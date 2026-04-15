Robots terrestres en el frente: Ucrania intensificó su ofensiva con más de 100 ataques automatizados y miles de misiones en tres meses

Ucrania ha desplegado robots terrestres en combate para reemplazar a la infantería en misiones de alto riesgo (X de Zelensky)

Las fuerzas armadas de Ucrania han realizado más de 100 ataques en el frente utilizando robots terrestres, que forman parte de una unidad especializada dentro de la 3ª Brigada de Asalto ucraniana.

Esta cifra se conoce después de que el presidente Volodímir Zelensky informara en sus redes sociales sobre la captura de una posición rusa mediante el despliegue de sistemas no tripulados.

Según Zelensky, los robots permiten reducir bajas en las filas ucranianas (Reuters)

La compañía NC-13 confirmó que las operaciones con robots de combate han dejado de ser hechos aislados y ahora forman parte de una estrategia sistemática para reemplazar a la infantería en acciones de alto riesgo.

Los robots terrestres, producidos y mejorados por unas 280 empresas ucranianas, han ejecutado más de 22.000 misiones en los últimos tres meses.

El mantenimiento de los robots se realiza cada dos días a pocos kilómetros del frente (Reuters)

Para asaltos a gran escala, las unidades despliegan entre cinco y seis vehículos kamikaze controlados a distancia y otras plataformas con módulos automatizados, orientadas a sustituir el avance convencional de grupos de asalto.

La primera operación exitosa de Ucrania con robots terrestres se registró en el verano de 2025, cuando cuatro drones cargados con 30 kilogramos de explosivos destruyeron una posición rusa tras dos intentos fallidos de la infantería.

Los robots utilizados en el frente pueden detectar y atacar objetivos de forma autónoma (X)

El primer robot detonó la entrada del búnker, lo que obligó a los ocupantes rusos a rendirse, episodio que permitió capturar prisioneros sin intervención directa de soldados, según la 3ª Brigada de Asalto.

Esta fue la primera vez en el conflicto que una posición enemiga cayó exclusivamente por sistemas no tripulados, sin bajas ucranianas, y Zelensky lo destacó durante el Día del Armero Ucraniano.

Las plataformas utilizadas en el frente incluyen modelos como el DevDroid TW 12.7, de tamaño similar a un cortacésped, equipado con una ametralladora Browning M2 de calibre .50.

El modelo DevDroid TW 12.7 lleva integrada una ametralladora Browning M2 calibre .50

Estos vehículos pueden operar a distancia hasta 24 kilómetros (15 millas) o desplazarse mediante inteligencia artificial. Un robot armado resistió durante 45 días los ataques rusos en el este de Ucrania, defendiendo una posición que normalmente requeriría hasta seis combatientes, según explicó el comandante Mykola “Makar” Zinkevych, responsable de la NC-13.

El coste de los robots oscila entre 9.000 y 28.000 dólares. La mayoría son fabricados en territorio ucraniano, lo que facilita la producción en masa y la rápida adaptación a las necesidades del combate.

En los últimos meses, difundieron imágenes de soldados rusos rindiéndose ante un robot ucraniano armado, identificado como Droid TW-7.62, montado sobre una plataforma NUMO y equipado con una torreta de ametralladora de 7,62 mm.

El Droid TW-7.62 es un robot ucraniano armado con una torreta de ametralladora de 7,62 mm

El video muestra a tres militares rusos con uniformes blancos rindiéndose ante la máquina, uno de ellos herido, mientras se aproximan con las manos en alto y se tumban en la nieve.

En paralelo al desarrollo tecnológico, el conflicto en Ucrania mantiene episodios de alta intensidad. Una brigada de drones ucraniana habría causado 8.000 bajas rusas en un solo mes.

Ucrania realizó más de 100 ataques en el frente utilizando robots terrestres (Europa Press)

Frente a este escenario, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, planteó la posibilidad de una solución política y diplomática, aunque manteniendo la retórica habitual contra Occidente.

Serguéi Lavrov propuso una solución política para el conflicto mientras mantiene su discurso crítico contra Occidente (Reuters)

A la vez, el jefe negociador ucraniano, Kyrylo Budanov, sostuvo que Moscú estaría cambiando de postura y que las conversaciones para poner fin a la guerra avanzan con mayor urgencia.

Kyrylo Budanov sostiene que Moscú muestra una postura más flexible en las conversaciones de paz (Europa Press)

(Con información de AFP)