Los embalses de California, el aumento de metano y la preocupación ambiental crecen mientras expertos piden soluciones urgentes

Expertos alertan que los embalses de California emiten grandes cantidades de metano, un potente gas de efecto invernadero, sin contabilización oficial (Wikipedia)

Un número creciente de expertos advierte que los embalses de California constituyen una fuente significativa de metano, un gas de efecto invernadero con alto potencial de calentamiento, cuyas emisiones no están siendo contabilizadas por las autoridades estatales.

Esta omisión podría comprometer los objetivos climáticos fijados por el estado para 2030.

La presión sobre el gobierno regional se intensificó tras la presentación de una petición en marzo de 2026 ante la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), impulsada por una coalición de organizaciones ambientales y la empresa Patagonia, que exigen una medición precisa del impacto de las represas en las emisiones de gases de efecto invernadero, según informó Los Angeles Times.

De acuerdo con el informe presentado por entidades como Friends of the River y Tell The Dam Truth, existe preocupación en torno a proyectos hidroeléctricos como el planeado embalse de Sites, al noroeste de Sacramento.

Nuevos estudios comparan el impacto climático potencial de estos reservorios con el de otras actividades industriales. Un reporte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), publicado en 2024, determinó que las tierras inundadas, como los embalses, emitieron en 2022 un volumen equivalente a 44,4 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, cifra similar a la generada por las plantas siderúrgicas y metalúrgicas del país.

La omisión de las emisiones de metano de embalses en los inventarios estatales de California pone en riesgo los objetivos climáticos para 2030 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los embalses acumulan materia orgánica sumergida, como plantas y algas; al descomponerse bajo el agua, liberan metano en forma de burbujas.

John Harrison, profesor en la Escuela del Medio Ambiente de la Universidad Estatal de Washington, explicó que cuantificar estas emisiones permitiría a California “tomar mejores decisiones sobre el papel de la energía hidroeléctrica en su matriz eléctrica” y consolidar el liderazgo estatal en políticas climáticas, citó Los Angeles Times.

Entre los desafíos para cumplir las metas ambientales de California destaca la falta de contabilización de las emisiones de metano provenientes de los embalses.

Un informe de la EPA señala que estos reservorios emitieron, solo en Estados Unidos, gases equivalentes a 44,4 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono durante 2022.

Organizaciones ambientales y científicos advierten que el volumen de metano liberado es comparable al de industrias pesadas, por lo que exigen su medición y reporte regular ante la Junta de Recursos del Aire de California.

Estudios estiman que los embalses de Estados Unidos liberaron gases de efecto invernadero equivalentes a 44,4 millones de toneladas de dióxido de carbono solo en 2022 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud global de las emisiones de metano de embalses

Estudios realizados desde 2021 por equipos científicos asociados a la EPA y otras agencias federales estiman que los embalses a nivel mundial liberan entre 10 y 22 millones de toneladas métricas de metano anualmente, lo que representa entre un 3 % y un 7 % de todas las emisiones antropogénicas de metano.

El monitoreo de estas emisiones resulta complejo debido a su dispersión y variabilidad temporal, lo que dificulta la detección satelital.

Riley Duren, director ejecutivo de Carbon Mapper, organización sin fines de lucro con sede en Pasadena, señala que la instalación de sensores avanzados en aeronaves permitirá en los próximos años localizar con mayor precisión las emisiones asociadas a las represas.

El inventario de fuentes de metano elaborado por Climate TRACE incluye estimaciones de miles de embalses a nivel global, con 1.882 reservorios registrados solo en Estados Unidos.

Impacto variable según diseño y gestión de los embalses

Un estudio del Environmental Defense Fund (EDF), realizado en 2019, concluyó que la cantidad de gas emitido por las represas depende de factores como la profundidad y el diseño del embalse, el tipo y la cantidad de vegetación sumergida, y el clima local.

Infografía ilustra las diversas fuentes de emisión de metano, incluyendo embalses, fábricas, pozos petroleros y rellenos sanitarios, con un enfoque en la situación de California dentro de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steven Hamburg, jefe científico de EDF y coautor del informe, explicó que en situaciones extremas la huella de carbono de algunas centrales hidroeléctricas supera la de plantas de carbón por cada kilovatio generado.

“Debemos reconocer que la hidroeléctrica no es una fuente libre de carbono: genera emisiones de gases de efecto invernadero”, citó Los Angeles Times.

Las controversias ambientales relacionadas con la construcción de represas se remontan a décadas y han llevado a organismos internacionales a considerar restricciones en la financiación de nuevos proyectos.

En la actualidad, hay más de 3.700 proyectos hidroeléctricos en planificación o construcción a nivel mundial.

Controversia en California: un vacío en la contabilidad climática estatal

La política ambiental de California busca reducir las emisiones de metano un 40 % por debajo de los niveles de 2013 para 2030, pero la metodología vigente no incorpora de manera detallada las emisiones derivadas de embalses.

Keiko Mertz, directora de políticas de Friends of the River, sostuvo ante Los Angeles Times que este “punto ciego” podría ser decisivo: “No se puede permitir que un gas de efecto invernadero tan potente quede fuera del registro”.

El proyecto del embalse de Sites en California reavivó el debate sobre el impacto climático de las represas y la falta de control efectivo de sus emisiones (Los Angeles Times)

El organismo regulador CARB admitió la necesidad de analizar la solicitud. “Esta solicitud plantea preguntas importantes que la Junta desea considerar”, indicó su portavoz Lindsay Buckley a Los Angeles Times.

Para el análisis, la agencia se basa en las directrices del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC), que ya ha desarrollado métodos para estimar el metano emitido por embalses.

Debate sobre Sites y los límites del control de emisiones

El proyecto del embalse de Sites ha intensificado el debate, ya que ambientalistas y funcionarios manejan estimaciones contradictorias sobre el impacto climático.

John Harrison sugiere que disponer de datos más precisos permitiría a los operadores de represas modificar la gestión de los niveles y descargas de agua para mitigar la emisión de metano.

Steven Hamburg, de EDF, señaló que, aunque contar con información más detallada es positivo, el control efectivo de las emisiones de metano en embalses resulta mucho más complejo que en sectores como el petróleo o la gestión de residuos.

La Junta de Recursos del Aire de California prevé analizar la petición presentada y emitir una postura oficial antes de agosto de 2026.