pérdida de peso”, defendió Decotiis.

Además, advirtió sobre el riesgo potencial de adquirir estos medicamentos en plataformas digitales o sin estar bajo cuidados médicos apropiados: “Complicaciones como las observadas son poco comunes y casi siempre aparecen en pacientes que no cumplen las indicaciones”, afirmó.

Alcance y limitaciones del análisis basado en inteligencia artificial

La investigación empleó inteligencia artificial para analizar más de 400.000 publicaciones de Reddit en busca de secuencias temáticas y menciones de efectos adversos, con lo que los autores intentaron superar los límites de los ensayos convencionales.

Un estudio de la Universidad de Pensilvania analiza 400.000 publicaciones sobre semaglutida y tirzepatida para detectar efectos adversos no informados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el equipo reconoció que existen restricciones metodológicas importantes: la muestra representa a usuarios particulares de una red social, no a toda la población que utiliza estos medicamentos. Asimismo, no se consideraron dosis, duración del tratamiento ni la presencia de enfermedades preexistentes.

Sehgal aclaró que los resultados son señales preliminares que requieren confirmación mediante estudios con mayor control y que empleen criterios médicos más exhaustivos. “No podemos asegurar que estos medicamentos estén causando las irregularidades menstruales”, dijo.

El investigador añadió que los relatos en Reddit no necesariamente reportan todos los efectos experimentados ni discriminan siempre si están relacionados con el fármaco: “Es fundamental considerar estos resultados sólo como indicios para futuras investigaciones”.

De esta forma, el grupo investigador recomienda que cualquier persona que experimente síntomas inesperados durante el uso de agonistas GLP-1 consulte sin demora a su médico, incluso en caso de dudas sobre la vinculación con el tratamiento principal.