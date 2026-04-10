Un posible gobernador republicano, una California dividida y el debate entre revolución y caos sacude el panorama político estatal

El avance de Steve Hilton y Chad Bianco en la primaria de California abre la posibilidad de un gobernador republicano por primera vez desde Schwarzenegger

La posibilidad de que California tenga un gobernador republicano ha generado un escenario de alta tensión política, con expertos anticipando enfrentamientos y riesgos de bloqueo institucional si Steve Hilton o Chad Bianco alcanzan el poder.

La dispersión de votos entre los aspirantes demócratas en la primaria de junio podría permitir que ambos republicanos avancen a la elección general de noviembre, abriendo la puerta al primer gobernador republicano desde la gestión de Arnold Schwarzenegger.

Según encuestas recientes, tanto Hilton como Bianco tienen opciones reales de superar a los numerosos candidatos demócratas, quienes fragmentan el voto mayoritario del partido, que representa casi dos tercios del padrón electoral.

Este panorama inusual ha revitalizado el optimismo en la convención estatal del Partido Republicano, que visualiza la posibilidad de recuperar el poder en un estado tradicionalmente progresista.

Los analistas advierten que, si Hilton o Bianco logran avanzar a la elección general, California podría enfrentar una etapa de parálisis institucional, marcada por la confrontación entre la oficina del gobernador y la Legislatura estatal, dominada por los demócratas.

Steve Hilton apuesta por la negociación limitada con la mayoría demócrata y propone eliminar regulaciones para reducir el costo de vida en California (KQED)

Esta situación pondría a prueba la capacidad de ambos partidos para negociar reformas y garantizar la gobernabilidad.

Estrategias opuestas ante el control demócrata

Con el respaldo del expresidente Donald Trump, Steve Hilton plantea la meta de trabajar con los líderes demócratas para aplicar reformas respaldadas por la ciudadanía, aunque reconoce que la “supermayoría” demócrata en la Legislatura podría bloquear buena parte de su agenda.

“Sería irresponsable no usar toda la agresividad posible para hacer los cambios tan rápido como sea necesario”, sostuvo Hilton, exasesor del gobierno británico.

Su foco principal está en eliminar regulaciones que, según él, han elevado el costo de vida en el estado.

Por su parte, Chad Bianco adopta una postura abiertamente confrontativa: “No voy a trabajar con la Legislatura demócrata. Voy a intentar que todos ellos pierdan sus cargos”, declaró el sheriff de Riverside County, prometiendo exponer los errores que, a su juicio, cometen los legisladores en Sacramento.

Bianco afirmó que revocaría todas las regulaciones vigentes y pondría fin a lo que define como el control de activistas ambientales sobre la política estatal.

Chad Bianco promete una confrontación directa con la Legislatura demócrata, con la meta de revocar regulaciones y debilitar el control de activistas ambientales (REUTERS/Mike Blake)

Ambos candidatos proponen una reforma explícita del gobierno de California, aunque difieren en el enfoque: Hilton apuesta por la negociación limitada, mientras Bianco prioriza la confrontación directa.

Poder y límites de la gubernatura

El gobernador de California cuenta con atribuciones clave: puede dirigir agencias ejecutivas, proponer y vetar partidas presupuestarias, adoptar decisiones unilaterales en situaciones de emergencia y nombrar jueces.

No obstante, muchas de sus acciones requieren la ratificación del Senado estatal, de mayoría demócrata, que puede modificar el presupuesto y anular vetos.

Además, el fiscal general, elegido de manera independiente, puede defender leyes estatales y demandar a la administración, como lo ha hecho Rob Bonta en más de 60 ocasiones durante el gobierno de Trump.

Esta arquitectura institucional reduce la capacidad de un gobernador republicano para implementar una agenda alineada con el movimiento MAGA, especialmente ante la resistencia legislativa.

La profesora Kim Nalder advirtió: “Si la Legislatura decide bloquear al Ejecutivo, podría impedir prácticamente cualquier iniciativa relevante”.

El riesgo de la parálisis institucional

Exfuncionarios demócratas como Phil Angelides anticipan una etapa de “caos” si un aliado de Trump llega a la gobernación.

Prevén una “evacuación” de funcionarios de carrera y una resistencia activa de sindicatos y empleados públicos, que mantienen vínculos sólidos con los líderes demócratas.

Hilton ha prometido romper esas alianzas sindicales, mientras que el equipo de Bonta reiteró la independencia del fiscal general y su compromiso con la defensa de los derechos civiles, sin importar quién ocupe la gobernación.

En materia migratoria y de seguridad, Hilton atribuyó los disturbios en ciudades como Minneapolis a lo que denomina “leyes de santuario demócrata” y promueve su eliminación.

Bianco, por su parte, defendió la decisión de Trump de enviar tropas federales ante lo que calificó como “falta de acción” del gobernador Gavin Newsom.

Gavin Newsom es el gobernador de California desde 2019 (REUTERS/Fred Greaves)

Un desenlace incierto

A pesar del revuelo generado, varios analistas consideran improbable que ambos republicanos lleguen a la boleta de noviembre.

“El electorado indeciso suele definir su voto en las últimas semanas y tenderá a apoyar a un demócrata”, explicó Matt Lesenyie, politólogo de Cal State Long Beach.

Sin embargo, la mera posibilidad de un giro republicano en California mantiene en vilo al escenario político nacional.