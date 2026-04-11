Estados Unidos

Dos detenidos en Aventura por supuestos tratamientos estéticos sin licencia médica

Las autoridades locales investigan la oferta de intervenciones no autorizadas realizadas por una pareja, lo que incrementa la preocupación sobre la proliferación de prácticas ilegales en el sector de la belleza en la ciudad

Guardar
Joao Batista Cunha De Araujo y Amanda Soares Felizardo Ungaro, acusados de ofrecer tratamientos estéticos como liposucciones y bótox sin autorización en Florida (Telemundo Miami)
Joao Batista Cunha De Araujo y Amanda Soares Felizardo Ungaro, acusados de ofrecer tratamientos estéticos como liposucciones y bótox sin autorización en Florida (Telemundo Miami)

Dos personas fueron arrestadas tras el descubrimiento de un negocio de cirugía estética sin licencia en Aventura, Florida, según documentos policiales citados por Telemundo 51.

Joao Batista Cunha De Araujo, de 56 años, y Amanda Soares Felizardo Ungaro, de 40, enfrentan cargos de ejercicio ilegal de la medicina, hurto mayor y esquema organizado para defraudar, conforme detallan las órdenes de arresto emitidas por la Policía de Aventura.

Cómo operaba el centro estético clandestino en Aventura

Las investigaciones comenzaron tras dos denuncias anónimas recibidas en 2023 a través de CrimeStoppers, donde se señalaba que De Araujo operaba un consultorio clandestino en Northeast 214th Street.

De acuerdo con los reportes citados por Telemundo 51, los agentes hallaron videos publicados en redes sociales en los que el sospechoso realizaba procedimientos estéticos como liposucciones, inyecciones de bótox, rellenos de glúteos y cirugías de orejas.

Además, alquilaba el espacio a otros médicos también sin licencia para ejercer en Estados Unidos y ofrecía capacitación a estudiantes sobre prácticas estéticas, incrementando el riesgo para los pacientes.

Interior de un consultorio improvisado con paredes descascaradas, camilla médica, una mesa con botellas, envases y herramientas de estética, y un cubo.
El consultorio clandestino operaba en Northeast 214th Street y era promocionado mediante videos en redes sociales que mostraban procedimientos sin supervisión médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el desarrollo de la pesquisa, los investigadores determinaron que Ungaro era la encargada de la agenda de citas, la gestión de medicamentos en conjunto con el director médico del centro y la organización de cursos y tareas administrativas.

Según las autoridades, en el teléfono de Ungaro se encontraron videos donde aparece aplicando inyecciones bajo la instrucción de De Araujo y realizando un procedimiento láser facial en una paciente, lo que evidencia su participación directa en las actividades médicas ilícitas.

En enero de 2024, agentes encubiertos se presentaron en el consultorio para consultar sobre una posible liposucción de mentón.

Testimonios de pacientes y riesgos para la salud

Según consta en el expediente judicial, De Araujo explicó el procedimiento en detalle y sugirió el uso de un medicamento de prescripción para perder peso antes de comunicar los precios, lo que fue documentado como parte de la evidencia en su contra.

Si una persona se somete a procedimientos estéticos en un centro no autorizado, como el de Aventura, Florida, puede enfrentar riesgos médicos graves, incluyendo complicaciones posoperatorias y resultados insatisfactorios, además de exponerse a la utilización de sustancias no reguladas.

En este caso, la investigación policial demostró que los responsables ejercían sin licencia y comercializaban tratamientos costosos y peligrosos para la salud de los pacientes, según registros de la Policía de Aventura y reportes de Telemundo 51.

Una persona con bata y mascarilla inyecta la cara de una mujer recostada. En la mesa, jeringas con líquido amarillo, tubos, frascos y otros suministros médicos.
El caso en Aventura alerta sobre los peligros de someterse a tratamientos estéticos en centros no autorizados y la importancia de verificar la licencia profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los testimonios recabados por la policía, una paciente relató que recibió 17 frascos de relleno facial, abonando inicialmente $15,000, suma que posteriormente fue reducida a $7,000 tras negociar con el centro.

Tres días después del procedimiento, la mujer presentó un bulto en el labio y endurecimiento del producto en la mandíbula y pómulos.

Cuando regresó al consultorio, De Araujo le aplicó una sustancia para disolver parte del relleno, aunque la paciente declaró que aún conserva material endurecido en el rostro y actualmente busca atención de un cirujano plástico con licencia para corregir las secuelas.

La respuesta de las autoridades y el avance de la investigación

La Policía de Aventura informó que, durante la investigación, se identificaron múltiples pacientes afectados por complicaciones derivadas de procedimientos realizados en el consultorio sin licencia.

Las autoridades advirtieron que el centro operaba con una estructura organizada: De Araujo se encargaba de los procedimientos médicos y la formación de estudiantes, mientras que Ungaro gestionaba la agenda, el contacto con proveedores y la coordinación administrativa, además de participar activamente en la aplicación de tratamientos.

Tablet muestra mensaje "Verifique licencia médica, centro de estética no autorizado". Contiene fotos de rostros, jeringa y aparato estético tachado, en sala de espera.
Un cartel digital informativo insta a la verificación de licencias médicas en centros de estética no autorizados, ilustrando las consecuencias de procedimientos inadecuados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cargos presentados incluyen ejercicio ilegal de la medicina, tipificado como delito grave en Florida, hurto mayor por los montos cobrados a las víctimas y esquema organizado para defraudar.

La investigación policial continúa abierta, mientras las autoridades exhortan a la comunidad a verificar siempre la licencia de los profesionales y denunciar cualquier actividad sospechosa vinculada a la medicina estética.

El caso ha generado preocupación entre los residentes de Aventura y en el sector de la salud, al evidenciar la existencia de redes que explotan la demanda de tratamientos estéticos sin cumplir los requisitos legales ni sanitarios.

Los acusados permanecen detenidos mientras avanza el proceso judicial, y la policía local sigue recabando testimonios de posibles nuevas víctimas para ampliar la investigación.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasCirugía Estética IlegalAventuraDelitos MédicosSalud y Seguridad

Últimas Noticias

Inundaciones en Hawái contaminan el agua con bacterias y desatan alerta por pesticidas

Las autoridades y expertos mantienen el monitoreo en zonas agrícolas y residenciales, luego de que las lluvias extremas provocaran arrastre de agroquímicos y residuos potencialmente peligrosos para los cultivos y la población local

Inundaciones en Hawái contaminan el agua con bacterias y desatan alerta por pesticidas

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles revisa su protocolo tras incidentes con reporteros en coberturas recientes

La administración del LAFD adopta nuevas pautas para el manejo de la información y la relación con la prensa, luego de episodios que evidenciaron tensiones con periodistas locales

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles revisa su protocolo tras incidentes con reporteros en coberturas recientes

Un aspirante del Servicio Secreto de Estados Unidos es arrestado por espiar a su compañero con una cámara oculta

El caso, ocurrido en un centro de entrenamiento en Georgia, abrió interrogantes sobre la seguridad interna y los procesos de selección de candidatos

Un aspirante del Servicio Secreto de Estados Unidos es arrestado por espiar a su compañero con una cámara oculta

La película “Super Mario Galaxy” supera los USD 440 millones en dos semanas y lidera la taquilla global

El largometraje impulsó los ingresos de los estudios responsables y estableció una nueva marca para el sector de animación en 2026

La película “Super Mario Galaxy” supera los USD 440 millones en dos semanas y lidera la taquilla global

El distrito escolar de Los Ángeles enfrenta paro docente, miles de estudiantes quedan sin clases y la ciudad activa la asistencia alimentaria

Mientras el LAUSD se prepara para la huelga, familias buscan alternativas, organizaciones locales reparten comida y voluntarios ofrecen nuevas opciones de cuidado infantil en barrios afectados

El distrito escolar de Los Ángeles enfrenta paro docente, miles de estudiantes quedan sin clases y la ciudad activa la asistencia alimentaria

TECNO

Freidora de aire vs horno: cuál consume menos luz y ahorra más dinero

Freidora de aire vs horno: cuál consume menos luz y ahorra más dinero

Apple ya estaría iniciando la producción de su esperado iPhone plegable

Así es el aeropuerto más tecnológico del mundo con una cascada gigante de 40 metros

Si vas a comprar un Smart TV, conoce las diferencias entre NEO QLED, OLED, QLED y Crystal UHD

Evita que te espíen en WhatsApp: el botón que al activarlo evita que extraños entren a tu cuenta

ENTRETENIMIENTO

Ralph Fiennes da un paso al costado como Voldemort: “Tilda Swinton sería fantástica”

Ralph Fiennes da un paso al costado como Voldemort: “Tilda Swinton sería fantástica”

Jamie Lee Curtis revela el método que sigue a los 67 años para mantenerse saludable

El día que Quentin Tarantino rechazó a su padre biológico en un inesperado encuentro de café

Cameron Diaz compartió la lección más importante que le dejó la fama

La mentoría de Leonardo DiCaprio impulsa el crecimiento artístico de Chase Infiniti

MUNDO

Ucrania denunció más de 400 violaciones del alto el fuego por parte de Rusia apenas horas después de entrar en vigor la tregua

Ucrania denunció más de 400 violaciones del alto el fuego por parte de Rusia apenas horas después de entrar en vigor la tregua

Anegada: playas vírgenes, transporte clásico y exclusividad natural

Netanyahu afirmó que Israel destruyó el programa nuclear y de misiles de Irán: “Ahora luchan por su supervivencia”

La región de Puglia se consolida como destino clave para los viajeros que buscan playas auténticas

“¡Basta de ostentación de poder, basta de guerra!”: el reclamo del papa León XIV durante una multitudinaria vigilia en el Vaticano