Cómo los jugadores de la MLS ganan protagonismo en la Selección de Estados Unidos de cara al Mundial

Sebastian Berhalter, Matt Turner y Diego Luna, grandes figuras de la MLS que ganan terreno en la Selección de Estados Unidos

Durante casi 95 minutos, Sebastian Berhalter desplegó su habitual intensidad en el mediocampo de los Vancouver Whitecaps, interrumpiendo los avances rivales y cubriendo terreno desde su propia área hasta la de los Portland Timbers.

En los últimos instantes, Berhalter realizó una entrada decisiva que, aunque no fue del todo limpia, evitó una posible derrota para su equipo.

Al reincorporarse con dificultad tras esa acción defensiva, no dejó pasar la última oportunidad ofensiva: tras un rebote de un disparo bloqueado, conectó un remate de derecha y selló la victoria para Vancouver en tiempo de descuento, desatando el festejo de los aficionados locales.

Las palabras recientes del seleccionador nacional Mauricio Pochettino resonaron tras la actuación del mediocampista. “Quiero que el jugador juegue su mejor versión siempre”, advirtió el entrenador, quien evalúa minuciosamente a los candidatos a integrar la lista definitiva para el Mundial.

Pochettino insiste en que la selección exige regularidad y máxima entrega, tanto en las convocatorias como en los partidos de club, y que el compromiso en cada sesión es clave para ganarse un lugar.

Sebastian Berhalter selló la victoria de Vancouver Whitecaps con un gol decisivo en tiempo de descuento ante Portland Timbers en la MLS (Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)

El desempeño de Berhalter ilustra el perfil de futbolista que busca el cuerpo técnico nacional: un jugador que aporta intensidad, despliegue y compromiso constante.

Incluso si no suma minutos en la Copa del Mundo, el mediocampista garantiza un estándar de dedicación y competitividad en cada entrenamiento, contribuyendo al nivel colectivo.

Competencia por lugares en la selección y actuaciones destacadas en MLS

La vigilancia sobre los seleccionados estadounidenses es continua en cada jornada de la liga. Diego Luna, de Real Salt Lake, volvió a anotar tras recuperarse de una lesión, en plena competencia por un lugar junto a Brenden Aaronson, Gio Reyna y Alejandro Zendejas.

Luna necesitaba reencontrarse con el gol para mantenerse en la pugna, y lo logró con un zurdazo desde fuera del área que lo reposiciona en la consideración del cuerpo técnico.

Mientras tanto, Max Arfsten, lateral izquierdo que no tuvo su mejor desempeño ante Bélgica y Portugal, respondió con firmeza al regresar a la MLS.

Diego Luna reingresó a la competencia por un lugar mundialista al marcar un gol clave para Real Salt Lake tras superar una lesión (Mandatory Credit: Rob Gray-Imagn Images)

Actuando como extremo en el Atlanta United, asistió y marcó un gol para Columbus Crew, evidenciando una recuperación tanto anímica como futbolística.

En la portería, Matt Turner dejó atrás la derrota internacional ante Bélgica y mantuvo el arco en cero para New England Revolution frente a Montréal, en un partido exigente donde enfrentó 18 remates y una expectativa de gol (xG) de 1,9.

No solo los estadounidenses buscan impresionar en la liga: el croata Petar Musa, tras rozar el gol en la fecha FIFA, marcó al regresar con FC Dallas y ahora lidera la tabla de artilleros junto a Sam Surridge.

Jóvenes estadounidenses y el futuro de la liga

La jornada de la MLS reflejó el protagonismo creciente de los jóvenes estadounidenses.

Peyton Miller, de 18 años, cerró la goleada de New England, mientras Zavier Gozo, de 19, brilló con un gol y una asistencia para Real Salt Lake. Julian Hall, con apenas 18 años, sumó su quinto tanto de la temporada para los Baby Bulls en Nueva York.

Peyton Miller se destacó con su actuación con New England Patriots (Mandatory Credit: Bob DeChiara-Imagn Images)

En San José, Niko Tsakiris, de 20 años, anotó dos veces y creó siete ocasiones para un equipo dirigido por Bruce Arena, que se destaca por dar confianza a los jóvenes talentos.

Otros juveniles como Adri Mehmeti (New York Red Bulls), Snyder Brunell (Seattle) y Christopher Cupps (Chicago Fire) también sumaron minutos y demostraron que la base de futuro de la selección estadounidense se construye cada fin de semana en la MLS.

Partidos vibrantes y contrastes en la liga

El duelo entre Toronto y Colorado reflejó el carácter impredecible de la MLS: un marcador de 3-2, tres expulsados y un autogol insólito de Zack Steffen.

Este tipo de encuentros refuerza la identidad del torneo, capaz de brindar espectáculo y momentos inesperados.

El partido entre Toronto y Colorado reflejó el carácter impredecible de la MLS con marcador 3-2, tres expulsados y un autogol insólito de Zack Steffen (Mandatory Credit: Kevin Sousa-Imagn Images)

En Orlando, LAFC dominó con claridad, liderado por Denis Bouanga (tres goles) y Son Heung-min (cuatro asistencias), mientras el equipo local sigue sin encontrar respuestas.

LAFC no ha recibido goles en 540 minutos y se consolida como el equipo más sólido del Oeste, mientras que en el Este la competencia permanece abierta.

El seguimiento a la evolución de estos jóvenes y la lucha por un lugar en la selección mayor serán ejes centrales en el arranque de la temporada y en la preparación hacia el Mundial.

La MLS, con su combinación de figuras consagradas y promesas en ascenso, mantiene el foco simultáneamente en el presente inmediato y en el futuro del fútbol estadounidense.