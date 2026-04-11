Dos detenidos en Aventura por supuestos tratamientos estéticos sin licencia médica

Joao Batista Cunha De Araujo y Amanda Soares Felizardo Ungaro, acusados de ofrecer tratamientos estéticos como liposucciones y bótox sin autorización en Florida (Telemundo Miami)

Dos personas fueron arrestadas tras el descubrimiento de un negocio de cirugía estética sin licencia en Aventura, Florida, según documentos policiales citados por Telemundo 51.

Joao Batista Cunha De Araujo, de 56 años, y Amanda Soares Felizardo Ungaro, de 40, enfrentan cargos de ejercicio ilegal de la medicina, hurto mayor y esquema organizado para defraudar, conforme detallan las órdenes de arresto emitidas por la Policía de Aventura.

Cómo operaba el centro estético clandestino en Aventura

Las investigaciones comenzaron tras dos denuncias anónimas recibidas en 2023 a través de CrimeStoppers, donde se señalaba que De Araujo operaba un consultorio clandestino en Northeast 214th Street.

De acuerdo con los reportes citados por Telemundo 51, los agentes hallaron videos publicados en redes sociales en los que el sospechoso realizaba procedimientos estéticos como liposucciones, inyecciones de bótox, rellenos de glúteos y cirugías de orejas.

Además, alquilaba el espacio a otros médicos también sin licencia para ejercer en Estados Unidos y ofrecía capacitación a estudiantes sobre prácticas estéticas, incrementando el riesgo para los pacientes.

El consultorio clandestino operaba en Northeast 214th Street y era promocionado mediante videos en redes sociales que mostraban procedimientos sin supervisión médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el desarrollo de la pesquisa, los investigadores determinaron que Ungaro era la encargada de la agenda de citas, la gestión de medicamentos en conjunto con el director médico del centro y la organización de cursos y tareas administrativas.

Según las autoridades, en el teléfono de Ungaro se encontraron videos donde aparece aplicando inyecciones bajo la instrucción de De Araujo y realizando un procedimiento láser facial en una paciente, lo que evidencia su participación directa en las actividades médicas ilícitas.

En enero de 2024, agentes encubiertos se presentaron en el consultorio para consultar sobre una posible liposucción de mentón.

Testimonios de pacientes y riesgos para la salud

Según consta en el expediente judicial, De Araujo explicó el procedimiento en detalle y sugirió el uso de un medicamento de prescripción para perder peso antes de comunicar los precios, lo que fue documentado como parte de la evidencia en su contra.

Si una persona se somete a procedimientos estéticos en un centro no autorizado, como el de Aventura, Florida, puede enfrentar riesgos médicos graves, incluyendo complicaciones posoperatorias y resultados insatisfactorios, además de exponerse a la utilización de sustancias no reguladas.

En este caso, la investigación policial demostró que los responsables ejercían sin licencia y comercializaban tratamientos costosos y peligrosos para la salud de los pacientes, según registros de la Policía de Aventura y reportes de Telemundo 51.

El caso en Aventura alerta sobre los peligros de someterse a tratamientos estéticos en centros no autorizados y la importancia de verificar la licencia profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los testimonios recabados por la policía, una paciente relató que recibió 17 frascos de relleno facial, abonando inicialmente $15,000, suma que posteriormente fue reducida a $7,000 tras negociar con el centro.

Tres días después del procedimiento, la mujer presentó un bulto en el labio y endurecimiento del producto en la mandíbula y pómulos.

Cuando regresó al consultorio, De Araujo le aplicó una sustancia para disolver parte del relleno, aunque la paciente declaró que aún conserva material endurecido en el rostro y actualmente busca atención de un cirujano plástico con licencia para corregir las secuelas.

La respuesta de las autoridades y el avance de la investigación

La Policía de Aventura informó que, durante la investigación, se identificaron múltiples pacientes afectados por complicaciones derivadas de procedimientos realizados en el consultorio sin licencia.

Las autoridades advirtieron que el centro operaba con una estructura organizada: De Araujo se encargaba de los procedimientos médicos y la formación de estudiantes, mientras que Ungaro gestionaba la agenda, el contacto con proveedores y la coordinación administrativa, además de participar activamente en la aplicación de tratamientos.

Un cartel digital informativo insta a la verificación de licencias médicas en centros de estética no autorizados, ilustrando las consecuencias de procedimientos inadecuados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cargos presentados incluyen ejercicio ilegal de la medicina, tipificado como delito grave en Florida, hurto mayor por los montos cobrados a las víctimas y esquema organizado para defraudar.

La investigación policial continúa abierta, mientras las autoridades exhortan a la comunidad a verificar siempre la licencia de los profesionales y denunciar cualquier actividad sospechosa vinculada a la medicina estética.

El caso ha generado preocupación entre los residentes de Aventura y en el sector de la salud, al evidenciar la existencia de redes que explotan la demanda de tratamientos estéticos sin cumplir los requisitos legales ni sanitarios.

Los acusados permanecen detenidos mientras avanza el proceso judicial, y la policía local sigue recabando testimonios de posibles nuevas víctimas para ampliar la investigación.