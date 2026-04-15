Qué sucede si se miente o se omiten datos en la declaración de impuestos

El Servicio de Impuestos Internos distingue entre sanciones por negligencia o desatención de las reglas y por subestimación sustancial del impuesto en las declaraciones tributarias (AP foto/Rogelio V. Solis).

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) establece que mentir en la declaración de impuestos puede tener consecuencias financieras y legales. El organismo señala que, si se detecta que un contribuyente omite ingresos o reclama deducciones o créditos sin reunir los requisitos, puede aplicarse una penalización específica denominada “accuracy-related penalty” (penalización relacionada con la precisión). Esta sanción suele afectar tanto a personas físicas como jurídicas y está diseñada para castigar la falta de precisión o la negligencia en la información tributaria presentada.

Cuál es la diferencia entre negligencia o desatención de las reglas y subestimación sustancial del impuesto

Según el IRS, la penalización por falta de exactitud se aplica cuando el contribuyente no realiza un esfuerzo razonable para cumplir con las leyes fiscales o ignora deliberadamente las regulaciones. La normativa distingue entre la sanción por negligencia o desatención de las reglas y la sanción por subestimación sustancial del impuesto.

La sanción por negligencia o desatención de las reglas incluye conductas como omitir ingresos que figuran en formularios informativos, por ejemplo, los registrados en el Formulario 1099, o no verificar la validez de deducciones o créditos que resultan inusuales o excesivamente favorables. La omisión puede derivar de descuido, imprudencia o una decisión deliberada de ignorar las regulaciones tributarias.

Por otro lado, la sanción por subestimación sustancial del impuesto se impone cuando la diferencia entre el impuesto declarado y el realmente adeudado supera los límites establecidos por el IRS, incluso si no se incurrió en negligencia. Esta penalidad está destinada a corregir errores significativos en el cálculo del impuesto que derivan en una obligación fiscal considerablemente menor a la que corresponde.

El Servicio de Impuestos Internos distingue entre sanciones por negligencia y por subestimación sustancial del impuesto en las declaraciones tributarias.

Cómo se calcula y aplica la sanción

La sanción por inexactitud equivale al 20% de la cantidad de impuestos que no se pagó y que puede atribuirse a negligencia o al incumplimiento de normas o reglamentos. En los casos en que exista una subestimación sustancial del impuesto, la penalización también corresponde al 20% de la diferencia entre el impuesto declarado y el monto real que debía abonarse.

Esto implica que, además de abonar la diferencia tributaria, el contribuyente enfrentará un recargo sobre la suma omitida. El organismo también aclara que los intereses sobre las penalizaciones comienzan a acumularse desde diferentes fechas según el tipo de sanción, lo que incrementa el monto total adeudado.

El procedimiento habitual inicia con el envío de una notificación o carta al contribuyente, donde se detalla la penalización impuesta y el importe correspondiente. El contribuyente puede abonar la sanción de inmediato para evitar la acumulación de intereses y nuevas penalizaciones.

Si no puede pagar el monto total, el organismo recomienda saldar una parte y solicitar un plan de pagos. La creación de un plan de pagos puede reducir la incidencia de penalidades futuras, aunque no elimina la obligación de cubrir el monto principal y los intereses ya generados.

El proceso habitualmente inicia con una notificación al contribuyente, quien puede pagar el monto o solicitar un plan de pagos ante el IRS (REUTERS/Dado Ruvic).

Opciones para recurrir y evitar penalizaciones

En algunos casos, se puede eliminar o reducir ciertas penalizaciones si se demuestra que el contribuyente actuó de buena fe y existió causa razonable para no cumplir con las obligaciones fiscales. Sin embargo, la ley no permite eliminar los intereses salvo que la sanción misma sea anulada o reducida.

Para revisar o solicitar la eliminación de la penalización, el contribuyente debe seguir las instrucciones específicas indicadas en la notificación. Si no está de acuerdo con el monto cobrado, puede presentar una disputa a través de los procedimientos establecidos por el IRS.

El organismo subraya que la mejor forma de evitar penalizaciones consiste en presentar la declaración correctamente y dentro del plazo establecido, además de abonar el impuesto correspondiente antes de la fecha límite.

A su vez, se recomienda utilizar canales oficiales y seguros para efectuar pagos, además de consultar las opciones de asistencia telefónica en caso de dudas o para iniciar un proceso de apelación. El sitio web oficial ofrece recursos adicionales para interpretar notificaciones, calcular intereses y acceder a programas de alivio de penalizaciones.