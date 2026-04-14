La nevada de abril extiende la temporada de esquí en California

La intensa nevada en la Sierra Nevada oriental permitió que Mammoth Mountain extienda su temporada de esquí en California. (Peter Morning/Mammoth Mountain Ski Resort via AP )

Un intenso temporal de nieve en la Sierra Nevada oriental permitió que el centro de esquí Mammoth Mountain extienda su temporada tras la caída de más de un metro de nieve el domingo 12 de abril.

El fenómeno inundó de blanco uno de los puntos más turísticos del oeste de Estados Unidos, donde los expertos del Central Sierra Snow Lab—laboratorio de monitoreo climático de la Universidad de California en Berkeley—documentaron 53,5 centímetros de nieve acumulada solo entre viernes y domingo.

El dato resulta impactante porque hasta el 1 de abril, en zonas clave como el lago Tahoe, la medición de manto nivoso era apenas el 18% del promedio histórico, el segundo registro más bajo desde que existen datos.

La última nevada permitió reabrir pistas y retrasar el cierre de Mammoth Mountain, incluso después de un marzo de deshielo inusual que obligó a otros complejos de California a adelantar fin de operaciones. De acuerdo con The Associated Press, el temporal también cerró la Interstate 80 en el norte del estado por ventisca, con circulación restringida el lunes y la obligación de usar cadenas en el tramo entre San Francisco y Lake Tahoe.

El Central Sierra Snow Lab reportó una acumulación de 42,5 pulgadas de nieve entre viernes y domingo, superando el metro total en Mammoth Mountain. (Peter Morning/Mammoth Mountain Ski Resort via AP)

Las condiciones meteorológicas incluyeron vientos intensos, lluvias fuertes, granizo y un tornado reportado cerca de Sacramento por el Servicio Meteorológico Nacional, agencia federal estadounidense, aunque no se registraron daños materiales.

El impacto inmediato en los complejos turísticos

El resort Mammoth Mountain reportó la operación de 11 remontes durante el lunes, mientras los cielos comenzaban a despejarse y aún se preveía la caída de hasta cinco centímetros adicionales de nieve.

El parte diario del complejo advirtió: “Aunque la nieve fresca pueda ser atractiva, persisten riesgos como tierra, rocas y arbustos apenas bajo la superficie. Esquiar y recorrer las pistas debe hacerse con precaución evitando salir del trazado”.

Al principio de abril, la combinación de sequía y el calor récord de marzo había reducido las opciones de deportes invernales en el oeste de Estados Unidos.

Las condiciones extremas obligaron al cierre temporal de la Interstate 80, con restricciones de circulación y uso obligatorio de cadenas en California. (Peter Morning/Mammoth Mountain Ski Resort via AP)

Según The Associated Press, ese mes Colorado registró el nivel de nevadas más bajo en su historia desde que existen registros estatales, iniciados en 1941.

Las autoridades confirman que, a pesar de la nevada reciente, los principales desafíos siguen vigentes. Los datos recopilados indican poca mejora en la disponibilidad de agua producto del deshielo, pues el volumen de nieve acumulada continúa muy por debajo del promedio tradicional.

Señales de alarma en el abastecimiento de agua

En la región oeste de Estados Unidos, la escasez de nieve tradicionalmente sirve de señal temprana sobre futuras restricciones hídricas. Las ciudades ya endurecen normas de consumo y los productores rurales buscan adaptar la alimentación y el abastecimiento para el ganado.

Un aspecto central es la preocupación por los incendios forestales de gran magnitud, que se agravan ante la falta de humedad y la reducción del manto nevoso. La amenaza se amplifica cuanto más frío y nieve se pierde, en particular en meses previos a la temporada seca.

El riesgo de incendios forestales aumenta por la reducción del manto nevoso y la falta de humedad, especialmente ante las temperaturas récord de invierno. (Peter Morning/Mammoth Mountain Ski Resort via AP )

El Central Sierra Snow Lab, laboratorio de monitoreo climático, detalla que “esta nevada tardía no alcanza a recuperar los valores medios de acumulación”. En redes sociales, la institución afirmó: “Lamentablemente, las temperaturas récord de este invierno nos mantienen muy por debajo del promedio para el año hidrológico”.

Consecuencias hídricas y riesgo de incendios

Las cifras oficiales muestran que el episodio de principios de abril no modifica la tendencia a la baja en el almacenamiento hídrico proveniente del deshielo. Esta condición incrementa la presión sobre el uso de agua y dificulta sostener actividades clave como la agricultura y la ganadería en la franja occidental del país.

Los especialistas consultados por The Associated Press coinciden en que la combinación de escasez de nieve, temperaturas en aumento y normas de restricción en ciudades eleva el riesgo de incendios para los próximos meses: “Los recursos hídricos derivados del deshielo seguirán siendo escasos”, concluyen.

Las proyecciones oficiales advierten que, si no hay precipitaciones extraordinarias en lo que resta del año hidrológico, se profundizarán las mayores restricciones en el uso de agua para uso doméstico, riego y actividad pecuaria. La vulnerabilidad de la región queda expuesta no solo en la revisión diaria de niveles de nieve, sino en la tensión constante entre la necesidad de agua y la posibilidad real de grandes incendios forestales.