Más de 70 vehículos chocan en cadena y bloquean una autopista clave en Estados Unidos por tormenta de nieve

El accidente múltiple en la Interestatal 70 de Colorado involucró al menos 75 vehículos y causó el cierre total de la vía durante más de cinco horas. (Clear Creek County Sheriff's Office)

Un accidente masivo provocó el cierre total de la Interestatal 70 en Colorado el martes 14 de abril, tras la colisión de al menos 75 vehículos en las inmediaciones del túnel Eisenhower-Johnson, cerca del área de esquí de Loveland Ski Area. El episodio, que afectó a decenas de automovilistas y pasajeros, se produjo bajo condiciones meteorológicas adversas, con intensas nevadas y visibilidad reducida. La situación generó una amplia movilización de equipos de emergencia y causó demoras en uno de los principales corredores viales del estado, según la Oficina del Sheriff del Condado de Clear Creek y el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT), autoridades citadas por el medio Fox News.

De acuerdo con información de la Patrulla Estatal de Colorado (CSP), la cadena de colisiones inició durante la mañana con seis accidentes menores en la misma vía, a la altura de los marcadores de milla 221 y 216, que dejaron la carretera resbaladiza y facilitaron la ocurrencia del choque mayor. El CDOT mantuvo cerrada la autopista por más de 5 horas y coordinó desvíos por rutas alternativas, mientras los equipos de rescate trabajaban para asistir a los heridos y despejar el tránsito.

La Interestatal 70 conecta el área metropolitana de Denver con las principales estaciones de esquí de las Montañas Rocosas. En los últimos años, la zona próxima a Loveland Ski Area y al túnel Eisenhower-Johnson ha registrado incidentes similares asociados a tormentas invernales y congestión vehicular, lo que refuerza la preocupación de las autoridades por la seguridad en este tramo.

¿Qué sucedió en la Interestatal 70 el 14 de abril de 2026?

La Oficina del Sheriff del Condado de Clear Creek indicó que el accidente principal ocurrió cerca de las 15:00 en la I-70 este, junto a la rampa de acceso de Highway 6, en las cercanías de Loveland Ski Area. La combinación de nieve, hielo y tráfico denso generó condiciones peligrosas para la conducción, derivando en una colisión en cadena que involucró una amplia variedad de vehículos, incluyendo automóviles particulares y camiones de carga.

El Departamento de Transporte de Colorado difundió imágenes donde la carretera está totalmente cubierta de nieve y los vehículos apilados unos sobre otros, con daños de diversa magnitud. Según información oficial, 19 personas trasladadas a hospitales y decenas más recibieron atención médica en el sitio, sin víctimas fatales.

Las intensas nevadas y la visibilidad reducida fueron factores clave que provocaron la colisión masiva cerca del túnel Eisenhower-Johnson en el corredor entre Denver y las Montañas Rocosas. (Clear Creek County Sheriff's Office)

¿Qué factores contribuyeron al accidente múltiple?

La tormenta invernal que afectó al corredor montañoso de Colorado fue identificada como el principal factor del accidente, según el CDOT. El organismo detalló que las precipitaciones de nieve y las bajas temperaturas provocaron una capa de hielo sobre la calzada, lo que redujo la adherencia de los neumáticos y dificultó el frenado.

La Patrulla Estatal de Colorado precisó que, antes del accidente masivo, ocurrieron seis incidentes menores en la misma zona: cinco en la I-70 y uno en la Highway 40. Estos primeros accidentes ya habían generado interrupciones parciales y la presencia de equipos de emergencia, lo que generó congestión y disminuyó la capacidad de respuesta justo antes del choque mayor, facilitando así la colisión en cadena.

¿Cómo reaccionaron las autoridades ante la emergencia?

Ante la magnitud del incidente, el Departamento de Transporte de Colorado procedió al cierre de la I-70 en ambos sentidos a la altura del túnel Eisenhower-Johnson, derivando el tránsito por la Highway 6 y otras rutas locales. Equipos de bomberos, paramédicos y personal de rescate de varios condados colaboraron en la atención a heridos y la remoción de vehículos, según reportó el medio Denver7.

La Oficina del Sheriff del Condado de Clear Creek comunicó a la población a través de redes sociales y medios locales, solicitando evitar desplazamientos innecesarios y exhortando a los conductores a mantener precauciones: “reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad en condiciones de clima adverso”. El cierre de la autopista se extendió hasta las 20:00, cuando el CDOT informó la reapertura parcial del corredor.

El Departamento de Transporte de Colorado y equipos de emergencia coordinaron el rescate de heridos y la remoción de vehículos tras el accidente en la I-70. (Clear Creek County Sheriff's Office)

¿Qué impacto tuvo el cierre de la I-70 en la movilidad regional?

El bloqueo de la Interestatal 70 provocó grandes demoras para quienes transitaban entre el área metropolitana de Denver y las zonas turísticas de las Montañas Rocosas. Según el CDOT, esta ruta soporta un alto flujo vehicular, especialmente durante la primavera, cuando coinciden viajeros locales y turistas que se dirigen hacia las estaciones de esquí.

El cierre obligó a los automovilistas a circular por desvíos y rutas secundarias, incrementando la congestión en vías alternativas y extendiendo los tiempos de traslado. Empresas de transporte y organismos turísticos reportaron alteraciones en sus servicios debido a la imposibilidad de transitar por el principal acceso al corredor montañoso, según el medio KRDO News.

¿Cuáles fueron las medidas de seguridad adoptadas tras el incidente?

Tras despejar la carretera, el Departamento de Transporte de Colorado anunció la revisión de los protocolos de manejo de contingencias climáticas y la intensificación de los operativos de control sobre la I-70. La Patrulla Estatal de Colorado inició una investigación para determinar las causas específicas del accidente y evaluar responsabilidades entre los conductores.

El organismo estatal recomendó consultar el estado de las carreteras y prestar atención a las alertas por condiciones invernales antes de trasladarse en la región. Conforme a la información oficial, se mantendrán operativos especiales de vigilancia y asistencia en los tramos de mayor riesgo, en especial ante la persistencia de nieve y hielo.

El cierre de la Interestatal 70 obligó a los conductores a tomar desvíos, lo que generó congestión adicional en las rutas alternativas y afectó la movilidad regional. (Clear Creek County Sheriff's Office)

¿Se han registrado incidentes similares en el pasado en esta zona de Colorado?

El tramo de la Interestatal 70 próximo a Loveland Ski Area y al túnel Eisenhower-Johnson ha sido escenario de otros accidentes múltiples en temporadas recientes. Según registros de la Patrulla Estatal de Colorado, en 2023 y 2024 hubo al menos 3 colisiones masivas en circunstancias similares, asociadas a tormentas de nieve y alto volumen de tráfico.

Las autoridades han implementado obligatoriedad de cadenas para neumáticos en condiciones invernales y la instalación de señalización específica para advertir sobre el riesgo de hielo. La elevada densidad vehicular durante los fines de semana y periodos vacacionales sigue presentando desafíos para la seguridad vial en la zona.

¿Qué recomendaciones han emitido las autoridades para los conductores?

El Departamento de Transporte de Colorado y la Oficina del Sheriff del Condado de Clear Creek reiteraron la recomendación de extremar precauciones al conducir en invierno. Las autoridades aconsejan reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y utilizar neumáticos adecuados para nieve o cadenas cuando las condiciones lo requieran.

La Patrulla Estatal de Colorado instó a los conductores a informarse periódicamente sobre el estado de las rutas a través de canales oficiales y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia. En su comunicado oficial recogido por KRDO News se destacó: “La seguridad de los usuarios de la carretera es la máxima preocupación”.

¿Cómo afecta este incidente a los usuarios habituales de la I-70?

El accidente puso en evidencia la fragilidad de la movilidad en los corredores montañosos de Colorado ante eventos climáticos intensos. Conductores y empresas de transporte deberán revisar sus previsiones y considerar posibles interrupciones en la ruta durante los meses de mayor riesgo invernal.

Las autoridades mantienen la recomendación de planificar los desplazamientos con anticipación y tener alternativas en caso de cierres o desvíos. Para residentes y viajeros de la región, estos episodios demuestran la importancia de atender las alertas oficiales y adoptar medidas preventivas mientras continúa la investigación sobre las causas y condiciones que favorecieron el accidente.