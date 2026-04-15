Un juez de Nueva York excluye a la inteligencia artificial del secreto profesional abogado-cliente

El fallo judicial en Nueva York determina que las interacciones con ChatGPT y Claude no están protegidas por el secreto profesional en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente fallo judicial en Estados Unidos ha puesto en el centro del debate a los grandes despachos jurídicos y a sus clientes frente al avance de la inteligencia artificial generativa en la práctica legal.

Este pronunciamiento, emitido por un juez federal en Nueva York durante 2026, estableció que las conversaciones mantenidas con plataformas de IA como el chatbot ChatGPT de la empresa de IA OpenAI o el chatbot Claude de la empresa de IA Anthropic no cuentan con la protección del secreto profesional entre abogado y cliente. Este criterio judicial posibilita que dichos intercambios puedan ser requeridos como evidencia en procedimientos legales, lo que ha llevado a una revisión inmediata de los protocolos de confidencialidad en el sector legal, según reportó la agencia de noticias financiera Reuters.

El impacto de esta resolución se tradujo en una rápida respuesta de los principales bufetes estadounidenses. Firmas como Kobre & Kim, Sher Tremonte y O’Melveny & Myers aconsejaron a sus clientes extremar precauciones al utilizar sistemas de IA generativa para consultas jurídicas. Alexandria Gutiérrez Swette, abogada en la oficina de Nueva York de Kobre & Kim, declaró a Reuters que instruyen a sus clientes a proceder “con cautela” al interactuar con chatbots.

En reacción al fallo, Sher Tremonte incorporó en marzo de 2026 una cláusula contractual que advierte: compartir asesoría legal o mensajes con una inteligencia artificial puede invalidar la protección legal propia del vínculo abogado-cliente, abriendo la puerta a que esos contenidos sean solicitados por la contraparte en un litigio.

El caso que originó este debate fue protagonizado por Bradley Heppner, ex presidente de la firma financiera GWG Holdings, actualmente en bancarrota. Acusado por fiscales federales de fraude de valores y fraude electrónico en noviembre, Heppner utilizó el chatbot Claude para preparar documentos e intercambiarlos con su equipo legal. La defensa argumentó que estas conversaciones debían permanecer protegidas por tratarse de estrategias y materias jurídicas confidenciales. Pero el juez federal Jed Rakoff resolvió en febrero de 2026 que Heppner debía entregar treinta y un documentos generados con Claude, al considerar que no existe una relación de confidencialidad equiparable a la de abogado y cliente en el uso de plataformas de IA.

El 15 de abril de 2026, la agencia de noticias financiera Reuters informó que el juez Rakoff dictaminó que los registros de chats entre un acusado y un chatbot de IA, en este caso Claude de Anthropic, no están cubiertos por el privilegio abogado-cliente. Como resultado, la defensa debió entregar treinta y uno de esos documentos a la fiscalía, que sostuvo: la interacción con inteligencias artificiales no constituye asesoría legal confidencial ni está protegida como la que brinda directamente un abogado.

La decisión tomada por Rakoff representa una de las primeras ocasiones en que el sistema judicial estadounidense aborda de manera explícita la protección legal de las herramientas de IA generativa en el contexto de un litigio penal.

Durante la audiencia de febrero de 2026, el magistrado remarcó que Claude advierte a los usuarios sobre la ausencia de expectativa de privacidad en la información suministrada a la plataforma. Paralelamente, ese mismo día, el juez magistrado Anthony Patti en Michigan adoptó una postura distinta en otro caso: resolvió que una demandante que se representaba a sí misma en un litigio laboral no debía entregar sus chats con ChatGPT, pues consideró que formaban parte de su “producto de trabajo” personal, no equiparable a una conversación confidencial con un tercero.

Adaptación de contratos y protocolos tras el fallo

Despachos como Sher Tremonte modifican contratos y añaden cláusulas para advertir sobre la posible pérdida de privilegio abogado-cliente al interactuar con IA generativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disparidad en los criterios judiciales evidencia un terreno aún en definición respecto al uso de IA en la preparación de defensas y consultas legales.

Según la plataforma de estadística Statista, el uso de plataformas de IA por parte de profesionales jurídicos se ha incrementado en 40% durante el último año en Estados Unidos, lo que multiplica los escenarios de exposición de información sensible.

Los principales despachos legales han comenzado a adaptar sus contratos y recomendaciones, conscientes de los riesgos de confidencialidad. Los términos de servicio de OpenAI y Anthropic, citados por Reuters, establecen que pueden compartir información de los usuarios con terceros y recomiendan consultar siempre a profesionales calificados antes de confiar en los resultados de los chatbots para asuntos legales.

Por su parte, el bufete Debevoise & Plimpton, con sede en Nueva York, aconseja a sus clientes que, en caso de utilizar IA para investigaciones jurídicas, dejen constancia expresa en sus mensajes de que la consulta se realiza “bajo instrucción directa del abogado”, con el fin de reforzar la aplicación del privilegio legal.

Cómo impacta el fallo en la práctica legal y los contratos

El debate sobre la confidencialidad legal con IA sigue abierto en EE.UU., con criterios judiciales contradictorios y adaptación constante de protocolos legales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz de la resolución de Rakoff, varios bufetes introdujeron advertencias explícitas sobre el uso de IA en sus contratos. Sher Tremonte incluyó en marzo de 2026 una cláusula advirtiendo que compartir comunicaciones privilegiadas en una plataforma de IA “puede constituir una renuncia al privilegio de confidencialidad”.

Justin Ellis, abogado del despacho MoloLamken, indicó a Reuters que se espera mayor claridad con futuros fallos, pero mientras tanto, prevalece la recomendación tradicional: los clientes deben abstenerse de compartir información sensible fuera del ámbito directo con su abogado, incluyendo cualquier interacción con sistemas de inteligencia artificial.

Los departamentos legales de grandes corporaciones y firmas financieras han comenzado a desarrollar protocolos internos para restringir el uso de chatbots en la generación de documentos y consultas jurídicamente sensibles, en línea con las advertencias de los despachos.

Además, los sistemas de cumplimiento corporativo están incluyendo directrices explícitas para el uso de IA, exigiendo revisiones previas y el registro de consultas realizadas a plataformas externas.

El debate sobre confidencialidad y expectativa de privacidad

El debate central gira en torno a si la interacción con una plataforma de IA puede equipararse a la consulta profesional con un abogado, que históricamente ha estado protegida por el secreto profesional.

El juez Rakoff subrayó que los usuarios de Claude, al aceptar los términos del servicio, reconocen que sus datos pueden ser accesibles para terceros y, por lo tanto, no pueden esperar que la información permanezca confidencial. Este razonamiento refuerza la posición de que la confidencialidad tradicional queda circunscrita exclusivamente a la relación directa entre abogado y cliente.

Por el contrario, el caso decidido en Michigan muestra que algunos tribunales pueden considerar el uso de IA como parte del trabajo preparatorio individual, aunque sin equipararlo plenamente a la protección profesional.