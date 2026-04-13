Cómo influyen los goles y minutos de Pulisic, Pepi y Wright en las expectativas de la Selección de Estados Unidos

Qué impacto tienen las actuaciones de Pulisic, Pepi y Wright en el presente de la selección de Estados Unidos

El fin de semana trajo emociones contrastantes para los principales futbolistas estadounidenses en Europa, con goles decisivos, sequías prolongadas y oportunidades renovadas de cara a la próxima cita mundialista.

El rendimiento de figuras como Christian Pulisic, Ricardo Pepi y Folarin Balogun marca el pulso de la actualidad del fútbol estadounidense en las principales ligas europeas, en una etapa clave de la temporada.

La atención de la afición estuvo centrada en Christian Pulisic, quien volvió a quedarse sin marcar para el AC Milan, acumulando ya catorce partidos y 105 días sin anotar.

A pesar de la derrota por 3-0 ante un club de media tabla en la Serie A, el estadounidense generó tres ocasiones—más que cualquier otro compañero—y se desempeñó en la banda izquierda tras varios cambios de posición durante la campaña.

Aunque la falta de gol genera preocupación, Pulisic mantiene la confianza de su entrenador y la expectativa de integrar la selección nacional en la próxima Copa del Mundo.

Christian Pulisic suma catorce partidos sin marcar con el AC Milan y mantiene su lucha por un lugar en la Copa del Mundo (REUTERS/Daniele Mascolo)

La actividad de Pulisic en redes sociales también fue discutida. El atacante, de 27 años, compartió en Instagram un video mostrando su destreza ante el Udinese, lo que generó opiniones divididas.

Algunos seguidores consideraron la publicación fuera de lugar tras la derrota, aunque no hubo intención de provocar. La reacción de la hinchada reflejó el ánimo general tras la caída: “Esto no importa, perdimos”, escribió un usuario, recordando el contexto adverso.

Pese a la sequía goleadora, la capacidad de crear oportunidades y el esfuerzo constante mantienen a Pulisic como pieza relevante en el equipo y en el esquema nacional.

Pepi y Balogun mantienen la lucha por la delantera de la selección

El fin de semana trajo mejores noticias para otros delanteros estadounidenses. Ricardo Pepi puso fin a una racha de tres partidos sin goles en la liga neerlandesa al marcar de cabeza para el PSV justo antes del descanso frente al Sparta Rotterdam.

Su tanto abrió el camino para un triunfo por 2-0 y revitalizó sus opciones de figurar en la lista de convocados a la selección, luego de que su transferencia al Fulham no se concretara. Pepi, de 23 años, busca consolidarse en la élite europea y llegar en forma al torneo internacional.

Ricardo Pepi finaliza su sequía goleadora para el PSV con un tanto clave en la liga neerlandesa y apunta a la selección estadounidense (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Por su parte, Folarin Balogun prolonga su buen momento con el AS Monaco, anotando el único gol de su club en una sorpresiva derrota por 4-1 ante el Paris FC.

Balogun suma goles en siete partidos consecutivos de la Ligue 1, afianzando su candidatura como titular en el ataque estadounidense. La consistencia del delantero genera expectativa entre los aficionados y el cuerpo técnico de la selección.

En contraste, Haji Wright, con dieciséis goles en el Championship inglés, atraviesa una sequía de cuatro partidos sin marcar en el Coventry City.

Aunque el club se mantiene en la pelea por el ascenso, Wright necesita reencontrarse con el gol para asegurar su lugar como alternativa ofensiva en la selección.

Los goles recientes de Pepi y Balogun les otorgan ventaja en la competencia interna, mientras Wright requiere un cierre efectivo de temporada para no perder terreno.

Folarin Balogun anota en siete partidos consecutivos con el AS Monaco y se consolida como opción principal en el ataque de EE.UU (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Richards y el Crystal Palace, cerca de las semifinales europeas

El defensor Chris Richards y el Crystal Palace experimentan una remontada tras un inicio de año incierto. El club, que afrontó la noticia de la salida de su técnico Oliver Glasner para el verano, se afianza en la Europa Conference League, quedando a un paso de las semifinales tras superar 3-0 a la Fiorentina en la ida.

El domingo, el equipo logró un triunfo 2-1 sobre el Newcastle United en la Premier League. En ese encuentro, Richards cometió un error que pudo costar un gol, situación que fue corregida por la atajada del portero Dean Henderson.

El defensor estadounidense se mantuvo firme y colaboró en la victoria, mostrando la solidez que necesita el equipo para aspirar a un título continental.

Expectativas y próximos desafíos rumbo al cierre de temporada

La próxima semana estará marcada por la recuperación de Johnny Cardoso, quien busca superar una lesión muscular y reforzar al Atlético de Madrid en la vuelta de cuartos de la Champions League ante el Barcelona.

El club madrileño, que ganó la ida 2-0 como visitante, espera el regreso del mediocampista, ausente en la reciente derrota ante el Sevilla.

Johnny Cardoso apura su recuperación para reforzar al Atlético de Madrid en la vuelta de cuartos de Champions League ante el Barcelona (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El jueves, el Crystal Palace visitará a la Fiorentina para definir su pase a semifinales de la Conference League, con la expectativa de mantener la ventaja lograda en Inglaterra.

El domingo, el Borussia Mönchengladbach regresa a la acción en la Bundesliga. La temporada de Gio Reyna continúa complicada: tras sumar minutos con la selección en amistosos, apenas ha jugado cinco minutos en liga desde enero.

Se espera que, ante el Mainz, Reyna y Joe Scally puedan compartir el campo y cerrar la campaña con mayor protagonismo.

El cierre de la temporada europea será decisivo para definir qué futbolistas estadounidenses llegan en mejor forma a la próxima convocatoria nacional.

Las actuaciones de los próximos días serán clave en la lucha por los puestos principales en la selección, mientras la afición sigue de cerca cada desempeño individual en las principales ligas de Europa.