Muchos aficionados afirman que la FIFA cambió las categorías de asientos tras la compra de entradas para el Mundial

Los aficionados del Mundial de la FIFA 2026 denuncian cambios en la categoría de asientos tras comprar sus entradas (Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

A menos de dos meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la controversia envuelve la experiencia de varios aficionados que adquirieron entradas para los partidos del torneo. Muchos de ellos, tras invertir sumas elevadas de dinero, aseguran que los asientos asignados no corresponden a lo prometido en el momento de la compra. El malestar crece entre quienes sienten que sus expectativas han sido defraudadas y que los mapas de asientos expuestos originalmente por la organización han cambiado de manera poco transparente.

Las quejas se multiplican en foros y redes sociales, donde seguidores de distintas nacionalidades expresan su descontento con la gestión de las entradas. El principal motivo de disgusto radica en la percepción de que la FIFA modificó la categorización de los asientos después de que los hinchas ya habían completado la adquisición, lo que habría impactado de manera directa tanto en el valor pagado como en la ubicación real dentro de los estadios. A pesar de la anticipación y del entusiasmo por asistir al evento deportivo más esperado del año, el proceso ha dejado a muchos compradores con una sensación de incertidumbre y frustración.

El caso de Jordan Likover ilustra de manera concreta el tipo de situaciones que enfrentan los aficionados. Likover, decidido a no perderse la cita mundialista, solicitó entradas para la mayor cantidad de partidos posible y finalmente logró asegurarse localidades para cuatro encuentros, tres de ellos en el norte de Texas. En el momento de realizar la compra, Likover seleccionó entradas de Categoría 1 para tres de los cuatro partidos, convencido de que estaba adquiriendo los mejores asientos disponibles, solo superados por las opciones VIP.

Las quejas en redes sociales apuntan a una alteración de los mapas de asientos publicados por la organización de la FIFA (Ilustración: Jesús Aviles)

La información proporcionada por la organización, a través de los mapas en línea, parecía confirmar que las localidades de Categoría 1 se encontraban en sectores privilegiados del estadio. Sin embargo, la situación cambió cuando la FIFA realizó la asignación definitiva de los asientos. Likover notó que, según los planos originales, las ubicaciones que le correspondían estaban categorizadas inicialmente como Categoría 2. Poco después de la asignación, las mismas zonas fueron reclasificadas como Categoría 1, lo que alteró de forma significativa el valor percibido de su compra.

En palabras de Likover, la diferencia en el coste de las entradas para los partidos que obtuvo ronda los 1.000 dólares. Este cambio, realizado una vez cerrado el proceso de venta, fue interpretado como una modificación injusta que no se informó de manera clara a los compradores. Para Likover, la situación representa una pérdida económica y una falta de respeto a quienes confiaron en la información inicial proporcionada durante la etapa de registro y compra.

El caso de Likover no es aislado. Otros aficionados han reportado problemas similares tras revisar los mapas de asientos publicados por la FIFA. Varios compradores han advertido que, tras la compra, los mapas en línea experimentaron cambios que alteraron la ubicación relativa de las distintas categorías. La confusión se intensificó cuando se actualizó la distribución de secciones, llevando a muchos a preguntarse si la organización había modificado deliberadamente los criterios de clasificación para maximizar ingresos o gestionar la demanda.

Varios hinchas indican que tras los cambios en la asignación, sus localidades pasaron a estar en posiciones menos favorables de lo esperado, pese a haber abonado precios correspondientes a las mejores categorías. El malestar ha llevado a algunos a ponerse en contacto con la organización en busca de explicaciones y soluciones, aunque hasta el momento la respuesta ha sido limitada.

Algunos compradores exploran recursos legales para exigir compensación por la reclasificación de los asientos en el Mundial 2026 (Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Frente a la ola de reclamos, la FIFA se pronunció a través de un portavoz en declaraciones a CBS News Texas. Según la versión oficial, los mapas de asientos disponibles en la fase de registro y compra fueron diseñados únicamente como una guía preliminar y no reflejaban la distribución exacta de los asientos. La organización afirma que dichos mapas se actualizaron posteriormente, a medida que se organizaron las secciones destinadas a las aficiones y se completó el proceso de asignación de asientos definitivo.

El portavoz de la FIFA subrayó que estos cambios fueron necesarios y que la información transmitida en la etapa inicial tenía carácter orientativo. Sin embargo, para muchos compradores, la falta de claridad en la comunicación generó expectativas que finalmente no se cumplieron. Jordan Likover, por ejemplo, sostiene que el carácter provisional de los mapas no era evidente al momento de realizar la compra, lo que ha derivado en una sensación de engaño entre quienes, como él, confiaron en la información publicada.

En medio del descontento, algunos aficionados han explorado la posibilidad de recurrir a vías legales para exigir una compensación o una revisión de la asignación de asientos. Sin embargo, la mayoría desconoce los mecanismos disponibles o la viabilidad de un reclamo formal contra la organización. Likover reconoce que ha escuchado sobre potenciales recursos legales, aunque admite no saber en qué consisten ni cómo se implementarían en este contexto.

Por ahora, el único camino claro para quienes se sienten afectados es esperar una respuesta definitiva de la FIFA que pueda ofrecer una solución satisfactoria a sus reclamos. Mientras tanto, la expectativa por el inicio del torneo convive con la preocupación y la incertidumbre respecto a la experiencia que finalmente tendrán en los estadios.