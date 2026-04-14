Los californianos que se mudan a otros estados tienen más chances de acceder a la vivienda propia

El aumento de la migración de residentes de California refleja la crisis de asequibilidad de la vivienda en el estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, miles de californianos toman la decisión de abandonar su lugar de residencia en busca de comunidades donde el costo de vida es considerablemente menor y la posibilidad de adquirir una vivienda se transforma, en cuestión de años, en un escenario mucho más accesible.

Este fenómeno, documentado por el informe “Priced Out: Relocation Amidst California’s Affordability Crisis” del California Policy Lab de la Universidad de California en Berkeley y citado por La Opinión, reveló que quienes optan por mudarse no solo dejan atrás altos precios, sino que ganan en expectativas de estabilidad financiera y propiedad inmobiliaria.

En 2025, California registró una pérdida neta de alrededor de 150.000 residentes, cifra que representa menos del 1% de los 39 millones de habitantes del estado.

Dicho movimiento poblacional tiene consecuencias directas en la base tributaria estatal y puede incidir en la representación política, ya que la reasignación de escaños en el Congreso federal favorece a los estados receptores de migrantes.

Más de 150.000 californianos abandonaron el estado en 2025, impactando la base tributaria y la representación política de California (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mudanzas por costos elevados de vida y acceso a la vivienda propia

El informe del California Policy Lab, publicado el 31 de marzo y dirigido por Evan White, evidencia que la razón principal de estas migraciones radica en la “crisis de asequibilidad” que atraviesa el estado. El costo mensual de la vivienda en los nuevos destinos es, en promedio, USD 672 menor que en las comunidades californianas de origen.

De este modo y en términos concretos, siete años después de haberse mudado, los inmigrantes internos son en promedio, 48% más propensos a ser propietarios de vivienda que quienes permanecieron en California.

Este salto significa un aumento de 11 puntos porcentuales respecto a la tasa de acceso a la vivienda entre quienes deciden no emigrar, según las estadísticas del informe.

Asimismo, el estudio se nutre de datos anónimos de una agencia nacional de crédito, lo que permitió a los investigadores rastrear desplazamientos internos y comparar la situación financiera de los hogares antes y después de la mudanza entre 2016 y 2025.

A juicio de White, “el precio del ‘Sueño Californiano’ ha aumentado, y muchas familias están abandonando el estado en busca de lugares más asequibles”. El investigador destacó que “los vecindarios a los que se mudan son la mitad de costosos, y en consecuencia, tienen muchas más probabilidades de convertirse en propietarios de una vivienda en tan solo unos pocos años”.

Quienes emigran de California son un 48% más propensos a ser propietarios de vivienda después de siete años, según datos del estudio (Canva)

Destinos más frecuentes: estados cercanos y nuevos horizontes para familias migrantes

Aunque la percepción pública suele vincular la migración californiana a Texas o Florida, el análisis ajustado por población revela que Nevada es el destino con mayor proporción de residentes californianos recibidos cada año: 81 por cada 10.000 habitantes, seguido por Idaho, Oregón y Arizona. Texas ocupa el undécimo lugar, y Florida el vigésimo, conforme a los datos recabados por el California Policy Lab.

La migración interna cuenta historias personales como la de Delmi Rocsana Ramírez, inmigrante guatemalteca que llegó hace nueve años a California.

Ramírez, según relató en La Opinión, se vio forzada a trasladarse a Utah junto a su esposo en enero de 2025 debido a que “el costo de la vida se volvió una barrera para nuestras aspiraciones”. La familia logró adquirir su primera vivienda en Utah, logro que Ramírez estimó inalcanzable de haber permanecido en California.

Por su parte, Yesica Campos narró al mismo medio su experiencia tras mudarse del barrio Sun Valley de Los Ángeles a Dallas, Texas, junto a su madre, esposo e hijos adultos. “Nunca pudimos comprar una casa en Los Ángeles ni uniendo los ingresos de todos. Decidimos venirnos a Dallas porque allá nunca íbamos a tener una casa propia, y las rentas subieron mucho”, explicó.

En Texas, Campos y su familia adquirió una vivienda de cuatro recámaras por USD 350.000 y, aunque Campos reconoce que los salarios son más bajos, considera que la vida diaria es más sostenible.

Estados como Nevada, Idaho, Arizona y Texas lideran los principales destinos elegidos por migrantes californianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propietarios que provienen de vecindarios acomodados pero en situación vulnerable

El informe dirigido por Brett Fischer, investigador del California Policy Lab, subrayó que los emigrantes californianos provienen cada vez más de barrios de altos ingresos, aunque muestran un mayor grado de vulnerabilidad financiera comparados con quienes permanecen.

En la última década, la proporción de quienes se mudan desde zonas acomodadas se incrementó en 19%. Además, presentan en promedio USD 5.500 más en deudas estudiantiles y puntajes de crédito 17 puntos inferiores a los de sus vecinos, según difundió La Opinión.

La reubicación no solo alivia los costos de vida inmediatos, sino que implica para los migrantes californianos, una mejora en acceso a la vivienda y una mayor estabilidad frente al endeudamiento, lo que redefine el mapa demográfico y económico del oeste de Estados Unidos.