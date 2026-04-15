Estados Unidos

Así es el primer crucero totalmente eléctrico que redefinirá la navegación moderna

La incorporación de un buque propulsado solo por energía eléctrica marcará una etapa diferente para los viajes marítimos, al introducir mejoras medioambientales y adaptaciones estructurales que reconfiguran la eficiencia y el confort a bordo

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El nuevo buque, diseñado para operar exclusivamente con baterías eléctricas, promete reducir en un 95% las emisiones contaminantes respecto a los modelos convencionales
El nuevo buque, diseñado para operar exclusivamente con baterías eléctricas, promete reducir en un 95% las emisiones contaminantes respecto a los modelos convencionales

La industria de cruceros enfrentará un momento de inflexión con la revelación del primer buque completamente eléctrico del mundo, presentado por la alemana Meyer Werft bajo el nombre de proyecto Vision.

El nuevo barco, diseñado para operar exclusivamente con baterías eléctricas, promete reducir en un 95% las emisiones contaminantes respecto a los modelos convencionales, una medida que podría transformar el perfil ambiental de este sector, según informó el medio New York Post.

El desarrollo del sistema energético del buque corre a cargo de la empresa noruega Corvus Energy, líder en almacenamiento de energía marítima.

El Vision destaca no solo por ser el primer crucero de su categoría en alcanzar la completa electrificación, sino también por su tamaño y capacidad. Foto: comunicado oficial
El Vision destaca no solo por ser el primer crucero de su categoría en alcanzar la completa electrificación, sino también por su tamaño y capacidad. Foto: comunicado oficial

El Vision está previsto para comenzar a operar comercialmente en 2031, cubriendo itinerarios europeos que admitan recarga en puertos principales, como la ruta entre Barcelona y Civitavecchia, cerca de Roma.

Vision: cifras y comparaciones que marcan un hito tecnológico en los mares

El Vision destaca no solo por ser el primer crucero de su categoría en alcanzar la completa electrificación, sino también por su tamaño y capacidad. Mientras proyectos previos como el Hurtigruten Sea Zero de Noruega, previsto para 2030, solo podrán transportar a 500 pasajeros con una combinación de baterías, energía solar y velas rotatorias, Vision amplía la escala: su tonelaje bruto será de 82.000 toneladas y podrá alojar hasta 1.856 viajeros a bordo.

A propósito del anuncio, el director ejecutivo Fredrik Witte declaró al New York Post: “Escalar a cruceros completamente eléctricos demuestra al mundo que la tecnología es segura, madura y lista para cambiar las reglas del juego”.

El proyecto “Vision” también introduce nuevos enfoques arquitectónicos en el diseño de cruceros: el conducto vertical que atraviesa el barco para el tratamiento de los gases de escape y la chimenea —que normalmente ocupa parte de la cubierta superior— pueden eliminarse por completo. Foto: comunicado oficial
El proyecto “Vision” también introduce nuevos enfoques arquitectónicos en el diseño de cruceros: el conducto vertical que atraviesa el barco para el tratamiento de los gases de escape y la chimenea —que normalmente ocupa parte de la cubierta superior— pueden eliminarse por completo. Foto: comunicado oficial

Implicancias estructurales y operativas para una nueva era de navegación

La cadena de suministro y operación del Vision ha sido diseñada para aprovechar la red de infraestructuras de carga eléctrica.

Según expertos en energía marítima del Instituto Fraunhofer consultados por New York Post, se estima que para 2030 un centenar de puertos europeos contarán con la capacidad de carga necesaria para atender a buques eléctricos de última generación.

Para itinerarios de mayor distancia o cruces transatlánticos, el nuevo crucero podría configurarse como híbrido, sumando pequeños generadores eléctricos de apoyo.

Johannes Bade, responsable del programa de desarrollo del concepto Vision, subrayó en su presentación ante el medio: “Abre nuevas oportunidades para que nuestros clientes operen de manera sostenible y rentable a largo plazo”.

Otro elemento distintivo del Vision reside en su diseño estructural: elimina por completo los motores principales y sus escapes, la cubierta solar queda despejada, permitiendo vistas panorámicas ininterrumpidas.

El tradicional parque acuático se transforma en una zona interior climatizada para uso durante todo el año, adaptando la experiencia para cualquier estación y condición meteorológica.

El tradicional parque acuático se transforma en una zona interior climatizada para uso durante todo el año, adaptando la experiencia para cualquier estación y condición meteorológica. Foto: comunicado oficial
El tradicional parque acuático se transforma en una zona interior climatizada para uso durante todo el año, adaptando la experiencia para cualquier estación y condición meteorológica. Foto: comunicado oficial

De la crítica ambiental a la innovación en la experiencia a bordo

El impacto de los cruceros ha sido objeto de escrutinio, mayormente por las emisiones generadas por sistemas de aire acondicionado, piscinas climatizadas y servicios hoteleros, necesidades que llevan a que dos tercios de los buques mantengan sus motores encendidos incluso cuando están atracados, lo que deteriora la calidad del aire en las ciudades portuarias, tal como publica el New York Post.

Según la información del mismo medio, esta problemática no solo se circunscribe a los cruceros; embarcaciones privadas como el yate de Jeff Bezos, con 127 metros de eslora, pueden generar hasta 7.000 toneladas de gases de efecto invernadero al año.

El caso del Vision elimina estas fuentes directas de contaminación: la propulsión eléctrica reduce drásticamente el ruido y la vibración de motor, incrementando el confort a bordo.

Tim Krug, del Meyer Werft Concept Development Group, destacó en el comunicado de prensa citado por New York Post: “Permite una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de hasta 95%”.

Esto se traduce no solo en menores emisiones, sino en una experiencia a bordo más silenciosa y confortable para los pasajeros.

Los avances de Meyer Werft, una de las constructoras de cruceros más importantes del mundo, marcan un nuevo rumbo en la búsqueda de alternativas tecnológicas para una navegación comercial menos dañina ambientalmente.

Si otras compañías adoptan este modelo, la industria podría experimentar una transformación significativa en términos de sostenibilidad, reduciendo el impacto de uno de los sectores marítimos más contaminantes.

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